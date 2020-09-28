Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске, как и по всей стране, составили синоптики. Благодаря ему мы можем уже сейчас узнать, какие месяцы ожидаются более теплыми, а какие – нет. Конечно, этот прогноз на ближайшие 6 месяцев точным не назовешь. Но общее представление о том, когда нас ждут морозы, он дает.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск: октябрь 2020.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске: октябрь

Октябрь в Иркутске – месяц почти зимний. К концу его уже и снег выпадает, а на севере региона – лежит. Так что прогноз на зиму 2020-2021 в Иркутске не случайно начинается с октября, хотя, составляя его, синоптики прежде всего учитывали время, когда включается отопление.

«Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа», - говорится в сообщении Росгидромета.

Правда, если посмотреть на карту, то видно, что тепло, то, которое выше нормы, в основном коснется северных территорий региона, захватит Братск, Усть-Кут, Бодайбо. Но до Иркутска и Улан-Удэ не дотянется. На юге температура на уровне нормы.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск: ноябрь 2020.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске: ноябрь

И опять, вполне возможно, что Иркутск станет исключением из общего для Сибири правила. Потому что, по прогнозу погоды на зиму 2020-2021, если посмотреть на карту, на большей части территории региона теплее обычного. Но…на линии областного центра все обрывается. И начинается совсем другая зона – немного холоднее обычного. Но будем надеяться на лучшее.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск: декабрь 2020.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске: декабрь

В декабре в Сибири всегда морозно. Можно только судить о том, очень холодно или не очень холодно будет в этом году. По мнению метеорологов, в 2020 году декабрь будет теплее обычного. Что уже не может не радовать.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск: январь 2021.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске: январь

Но сибиряки в курсе, что за относительно теплым декабрем всегда следует январь, а с ним – лютые крещенские морозы. Правда, в 2020 году температура в крещенскую ночь, 19 января, была относительно милостивой. Днем -10, ночью -17. Красота! В иордань окуналось гораздо больше людей, чем обычно.

В этот раз такой вариант не удастся. Морозы ожидаются знатные. По прогнозам погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске, на большей части Сибирского федерального округа средняя температура ожидается ниже обычного.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск: февраль 2021

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске: февраль

Февраль в регионе ожидается хотя и не намного, но теплее, чем в прошлом году. Во всяком случае, погода в Приангарье отмечена на картах на уровне нормы. А это явный повод порадоваться. Если прогноз еще и сбудется, то тем более!

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск: март 2021.

Прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске: март

Смотрим последнюю карту. По прогнозу погоды на зиму 2020-2021 в Иркутске, март, который еще вполне зимний месяц ( уже не так холодно, на Байкале в эту пору проводятся фестивали) будет примерно такой же, как в прошлом году. Даже немного теплее. Это правило работает не только для всей Иркутской области, но и для всей Сибири в целом. Для Бурятии это тоже характерно. А вот Забайкалью не повезло. На всей территории края будет холоднее.