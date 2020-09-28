41 человек заболел коронавирусом в Усть-Илимском доме-интернате для инвалидов

В Усть-Илимском доме-интернате для инвалидов - вспышка коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В северном Усть-Илимске зарегистрировали вспышку коронавируса в доме-интернате для инвалидов. Инфекцию подхватил сразу 41 человек - это и сотрудники, и постояльцы учреждения.

- Часть персонала дома-интерната будет проходить лечение под наблюдением медиков по месту жительства, другая вместе с жильцами интерната госпитализирована в инфекционное отделение Усть-Илимской больницы, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Всего в доме-интернате живет 119 инвалидов и работает 25 сотрудников. Режим изоляции там не снимали с 1 мая. Откуда в дом-интернат занесли коронавирус? Пока неизвестно. Персонал трудится посменно, по 14 дней, и перед выходом на работу каждый делает тест на коронавирус. Ни одного положительного результата на COVID-19 перед нынешней сменой не было. Кто все-таки принес заразу, выясняют специалисты.

На выходных в Усть-Илимск приехали два эпидемиолога, направленные областным минздравом. А сейчас формируются бригады медиков для помощи Усть-Илимской больнице. Ситуацию держат на контроле.

Тем временем, в Иркутской области власти начинают готовиться к возможному всплеску заболеваемости COVID-19. Местным жителям снова напоминают о том, как важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не забывать о дезинфекции.

Напомним, по данным оперштаба на утро 28 сентября, в Приангарье заболели коронавирусом еще 83 человека. Общее число заражений с начала пандемии - 18989 случаев.

От гриппа, что тоже немаловажно, в регионе уже привито 475 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.