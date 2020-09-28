Полеты на север Иркутской области станут дешевле

Субсидии авиаперевозчикам выделят из регионального бюджета. Фото: Алина НИЗАМОВА

Цены на полеты на север Иркутской области не будут заоблачными. В 2021 году из регионального бюджета просубсидируют 13 внутренних авиарейсов. Об этом сообщается в распоряжении областного министерства жилищной политики, энергетики и транспорта.

Перевозчикам невыгодно летать в отдаленные территории Приангарья за свой счет: пассажиров немного, и, чтобы окупить затраты, приходится взвинчивать стоимость билетов. А часовой полет за 10 тысяч рублей далеко не каждому по карману!

Итак, впервые в регионе просубсидируют полеты Иркутск - Киренск - Иркутск. Об этом местные мечтали давно, потому что билет в одну сторону стоит около девяти тысяч рублей, а то и больше. Накладно! А ведь кому надо срочно в больницу в областной центр, кому по рабочим делам… Теперь цена снизится примерно до пяти тысяч.

Субсидированные рейсы Иркутск - Бодайбо - Мама - Бодайбо - Иркутск, а также Иркутск - Киренск - Мама - Киренск - Иркутск будут действовать, если аэропорт Мамы перестанет принимать самолеты. В таком случае пассажиры будут в Бодайбо или Киренске пересаживаться на вертолет, и на нем лететь в поселок.

Маршрут Иркутск - Киренск - Ербогачен - Киренск - Иркутск запустят во время распутицы, когда в Ербогачене размокает «взлетка». Пассажирам приходится делать пересадку в Киренске, чтобы дальше добираться на вертолете.

КОНКРЕТНО

Какие еще рейсы просубсидируют

Иркутск - Мама - Иркутск

Иркутск - Ербогачен - Иркутск

Иркутск - Казачинское - Иркутск

Иркутск - Усть-Илимск - Иркутск

Иркутск - Усть-Илимск - Иркутск (включая одну техническую посадку в Братске)

Иркутск - Железногорск-Илимский - Иркутск (с мая по сентябрь включительно)

Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – Мироново – Киренск

Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма – Киренск

Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Ербогачен – Оськино – Тетея – Ербогачен – Хамакар – Наканно – Инаригда – Наканно – Хамакар – Ербогачен – Тетея – Оськино – Ербогачен – Ерема – Преображенка – Непа – Киренск.

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