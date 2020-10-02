Перевозчики будут возить льготников по заблокированным электронным билетам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой программного продукта, который произошел на прошлой неделе, оставил льготников без бесплатного проезда. Карты стали массово блокироваться. Меры были приняты немедленно. Чтобы соблюсти права пожилых людей, всех пассажиров с заблокированными картами продолжают возить бесплатно.

Разработчик начал выпускать новые билеты взамен заблокированных. Уже 30 сентября, новые проездные получили первые 880 жителей города, - сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. – Со 2 октября 2020 года все 69 перевозчиков Иркутска, Ангарска, Братска и Усолья-Сибирского, которые участвуют в госпрограмме, возят льготников по предъявленным проездным, даже если они недействительны.

Так что в очередях стоять нет смысла. Вся информация о том, чьи билеты не работают, в министерстве есть. Когда будут готовы новые ( а уже сделаны 3697 билетов для тех пенсионеров, что побывал в МФЦ и написал заявления ), вы получите смс-ку с приглашением забрать документ. Чтобы не создавать ажиотаж и толкучку, в Иркутске и Ангарске открываются новые пункты по их выдаче.

Тем не менее, нужно было решение, которое устраивало бы всех. Ведь перевозчики должны получать деньги за проезд. Они будут вести учет пассажиров. А московская фирма-оператор, которая разрабатывала программу, уже 4 октября вернет возможность пользоваться старыми билетами. Они будут действовать еще 4 месяца и за это время всех обеспечат новыми проездными.

А пока ездить в общественном транспорте можно по старой схеме: зайдя в автобус, нужно приложить электронный проездной билет к считывающему устройству, чтобы система зафиксировала факт поездки. Каждая такая поездка будет учтена министерством при расчете с перевозчиками.