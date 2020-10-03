Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 октября 2020: 1,5% жителей города переболели COVID. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 октября 2020. По-прежнему в регионе действует масочный режим. До 12 октября находятся на больничном те, кто старше 65 лет. Сохраняются в регионе и ограничения, связанные с коронавирусом. Они касаются социальной дистанции и массовых мероприятий.Так, нет спектаклей в театрах, не работают кинотеатры. Все остальные сферы работают, хотя и с ограничениями по числу посетителей. Подробнее об этом.

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 октября 2020: данные статистики

Количество тех, у кого обнаружен коронавирус ( в регионе случаи начали фиксировать с 1 апреля) достигло уже 19 тысяч 462 человек. Только за прошедшие сутки это число выросло на 99. Однако медики отмечают, что тесты могут дать и ложноположительный результат, поэтому из результатов, которые были озвучены накануне, 2 октября, вычли 30. Хотя в целом статистику это не очень и изменило.

В больницах снова растет число ковидных коек, потому что количество пациентов, нуждающихся в стационарной медицинской помощи, постепенно растет. Сейчас таковых 1212,и это, конечно, в разы меньше, чем весной этого года. Как и количество тех, кто лечится амбулаторно -565. Выздоровели 17 тысяч 364 жителя региона, только за прошедшие сутки это число выросло еще на 63 человека.

К сожалению, спасти медикам удается не всех. За прошедшие сутки в больницах региона умерли еще 6 человек, страдавших этим заболеванием. Общее число жертв пандемии в Иркутской области достигло 331, из них от обострения тяжелых хронических заболеваний.

Статистика заражений коронавирусом, данные Яндекса.

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 октября 2020: где больше больных

- Самая высокая заболеваемость в Бодайбинском и Усть-Кутском районах ( она фиксируется в результате массовой проверки всех вахтовиков), на третьем месте сейчас Эхирит-Булагатский район, затем Иркутск, Иркутский и Баяндаевский районы, - рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - Меньше всего заразившихся в Зиминском, Чунском, Балаганском и Тулунском районах.

Приводим актуальные данные по городу Иркутску. Накануне здесь насчитывалось 9183 случая заражения коронавирусом. Это достаточно много - как минимум 1,5% населения 600-тысячного города уже имеют диагноз и переболели. Как отмечают медики, в половине случаев - бессимптомно.

Также специалисты отмечают, что чаще диагноз ставится тем, кому от 30 до 49 лет. Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 октября 2020.