Сибиряк в супермаркете отбился от грабителей с тесаком пачками кофе и жвачкой

Салоххидин Маматкулов не испугался вооруженных налетчиков. Фото: предоставлено "КП"

Очередная ночная смена для 21-летнего подсобного рабочего круглосуточного супермаркета Усть-Кута Салоххидина Маматкулова проходила буднично. Он, как обычно, переносил товар со склада и раскладывал на полках, пока в 4 часа утра коллега не попросила его несколько минут приглядеть за кассой. Парень не отказал. Но только присел на место кассира, как в магазин ворвались двое мужчин в черных масках.

- Это ограбление! – крикнули налетчики, и размахивая перед Салоххидином длиннющим ножом-тесаком.

Тот от неожиданности, словно каскадер, перепрыгнул через ленту кассы. Грабители решили, что, как следует, напугали паренька. Худенький ведь, щупленький, - ну что с него, мол, взять. Считая, что Салоххидин побежал прятаться в подсобке, спокойно занялись кассой. Но не тут-то было! Что происходило дальше, четко зафиксировала камера видеонаблюдения магазина. Салоххидин, оказавшись на безопасном от налетчиков расстоянии, неожиданно развернулся. И увидел, как в этот момент один из нежданных гостей тщетно пытается открыть крышку «кубышки» с выручкой. Напарник же не помогал, а просто стоял рядом и наблюдал.

- Сначала я и правда дико перепугался, ведь они ворвались неожиданно, - рассказывает корреспонденту "КП" - "Иркутск" Салоххидин Маматкулов. – Под кассой была тревожная кнопка, я от шока забыл про нее. Но потом понял, что грабители - не отпетые преступники. Примерно моего же возраста, еще и неудачники, которые не могут справиться с кассой. В общем, я решил их прогнать. Схватил первые попавшиеся под руку предметы, и начал забрасывать ими налетчиков. Честно, даже не обратил внимания, чем оборонялся.

Зато это можно разглядеть на видео, которое уже стало хитом иркутских соцсетей. На кадрах видно, что Салоххидин сначала пулял в разбойников жвачкой и шоколадками, что находятся на стойках прямо возле кассы. Преступники того фокуса совсем не ожидали! Опешив, попятились назад, закрываясь от «обстрела» руками. Ну а дальше в ход пошла тяжелая артиллерия. Салоххидин, не глядя, схватил ленту с пачками кофе и в упор «расстрелял» ими незваных гостей. После этого, горе-грабители, вынуждены были отступить. Не оглядываясь, бросились наутек.

- Они не взяли ни копейки, - говорит Салоххидин Маматкулов. – Даже открыть крышку кассы не смогли (смеется).

Момент ограбления. Фото: скриншот с видео

Теперь Салоххидин, который приехал в Усть-Кут на заработки из Узбекистана, звезда не только соцсетей, но и всего Усть-Кута. Коллеги из супермаркета каждый день напоминают ему о его храбрости. Друзья даже позвонили на Родину и рассказали об этом всем родственникам. Сам рабочий говорит, что и начальство заметило его смелый поступок.

- Мне дали премию в 10 тысяч рублей и дополнительный выходной день, - скромно говорит Салоххидин Маматкулов. – Этого достаточно. Я больше рад, что сохранил выручку магазина. Ведь, если бы грабители забрали деньги, недостачу могли снять с кассира. А она отошла всего на 5 минут и попросила меня помочь. Ну как я мог подвести.

- После этого случая мы усилили охрану, - рассказывает директор сети супермаркетов Наталья Бернацкая. – А тревожная кнопка будет лежать у всех сотрудников в кармане жилетки. Еще мы вооружили персонал спецсредствами.

- Налетчиков, которые пытались ограбить супермаркет, продолжают искать, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Как только найдут, мы готовы рассмотреть вопрос о поощрении сотрудника магазина.

Ну а самому Салоххидину Маматкулову впору задуматься о смене должности с подсобного рабочего на охранника.

- Неплохая идея, - улыбается Салоххидин. – Обязательно подумаю над этим!