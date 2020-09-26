Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 сентября: количество случаев COVID-19 приближается к 19 тысячам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Иркутске, 26 сентября. За прошедшие сутки 76 жителей региона получили положительный анализ на COVID-19. Причем, только 38 из них в итоге попали в больницу - остальные будут получать все необходимое лечение на дому. Всего же с начала распространения коронавируса в Иркутской области, которое продолжается уже около полугода, 18821 человек подхватили эту болезнь. Возможно, скоро эта цифра подберется к 19 тысячам.

"Всего в больницах региона находятся 865 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, - Еще 837 человек лечатся амбулаторно".

26 сентября врачи поздравили с выздоровлением 112 жителей региона. При этом 74 из них переносили вирус в легкой форме, сидя дома. Радует, что за сутки в Иркутской области не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 и его последствий. Напомним, всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 222 человек. Еще 88 пациентов скончались от иных заболеваний, которые обострились из-за опасного вируса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 сентября: количество случаев COVID-19 приближается к 19 тысячам. Фото: Яндекс

Инфографика, демонстрирующая темпы распространения коронавируса в Иркутской области, говорит нам о том, что, хоть по сравнению с первыми месяцами пандемии зараженных стало намного меньше, можно заметить небольшой подъем уровня заболеваемости. Темпы выздоровления же находятся примерно на одном уровне больше месяца и достигают пиковых значений раз в несколько дней. Ну а количество смертей от COVID-19 снизилось в несколько раз по сравнению с летними месяцами.

Что же нужно сделать, чтобы не допустить нового подъема заболеваемости коронавирусом? В первую очередь необходимо помнить об элементарных правилах: носить маску в местах большого скопления людей, избегать прохожих с признаками ОРВИ и тщательно мыть руки после возвращения домой.