Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 октября 2020 года, снова удаленка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если спросить, чего больше всего не хотят сейчас предприятия, то вполне вероятно, услышишь - самоизоляции, поскольку она быстро приводит к падению производства. Просто потому, что далеко не все предприятия могут работать дистанционно. Тем не менее, такие решения бывают вынужденными. Коронавирус в Бурятии, последние новости на 3 октября 2020 таковы. Обязательная "удаленка" с понедельника, 5 октября, начнется в Бурятии для 30% сотрудников большинства компаний.

- Данные требования не распространяются на предприятия ОПК, авиастроения, госкорпорации «Росатом», организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по оборонному заказу, выполняющих контракты по нацпроектам, а также государственным федеральным и республиканским программам. Остаются в прежнем режиме работы организации здравоохранения, аптеки, детские сады, школы, колледжи, организации среднего профессионального образования и вузы. Также в прежнем режиме работают компании, обеспечивающие население продуктами питания. Все остальные обязаны вновь представить на портал «Работающая Бурятия» сведения о том, что они перевели 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы, - прокомментировала изменения в указе главы республики председатель государственно-правового комитета Валерия Халтакшинова.

Ужесточение режима объясняется ростом коронавируса в Бурятии на фоне подъема ОРВИ и регистрацией заболеваний а предприятиях и вводится не в рекомендательном, а в обязательном порядке. Численность всех, кто остается на рабочих местах, собираются контролировать.

Кроме того, с формулировкой "до особого распоряжения" останавливаются занятия в кружках, секциях , соревнования и выступления творческих коллективов. Заканчиваются и тренировки спортсменов-профессионалов, входящих в состав сборных.

Управление Роспотребнадзора республики приводит статистику распространения коронавируса в Бурятии на 3 октября. В республике зарегистрировано 7 тысяч 271 случай болезни. Если перевести эти данные на более понятный язык, то диагноз поставлен 7-8 из каждой тысячи человек, это довольно много. В Улан-Удэ, население которого 439 тысяч человек, переболел или лечится от COVID-19 каждый сотый. В больницах, перепрофилированных для лечения инфекции, занято 70% мест.