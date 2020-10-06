Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 октября 2020: в сутки число заболевших, как летом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 октября 2020. За сутки на 6 октября врачи поставили еще 124 диагноза, а общее число зараженных с начала пандемии в регионе достигло 19 тысяч 810. В больницах сегодня проходят лечение 1434 пациента, амбулаторно 550. К сожалению, есть вполне отчетливая тенденция, которая направлена на увеличение числа тех жителей региона, которым необходима медицинская помощь в стационарах.

При этом до 50% всех зарегистрированных больных коронавирусом приходится на Иркутск. На сегодня, 6 октября 2020, жителям областного центра поставлено 9465 диагнозов, только за прошедшие сутки - 82.

Коронавирус в Иркутске, 6 октября 2020: болезнь пошла в атаку

COVID -19 начинает снова поднимать голову. В последние дни, с приходом холодов, снова растет и заболеваемость.

. Если совсем недавно врачи ставили по 60-70 диагнозов в сутки, то сейчас их число выросло. Накануне их поставили 106, а сегодня, 6 октября, 124. Врачи говорят, что переохлаждение провоцирует вирус, поэтому стоит быть осторожнее.

Такой рост, более сотни случаев, в регионе подтвержден впервые с 22 августа. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"5 октября в Иркутской области выявлено 108 новых случаев. Пикового значения за весь период пандемии показатель достиг 16 июня, когда за сутки выявили 319 заразившихся. Вплоть до 22 августа суточный прирост колебался от 249 до 101 заболевших. Менее 100 новых диагнозов было подтверждено 23 августа (98 случаев), показатель не превышал эту отметку до сегодняшнего дня. Наименьшее значение с начала осени было зафиксировано 8 сентября (67 новых случаев)", - уточняют аналитики.

Рекорд по приросту COVID за все время в Сибири принадлежит Красноярскому краю - 504 случая, это зафиксировано 20 мая. Что касается прошедших суток, то тут наибольший рост показал Кузбасс: + 173, а минимальный - Тыва.

Наибольший суточный прирост заболевших за весь период пандемии был зафиксирован в Красноярском крае – 504 новых случая 20 мая. Больше всего подтвержденных диагнозов за сегодняшний день в Кемеровской области – 173 новых случая, меньше всего – в Республике Тыва (33 новых случая).

Коронавирус в Иркутске, 6 октября 2020: узкие специалисты ведут прием не везде

И все же пока в Иркутской области ситуация, по сравнению с соседями, довольно благополучная. Школьники продолжают учиться. Конечно, кроме тех классов, где кому-то из учеников или педагогов поставлен диагноз COVID-19. Поликлиники работают и на прием к доктору по-прежнему можно попасть.

-Когда снимали часть ограничений по коронавирусу, некоторые поликлиники возобновили плановый прием пациентов, - сообщили в Минздраве региона. – К сожалению, не у всех из них сейчас есть такая возможность. Только что стало известно, что в связи с коронавирусом прекращен прием узких специалистов в поликлинике № 1, которая обслуживает около 70 тысяч горожан.

Люди недовольны. Но ничего не поделаешь, существует риск подхватить инфекцию, надо остерегаться.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске 6 октября 2020 года.