Семья с двумя детьми будет платить 17 лет ипотеку за квартиру, из которой их выселили по суду

Вячеслав и Виктория Селезневы. Фото: личный архив

О собственном гнездышке Вячеслав и Виктория Селезневы из Братска мечтали с самой свадьбы, ведь им приходилось мотаться по съемным квартирам даже после рождения первой дочки. Когда же стало известно, что у Настеньки скоро появится младшая сестра, Селезневы решились на ипотеку. Важное для семьи событие случилось в 2017-м. Жилье Селезневы выбрали просторное. Трешка на вторичке за 1,4 миллиона рублей стала подходящим вариантом. Устроили Селезневых и ежемесячный платеж в 14 тысяч рублей, и отсутствие первоначального взноса. Рассчитываться за свои «квадраты» по договору с банком они должны были 20 лет.

Ошибочка вышла?

- Когда на свет появилась вторая дочка Ксюша, мы получили материнский капитал, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" глава семьи Вячеслав Селезнев. - Полученные 453 тысячи рублей до копейки внесли в счет ипотеки. Нам сделали перерасчет - и ежемесячный платеж снизился до 9 тысяч рублей.

Переехав в свой дом, Селезневы сделали хороший ремонт и начали жить, как обычная среднестатистическая семья. Вячеслав трудился на Братском заводе ферросплавов, а жена сидела с детьми. Но только они успели обжить свою новую квартиру, как стали происходить странные вещи.

- Через полгода после новоселья к нам постучался участковый и сказал, что на нас написал заявление настоящий хозяин этой квартиры, - продолжает Вячеслав Селезнев. - Дескать, мы незаконно занимаем чужую жилплощадь! Мы показали документы: договор купли-продажи, договор на ипотеку. Даже в отдел ездили, там полицейские все перепроверили. Оказалось, все чисто. Нам сказали, что тот мужик, наверное, что-то перепутал, мол, живите спокойно. Я на тогда внимания на этом не заострил, подумал, что действительно ошибка вышла.

Еще месяцев через шесть, когда Селезневы забыли о недоразумении, пришло заказное письмо из суда. На 90 страницах была расписана история их квартиры. Вячеслав и Виктория пришли в шок, когда прочитали, что настоящим владельцем их трешки является пенсионер, который уже 20 лет живет в Подмосковье.

- Из Братска он уехал в 2000 году, - продолжает рассказ Вячеслав Селезнев. - Присматривать за квартирой доверил своим родственникам. Как написано в деле, они жили в нашей трешке до 2012 года, затем тоже уехали в другой город. Ключи с разрешения хозяина оставили на всякий случай соседке. А та якобы пустила пожить то ли племянника, то ли внука. В конце этой цепочки квартира каким-то образом оказалась в руках еще какого-то мужчины. Он сделал поддельные паспорт и свидетельство о смерти пенсионера из Подмосковья и фальшивую дарственную на самого себя. Якобы он внук и дед подарил ему свое жилье.

Семья с двумя детьми осталась без квартиры, за которую платить еще 17 лет. Фото: личный архив

Дело проигрышное

По словам Вячеслава Селезнева, лжевнук продал квартиру женщине, у которой через три месяца и приобрела жилье молодая семья. При покупке риелтор показывал Вячеславу домовую книгу. Мужчина своими глазами видел, что все предыдущие владельцы выписаны, в том числе пенсионер из Подмосковья. Однако в письме суда значилась информация, что он по сей день является полноправным хозяином.

- Оказалось, он зашел на сайт Росреестра и увидел, что квартира зарегистрирована на меня, тогда и пошел в прокуратуру, - говорит Вячеслав Селезнев.

Вячеслав и Виктория сразу стали искать адвоката. Бороться за свое честно приобретенное жилье решили до конца. Но в первой же юридической конторе, полистав бумаги, ответили, что выселения не избежать, мол, дело проигрышное. И дали совет.

- Сказали, что надо банкротиться, - говорит Вячеслав. - Предложили не платить ипотеку три месяца. Я отказался от такого варианта. Нашел других юристов. Не помогло. Прошло уже 9 - 10 судов. Мы их проиграли. Суд встает на защиту пенсионера - квартира его. А 23 сентября к нам пришли судебные приставы и дали 5 дней на освобождение жилплощади. При этом от ипотеки нас, конечно, никто не освобождает, а платить еще целых 17 лет.

Селезневы со слезами на глазах выполнили требование приставов. Собрали вещи, детей и съехали на съемную квартиру. Ее аренда стоит 12 тысяч в месяц, итого вместе с ипотекой 21 тысяча рублей.

- За кредит я платить перестал, - говорит Вячеслав. - А смысл, если квартиры нет? С банком мы намерены судиться, ведь они проводили проверку перед совершением сделки! Нам сначала нужно хотя бы вернуть материнский капитал. О поиске виновных в этой ситуации не думаем. Из банка звонят каждый день, требуют оплату. Хорошо, что коллекторы пока не беспокоят.

Параллельно Селезневы намерены отстаивать права на купленную квартиру, пока не вернутся в нее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Роман КРАВЦОВ, юрист: "Обращаться в суд на того, кто продал им квартиру"

- В этой ситуации однозначно нужно обращаться в суд в гражданско-правовом порядке и взыскивать деньги с прежнего собственника. То есть семье надо подавать иск на ту женщину, которая продала им квартиру. Конечно, она, может быть, тоже не знала о прошлом жилья, тогда вправе по цепочке подать в суд на предыдущих владельцев.

Также здесь не исключена мошенническая схема, следовательно необходимо обращаться в полицию. Еще непонятно, как банк проводил проверку, ведь квартира была в залоге.

ЗВОНОК РИЕЛТОРУ

Николай КАЛИНИН: "Если квартира часто меняет собственника, это должно насторожить"

- Семью Селезневых еще при покупке должен был насторожить факт, почему квартира так часто меняет собственника, ведь предыдущая владелица продала ее всего через три месяца после приобретения. Почему? А ведь до нее еще были собственники. В таких случаях не поленитесь, закажите дополнительные документы из Росреестра. Узнайте, сколько точно времени владел жильем предыдущий хозяин, на основании чего. Еще закажите в паспортном столе справку о составе семьи. Она даст ответ на вопрос, кто был зарегистрирован, когда люди прописывались и выписывались.

Также следует насторожиться, если кто-то был выписан по суду. Проверьте подлинность паспорта продавца. Сейчас это сделать очень легко по бесплатным сервисам в интернете. Более того, многие риелторские агентства проводят своим клиентам такие проверки.

Ну а что касается владельца, который уехал в другой регион, он, конечно, имеет право требовать свою недвижимость назад. Но у него нет оснований судиться с нынешними хозяевами, то есть с Селезневыми. Так как они покупали квартиру не у него. Я бы на месте семьи также судился и с продавцом, у которого они приобрели жилье.