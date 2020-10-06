«Спасибо, что в Иркутской области будет такой фестиваль!»: Александра Пахмутова о концерте ее имени в честь 65-летия Братска

Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

«Комсомольская правда» продолжает готовиться к 65-летнему юбилею города Братска, а также к песенному фестивалю имени Александры Пахмутовой. Его мы организовываем ко Дню рождения северной столицы Приангарья совместно с телеканалом ТИВИСИ, компанией Asia Show, концертным департаментом Asia Musiс, и группой «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Напомним, наш фестиваль мы посвящаем также сибирякам, которые участвовали в легендарных комсомольских стройках, первостроителям БАМа, а также той эпохе, когда возводились великие ГЭС. Ну а назвали мы концерт строчкой одной из самых известных композиций Александры Пахмутовой «Главное, ребята сердцем не стареть». Эту песню, а также много других хитов, Александры Пахмутовой на слова поэта-песенника Николая Добронравова исполнят лучшие коллективы Приангарья. Точную дату концерта объявим чуть позже. А пока к будущим зрителям обратилась сама Александра Пахмутова. Вместе с Николаем Добронравовым, композитор записала видеообращение сибирякам.

- Дорогие братчане, - говорит Александра Пахмутова. – Мы очень рады возможности приветствовать вас. Спасибо вам, что у вас будет такой фестиваль под названием «Главное, ребята сердцем нет стареть».

- Мы всех помним, - берет слово Николай Добронравов. – Пока будут жить наши песни о Братске, будет жива и память обо всех этих людях.

Перед фестивалем мы познакомим читателей, зрителей и слушателей с архивом студии кинохроники, посвященным комсомольским стройкам, проведем прямые включения с территорий региона, чтобы показать сегодняшний день городов и поселков.