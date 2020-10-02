Осенние школьные каникулы в Иркутске в 2020 году: эксперты рассказали, изменятся ли даты по примеру Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве всех школьников из-за коронавируса отправят на долгие, двухнедельные каникулы. Такое решение приняли, чтобы снизить заболеваемость, пока дети отсидятся дома. Будут ли продлять осенние школьные каникулы в Иркутске в 2020 году? Этот вопрос сейчас волнует родителей.

- Мы будем руководствоваться той эпидситуацией, которая будет через месяц, - сообщила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - В настоящее время мы не видим причин для перехода на полное дистанционное обучение. Прирост отмечается незначительный, но сейчас видим прирост еще и по ОРВИ. Если раньше классы закрывали при 30% заболеваемости, то сейчас закрывают раньше, учитывая, что под маской ОРВИ может быть коронавирус. А по каникулам будем решать ближе к концу октября.

Так что ответа на вопрос, какими будут осенние школьные каникулы в Иркутске в 2020 году, придется подождать. Тем временем, в Иркутской области три школы полностью закрыты на карантин из-за коронавируса: в поселке Березняки Нижнеилимского района, Листвянская школа и школа №36 в Ангарске из-за контактов с заболевшими работниками. Учителям обязательное требование - носить маски на уроках и в перерывах, находясь в школе.

Всего COVID-19 подхватили 97 учеников (это 0,03% от общего числа), а также 54 сотрудника школ. На дистанционке сейчас учится 5492 школьников и 37 работников. В детских садах коронавирус нашли у 11 воспитанников и 26 сотрудников, все контактные находятся на самоизоляции.

Как долго будут длиться осенние школьные каникулы в Иркутске в 2020 году, станет известно позже.