В Иркутском перинатальном центре обсудили распределение стимулирующих выплат

Кому и сколько положено доплатить, решали в каждом конкретном случае. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре в социальных сетях начали распространяться сообщения о массовых увольнениях медперсонала из Иркутского городского перинатального центра и жалобах сотрудников. Речь шла о якобы несправедливом распределении стимулирующих выплат. Главврач медучреждения Ирина Ежова пригласила корреспондента «КП»-Иркутск на очередное заседание комиссии по распределению выплат. Скажем сразу, никаких массовых увольнений в медицинском учреждении нет.

Оценим вклад каждого

Начали, как и положено, с размера заработанных медучреждением денежных средств. Ведь, несмотря на то, что медицинские услуги бесплатны, они оплачиваются за счет ОМС. А за каждой женщиной, которая обращается в перинатальный центр, следует родовой сертификат.

«В сентябре женская консультация представила 69 родовых сертификатов на общую сумму 207 тысяч рублей, роддом 553 сертификата на сумму 3 млн. 218 тысяч рублей. Эти суммы будут направлены на заработную плату, по женской консультации максимум 45%, по роддому -55%. В целом медучреждение в сентябре заработало 57, 3 млн. рублей », - суммы и данные назывались совершенно открыто, а кому заплатить дополнительные стимулирующие выплаты, обсуждали руководители подразделений и заместители главного врача. К слову, все предложения уже были обсуждены с докторами и медсестрами в отделениях.

«Врачу, на которую возложена выписка больничных листов по всему стационару, когда человек, ответственный за это, был в отпуске. Процедурной медсестре – за снятие ЭКГ… Все согласны?» Больше часа длилось обсуждение, кому и за что начислить баллы ( они суммируются и позже переводятся в реальные деньги), проценты от оклада или фиксированные суммы. Дополнительные стимулирующие выплаты начисляются за все - за высокую интенсивность работы, за выполнение несвойственных функций, за переработку. Все эти случаи оговорены законом, но каждая доплата обсуждается отдельно.

Людям, далеким от бюджетной сферы, публичные обсуждения, кому и сколько платить и разветвленная система премий и надбавок покажется странным. На коммерческих предприятиях все гораздо проще, в том числе и со сверхурочными. Надо – значит надо, как директор решит, так и будет. Но медицина – дело особое. Здесь каждая дополнительная сумма должна быть объяснена, все решения комиссии вносятся в протокол. Так что все максимально прозрачно, хотя споры, конечно, бывают. Каждую систему надо время от времени приводить к общему знаменателю, а люди всегда переживают за свои деньги. Но важно – раз в месяц специалисты специально собираются вместе, чтобы обсудить все нюансы.

Все врачи работают

Массовое увольнение медиков из перинатального центра – явное преувеличение.

-Сейчас у меня на столе лежит одно заявление, и я готова его отозвать. Что касается остальных, то продолжены трудовые договора, все работают, все трудятся, - заявила на комиссии Ирина Ежова. – Мы провели переговоры с докторами и медсестрами. Многие из них жаловались на не самую справедливую оценку их труда, и нам с вами надо согласиться с этим. Оплата труда работников отделения ультразвуковой диагностики была очень мозаичной. Медики очень много дежурят, поэтому у кого-то доплаты рассчитывались, исходя из часов работы, у кого-то в процентах, у кого-то в баллах. Это путало людей. Надо привести все к понятному и прозрачному стандарту и этим мы займемся.

Кроме того, обсуждались вопросы стимулирующих доплат за работу в условиях коронавируса. Если с ковидными роженицами все понятно, они поступают в специальные боксы, то некоторым из поступивших беременных ставят диагноз не сразу. Однако все врачи и медсестры, непосредственно с ними работающие, должны и будут получать стимулирующие доплаты согласно постановлению правительства с момента их поступления. Такое предложение внесла главврач иркутского перинатального центра Ирина Ежова и оно было единодушно поддержано медиками.

Не менее двух часов шел оживленный обмен мнениями. Заведующие отделениями отстаивали позиции своих коллективов при начислении стимулирующих выплат, высказывали предложения, спорили. Все открыто, публично. Похоже, что врачи даже не подозревают, что в большинстве предприятий никто не устраивает дебаты по поводу того, кому и сколько платить. И эти вопросы не только не решаются голосованием на собрании, куда может прийти в принципе каждый, но и вообще не обсуждаются. В этом смысле им, людям самоотверженного труда, можно даже позавидовать.

А жителей Иркутска больше интересует тот факт, что качественная медицинская помощь в Иркутском перинатальном центре оказывалась, оказывается и будет оказываться. Есть коллектив, который в наше непростое время, несмотря на все проблемы, не только не распался, но и сплотился, где умеют услышать доводы каждого . Есть задача – помогать будущим мамам рожать здоровых ребятишек. И она будет исполнена.