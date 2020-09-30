34 сессия ЗС: Константин Зайцев – первый замгубернатора, а медикам продлили дополнительные выплаты

34 сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоялась 30 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

34 сессия Законодательного Собрания состоялась 30 сентября. Началась она с вручения Почетных грамот областного парламента. Их получили заведующая библиотекой – филиалом №3 Ангарска Татьяна Зайцева, начальник отдела капстроительства Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Сергей Пельменев, преподаватель по классу домры Иркутской областной детской школы искусств Светлана Фильшина.

Сессия началась с вручения Почетных грамот областного парламента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник отдела капстроительства Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Сергей Пельменев получил Почетную грамоту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А затем депутаты приступили к рассмотрению «кадрового» вопроса – согласования кандидатуры на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Константин Зайцев с марта 2020 года исполняет обязанности первого замгубернатора. Теперь согласован на эту должность в состав нового правительства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил, что по Уставу региона и в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов. Вопрос до сессии уже рассматривался на заседании коллегии. Также Константин Зайцев предварительно встретился с парламентариями на заседаниях фракций политических партий в Заксобрании.

На сессии Константин Зайцев выступил с докладом о текущем положении дел в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уточним, что Константин Зайцев с марта 2020 года исполняет обязанности первого замгубернатора. У него юридическое образование и большой опыт работы экономистом, на руководящих должностях. В двух созывах был депутатом Государственной Думы РФ, с 2012 года возглавлял налоговую службу региона.

Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил, что по Уставу региона и в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сессии Константин Зайцев выступил с докладом о текущем положении дел в Иркутской области. Он отметил, что последние два года для региона непростые. В 2019 году произошло наводнение, в этом – пандемия, что, безусловно, отразилось на экономике. Однако накопленный потенциал позволил сдержать воздействие негативных факторов.

- Иркутская область – в лидерах среди регионов Сибири по важнейшим макроэкономическим показателям и входит в целом по России в двадцатку субъектов по объему отгруженных товаров собственного производства, прибыли предприятий и организаций, - сказал Константин Зайцев.

Также он рассказал, что в основе развития региона заложена реализация масштабных инвестиционных проектов. Сегодня в Приангарье реализуется 121 проект, а это 2,4 триллионов рублей инвестиций и 2 триллиона рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Реализуются и мероприятия по восстановлению экономики в связи с коронавирусом. Правительство вместе с областным парламентом разработали льготы по налогам. Так, для владельцев торгово-офисной недвижимости была предоставлена сниженная ставка по налогу на имущество в полтора раза, для всех арендаторов областного имущества - отсрочка уплаты аренды до 1 октября, а малый и средний бизнес с 18 марта по 31 сентября и вовсе был освобожден от арендных платежей за пользование недвижимым имуществом находящихся в областной собственности.

По оценке национального рейтингового агентства Иркутская область, таким образом, вошла в число регионов-лидеров по количеству принятых властями мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Завершая выступление, Константин Зайцев отметил, что Законодательному Собранию предстоит скоро принять бюджет на 2021 год. И одна из общих задач и правительства, и депутатов - обеспечить его сбалансированность.

- Уверен, что мы вместе будем работать над бюджетом и лоббировать интересы Иркутской области на уровне федерального центра, - заключил он.

Губернатор области Игорь Кобзев, который присутствовал на сессии, отметил, что за время работы Константина Зайцева в качестве исполняющего обязанности председателя правительства выстроена конструктивная, открытая работа со всеми ветвями власти.

- Мы сегодня формируем новую команду и то, что вы поддерживаете голосованием кандидатуру Константина Зайцева даст надежду на то, что Иркутская область уверено войдет в следующий год, - сказал губернатор. – Я вижу, как он детально разбирается в вопросах, связанными с экономическими проблемами. Уверен, кандидатура достойная.

Впрочем, это и тайное голосование показало – Зайцев одобрен.

Пост Уполномоченного по правам человека в Иркутской области вакантен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот согласование единственного кандидата на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Эльвиры Бондаревой прошло не так гладко. Советник аппарата омбудсмена, доцент Байкальского университета, кандидат юридических наук с большим опытом работы, как правозащитной, так и в прокуратуре, согласование не прошла, хотя и была поддержана очень многими депутатами. Поэтому в течение месяца должны быть выдвинуты новые кандидатуры, один из которых и станет новым Уполномоченным по правам человека в регионе. Назначение на эту должность произойдет не позднее чем через 75 дней. Кстати, Эльвира Бондарева в отборе может участвовать вновь, закон это не запрещает.

Назначение на должность омбудсмена произойдет не позднее чем через 75 дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие еще вопросы рассмотрели депутаты? Например, исполнение бюджета на 2019 год. Депутаты интересовались, какие государственные программы были реализованы в прошлом году не в полном объеме. И, кстати, рассматривать не только бюджет, но исполнение госпрограмм – это новшество, которое ввели депутаты в этом году.

Депутаты рассмотрел на сессии более 20 вопросов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы видим, что это решение правильное, потому как внимания заслуживает и объем средств, который не был использован. Напомню, это наблюдали в программе образования в сумме 1,8 млрд рублей и дорожном строительстве - 500 млн рублей, - сказала председатель по бюджету областного парламента Наталья Дикусарова. – Эта информация нам послужит для анализа ситуации, чтобы не допустить ошибки при формировании бюджета на 2021 год.

Депутаты интересовались, какие государственные программы были реализованы в прошлом году не в полном объеме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме этого, депутаты одобрили закон Иркутской области о дополнительной мере соцподдержки медработников, которые работают с больными коронавирусом. Выплаты медикам продлены до октября 2020 года включительно.

Александра Гаськова интересовали вопросы, связанные с выплатами медикам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассматривали парламентарии и меры поддержки некоммерческих организаций. Внесены предложения, что на господдержку смогут рассчитывать не только социально ориентированные НКО, но и другие. Работа над этим законопроектом будет предложена. Одобрили депутаты в первом чтении и инициативу прокуратуры – чтобы доплату ветераны труда Иркутской области могли получать даже, переехав в другой регион. Сейчас она предусмотрена только для ветеранов, проживающих только в Приангарье.

Рассматривали парламентарии и меры поддержки некоммерческих организаций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительственный час на сессии посвятили теме системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области.

Ирина Синцова подчеркнула, что депутаты продолжат работу над законопроектом в поддержку НКО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одобрили депутаты в первом чтении и инициативу прокуратуры – чтобы доплату ветераны труда Иркутской области могли получать даже, переехав в другой регион. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА