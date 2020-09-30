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Общество

34 сессия ЗС: Константин Зайцев – первый замгубернатора, а медикам продлили дополнительные выплаты

На сессии депутаты также рассмотрели вопрос, касающийся поддержки некоммерческих организаций
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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34 сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоялась 30 сентября.

34 сессия Законодательного Собрания Иркутской области состоялась 30 сентября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

34 сессия Законодательного Собрания состоялась 30 сентября. Началась она с вручения Почетных грамот областного парламента. Их получили заведующая библиотекой – филиалом №3 Ангарска Татьяна Зайцева, начальник отдела капстроительства Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Сергей Пельменев, преподаватель по классу домры Иркутской областной детской школы искусств Светлана Фильшина.

Сессия началась с вручения Почетных грамот областного парламента.

Сессия началась с вручения Почетных грамот областного парламента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник отдела капстроительства Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Сергей Пельменев получил Почетную грамоту.

Начальник отдела капстроительства Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра Сергей Пельменев получил Почетную грамоту.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А затем депутаты приступили к рассмотрению «кадрового» вопроса – согласования кандидатуры на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Константин Зайцев с марта 2020 года исполняет обязанности первого замгубернатора. Теперь согласован на эту должность в состав нового правительства.

Константин Зайцев с марта 2020 года исполняет обязанности первого замгубернатора. Теперь согласован на эту должность в состав нового правительства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил, что по Уставу региона и в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов. Вопрос до сессии уже рассматривался на заседании коллегии. Также Константин Зайцев предварительно встретился с парламентариями на заседаниях фракций политических партий в Заксобрании.

На сессии Константин Зайцев выступил с докладом о текущем положении дел в Иркутской области.

На сессии Константин Зайцев выступил с докладом о текущем положении дел в Иркутской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уточним, что Константин Зайцев с марта 2020 года исполняет обязанности первого замгубернатора. У него юридическое образование и большой опыт работы экономистом, на руководящих должностях. В двух созывах был депутатом Государственной Думы РФ, с 2012 года возглавлял налоговую службу региона.

Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил, что по Уставу региона и в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов.

Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил, что по Уставу региона и в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сессии Константин Зайцев выступил с докладом о текущем положении дел в Иркутской области. Он отметил, что последние два года для региона непростые. В 2019 году произошло наводнение, в этом – пандемия, что, безусловно, отразилось на экономике. Однако накопленный потенциал позволил сдержать воздействие негативных факторов.

- Иркутская область – в лидерах среди регионов Сибири по важнейшим макроэкономическим показателям и входит в целом по России в двадцатку субъектов по объему отгруженных товаров собственного производства, прибыли предприятий и организаций, - сказал Константин Зайцев.

Также он рассказал, что в основе развития региона заложена реализация масштабных инвестиционных проектов. Сегодня в Приангарье реализуется 121 проект, а это 2,4 триллионов рублей инвестиций и 2 триллиона рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Реализуются и мероприятия по восстановлению экономики в связи с коронавирусом. Правительство вместе с областным парламентом разработали льготы по налогам. Так, для владельцев торгово-офисной недвижимости была предоставлена сниженная ставка по налогу на имущество в полтора раза, для всех арендаторов областного имущества - отсрочка уплаты аренды до 1 октября, а малый и средний бизнес с 18 марта по 31 сентября и вовсе был освобожден от арендных платежей за пользование недвижимым имуществом находящихся в областной собственности.

По оценке национального рейтингового агентства Иркутская область, таким образом, вошла в число регионов-лидеров по количеству принятых властями мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Завершая выступление, Константин Зайцев отметил, что Законодательному Собранию предстоит скоро принять бюджет на 2021 год. И одна из общих задач и правительства, и депутатов - обеспечить его сбалансированность.

- Уверен, что мы вместе будем работать над бюджетом и лоббировать интересы Иркутской области на уровне федерального центра, - заключил он.

Губернатор области Игорь Кобзев, который присутствовал на сессии, отметил, что за время работы Константина Зайцева в качестве исполняющего обязанности председателя правительства выстроена конструктивная, открытая работа со всеми ветвями власти.

- Мы сегодня формируем новую команду и то, что вы поддерживаете голосованием кандидатуру Константина Зайцева даст надежду на то, что Иркутская область уверено войдет в следующий год, - сказал губернатор. – Я вижу, как он детально разбирается в вопросах, связанными с экономическими проблемами. Уверен, кандидатура достойная.

Впрочем, это и тайное голосование показало – Зайцев одобрен.

Пост Уполномоченного по правам человека в Иркутской области вакантен.

Пост Уполномоченного по правам человека в Иркутской области вакантен.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот согласование единственного кандидата на должность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Эльвиры Бондаревой прошло не так гладко. Советник аппарата омбудсмена, доцент Байкальского университета, кандидат юридических наук с большим опытом работы, как правозащитной, так и в прокуратуре, согласование не прошла, хотя и была поддержана очень многими депутатами. Поэтому в течение месяца должны быть выдвинуты новые кандидатуры, один из которых и станет новым Уполномоченным по правам человека в регионе. Назначение на эту должность произойдет не позднее чем через 75 дней. Кстати, Эльвира Бондарева в отборе может участвовать вновь, закон это не запрещает.

Назначение на должность омбудсмена произойдет не позднее чем через 75 дней.

Назначение на должность омбудсмена произойдет не позднее чем через 75 дней.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие еще вопросы рассмотрели депутаты? Например, исполнение бюджета на 2019 год. Депутаты интересовались, какие государственные программы были реализованы в прошлом году не в полном объеме. И, кстати, рассматривать не только бюджет, но исполнение госпрограмм – это новшество, которое ввели депутаты в этом году.

Депутаты рассмотрел на сессии более 20 вопросов.

Депутаты рассмотрел на сессии более 20 вопросов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы видим, что это решение правильное, потому как внимания заслуживает и объем средств, который не был использован. Напомню, это наблюдали в программе образования в сумме 1,8 млрд рублей и дорожном строительстве - 500 млн рублей, - сказала председатель по бюджету областного парламента Наталья Дикусарова. – Эта информация нам послужит для анализа ситуации, чтобы не допустить ошибки при формировании бюджета на 2021 год.

Депутаты интересовались, какие государственные программы были реализованы в прошлом году не в полном объеме.

Депутаты интересовались, какие государственные программы были реализованы в прошлом году не в полном объеме.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме этого, депутаты одобрили закон Иркутской области о дополнительной мере соцподдержки медработников, которые работают с больными коронавирусом. Выплаты медикам продлены до октября 2020 года включительно.

Александра Гаськова интересовали вопросы, связанные с выплатами медикам.

Александра Гаськова интересовали вопросы, связанные с выплатами медикам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рассматривали парламентарии и меры поддержки некоммерческих организаций. Внесены предложения, что на господдержку смогут рассчитывать не только социально ориентированные НКО, но и другие. Работа над этим законопроектом будет предложена. Одобрили депутаты в первом чтении и инициативу прокуратуры – чтобы доплату ветераны труда Иркутской области могли получать даже, переехав в другой регион. Сейчас она предусмотрена только для ветеранов, проживающих только в Приангарье.

Рассматривали парламентарии и меры поддержки некоммерческих организаций.

Рассматривали парламентарии и меры поддержки некоммерческих организаций.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительственный час на сессии посвятили теме системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области.

Ирина Синцова подчеркнула, что депутаты продолжат работу над законопроектом в поддержку НКО.

Ирина Синцова подчеркнула, что депутаты продолжат работу над законопроектом в поддержку НКО.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одобрили депутаты в первом чтении и инициативу прокуратуры – чтобы доплату ветераны труда Иркутской области могли получать даже, переехав в другой регион.

Одобрили депутаты в первом чтении и инициативу прокуратуры – чтобы доплату ветераны труда Иркутской области могли получать даже, переехав в другой регион.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сессия завершилась, работа продолжается. Женский состав областного парламента.

Сессия завершилась, работа продолжается. Женский состав областного парламента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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