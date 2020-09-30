«Главное, ребята, сердцем не стареть!»: в Иркутске состоится фестиваль имени Александры Пахмутовой. Коллаж "КП".

«Надежда, наш компас земной!», «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя», «Старый клен, старый клен стучит в окно…» Песни Александры Пахмутовой объединяют. Объединяют потому, что их знают во всех уголках бывшего СССР люди всех возрастов. С согласия композитора ее имя получил песенный фестиваль, который организаторы приурочили к к 65-летию города Братска.

Песни Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова воспели нашу область. Это было время дерзких уникальных проектов, великих строек предприятий и городов.

«Я еще допою, допою комсомольскую песню свою. Только кто мне придумает новый Тайшет, кто другую найдёт Ангару?». Эту песню мы тоже исполним. Обязательно. Все вместе, потому что артистам со сцены подпоют и первостроители БАМа, и жители Братска, и Тайшета. Ведь это Александра Пахмутова положила на музыку проникновенные строки гимнов Сибири и ее великим стройкам, ее настоящему и ее будущему… Исполнять их, на сцену выйдут лучшие коллективы региона.

Но только концертом дело не ограничится. Два месяца мы будем знакомить читателей, зрителей и слушателей с архивом студии кинохроники, посвященном легендарным комсомольским стройкам, той эпохе, рассказывать, как возводились великие ГЭС. Будем проводить прямые включения с территорий региона, чтобы показать сегодняшний день городов и поселков. А еще – с теми надеждами и планами на завтрашний день, которыми живут люди. Пусть этот фестиваль станет нашим общим народным событием.