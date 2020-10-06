Как раз и навсегда избавиться от хлама, даже если в квартире все заполонили вещи. Фото: архив героини публикации.

«Москвичей испортил квартирный вопрос». Замечено не нами и по другому поводу. А ведь не только об обитателях столицы речь. Но если благодаря ипотеке и новому строительству с жильем как-то разобрались, навалилась другая проблема. Куда все деть, если дано – стандартная и не самая большая двушка, а душа просит свободного пространства. Да и немодно нынче загромождать все пространство шкафами, диванами и пуфиками. Настолько немодно, что даже люди специальные появились, которые готовы навести вам в доме порядок за ваши деньги. Одна из таких – организатор пространства (они и занимаются тотальным расхламлением, вместе с вами, разумеется) иркутянка Екатерина Бурзунова.

- Составить инструкцию, как расхламить квартиру? А давайте! - согласилась Екатерина. – Ведь это как борщ. Рецепт известен, продукты тоже, а вот вкус блюда будет у каждого свой.

Выбрасывать все из шкафа вот так не стоит. Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре шага к порядку

1.Шаг первый. Ревизия

- Главный принцип уборки – оставить любимое и нужное, - говорит Екатерина Бурзунова. - При этом стремление к минимализму совсем необязательно. Важно, все упорядочить. Поэтому собираем все вещи из шкафов и имеющихся закромов.

2. Шаг второй. Сортировка

- Запаситесь, допустим, мешками четырех цветов и табличками, - говорит профессиональный расхламитель. - На голубой – надпись «Отдать», желтый – «Продать», красный – «Подумать», черный – «На выброс». Можно поступить проще – на полу или диване оборудовать условные зоны, куда будете складировать накопленное добро, хотя с пакетами нагляднее. Далее – приступайте к сортировке.

3. Шаг третий. Избавление

Итак, эмоции в сторону, подход рациональный. «Новая, но ни разу не носил/не пользовался?», - на продажу. На сайтах бесплатных объявлений оторвут с руками. «Б/у, но вид товарный?» - на продажу или в руки тому, кому нужнее. Куда отдать? Если среди знакомых и родных никому не надо, отвезите в церковь, примут с благодарностью. «Любимое, но заношенное до дыр?», - только на выброс. Даже если покупали вместе с любимым во время свадебного путешествия много лет назад. Пусть на память останутся фотографии, а не хлам!

4. Шаг четвертый. Идем по кругу

Что делаем? Повторяем весь цикл с обувью, кухонной утварью, антресолями. Балкон можно разобрать более решительно. Например, там хранился велосипед для дочери, а она предпочла самокат. Зачем его хранить? А лыжи? Потом приступайте к детской и вещам мужа. Но! Не забудьте о деликатности, есть же святая святых. Инструментов, к примеру, лишних не бывает.

«И вот эти две футболки нужны для гаража» - заявит супруг решительно. Думаете, надо спорить? Нет, согласиться. Это его пространство и его решения. И потом, ведь мы не за минимализм, а за порядок.

Доводить себя до измождения при расхламлении не нужно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КСТАТИ!

Покупая новое, задумайтесь, а надо ли

- Отправляясь в магазин, помните очень простой принцип: решили что-то купить, посмотрите – может, у вас это уже есть? – советует Екатерина Бурзунова. Введите в качестве правила – приобретая нечто похожее с тем, что уже есть в наличии, расстаемся с «близнецом». Это касается и кухонной утвари, и одежды, и детских игрушек. У вас квартира, а не дорогостоящий склад. Что касается мебели, проблема в том, что люди сначала заказывают шкафы и кухни, а потом придумывают, что там хранить. И в итоге оказывается: «Е-мое, у меня мультиварка никуда не входит. Будет стоять на столе…». Так что сначала трезво оцениваем, что собираемся хранить, а потом выбираем для этого подходящее место.

ВАЖНО!

Сезонность – всему голова

Пословица «Готовь сани летом, а телегу – зимой» в случае расхламления не работает! Не стоит подходить к определению времени буквально, обязательно учитывайте сезонность, то есть летом категорически нельзя заниматься пуховиками, а зимой – шортами. Ведь то, что кажется ненужным сейчас, окажется нужным потом. Придется ведь локти кусать.

КСТАТИ

Десять лайфхаков, как расширить пространство в квартире

1. Не хватает места – создаем антресоли для вещей не по сезону

2. Покупая мебель, выбираем ту, что с ящиками для хранения

3. Для детей – двухъярусная кровать

4. Напольные вешалки. Их можно поставить и в прихожей, и в спальне. Сейчас это модно.

5. Используйте стеллажи в изголовье кровати. Места займут немного, функционально

6. Пуфики для прихожей выбираем полые, с возможностью сложить мелочи внутрь.

7. Если подоконник широкий, ставим под ним скамейку, а на нее корзины. Туда же – книги. Получается яркий уголок.

8. Купите контейнеры и корзины для сезонного хранения вещей. Важно, чтобы их стиль совпадал с общим стилем квартиры.

9. Попробуйте новое! Можно хранить одежду ушедшего сезона в вакуумных пакетах. Тогда для них потребуется минимум места.

10. Посмотрите видео по тому, как складывать белье и одежду компактно. На обычной полочке в шкафу

КОНКРЕТНО

Избавляемся от хлама по зонам

ГОСТИНАЯ

Шкаф для одежды

Продать/отдать

Неподходящего размера новое или почти новое

Не по возрасту и неподходящего стиля

Подарки, которые вам не подошли

Платки, шарфы, галстуки, которые не носите

Ни с чем не сочетается

Ни разу не надели

Давно не носили (год, два)

Ненужная одежда для спорта

Устаревших фасонов

Выбросить или на переработку

Потертое, ветхое

Испорченные аксессуары

Старая домашняя одежда и белье

Столы, тумбочки, комоды

Наводим порядок в шкафчиках. Фото: архив героини публикации.

Продать/отдать

Ненужные книги, статуэтки, сувениры-пылесборники

Ненужная, но не устаревшая техника (ТВ, приставка, старый ноутбук)

Лишние комплекты постельного белья новые или б/у

Шторы новые, но давно не используемые

Лишние или старые детские игрушки

Неиспользуемые спортивные снаряды

Елочные украшения

Сервизы «для гостей»

Выбросить или на переработку

Старые журналы

Сломанная техника, которую не чинили год

Сломанные игрушки

Старые ежедневники, ручки и прочий канцелярский мусор

От косметики тоже надо уметь избавляться. Фото: архив героини публикации.

СПАЛЬНЯ

Продать/отдать

«Запасные» или старые одеяла, покрывала, подушки, матрасы

Неиспользуемые новые ковры и паласы

Неиспользуемая мебель, мебель, требующая небольшого ремонта

Старые одеяла, покрывала, подушки, матрасы

Ненужные цветы и вазы

Выбросить или на переработку

Непригодные, рваные одеяла, покрывала, подушки, матрасы

Мебель сломанная

Одежда для дачи с антресолей

КУХНЯ

В столешнице все раскладываем аккуратно. Фото: архив героини публикации.

Продать/отдать

Вся «лишняя» посуда

Неиспользуемая бытовая техника или б/у

Новомодные бесполезные гаджеты (лукорезки и супертерки)

Одинаковые гаджеты

Бытовая техника и посуда б\у

Пустые банки

Выбросить

Посуда со сколами

Сломанные и старые табуреты

Сломанная техника, которую нельзя починить

Старые разделочные доски, крышки и т. д.

Старые полотенца, кухонные скатерти и салфетки

Бытовая химия с истекшим сроком годности

Разбираем полочки. Фото: архив героини публикации.

ВАННАЯ И ТУАЛЕТ

Продать/отдать

Лишний фен

Лишняя электробритва

Выбросить

Просроченная косметика, парфюм, порошки, отбеливатели

Просроченные средства для уборки

Старые мочалки, массажеры

Старые полотенца

Пустые баночки

Пробники

Старые губки, щетки, тазы и тряпки

Старые контейнеры для хранения

ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР, БАЛКОН

Прихожая до и после. Фото героини публикации.

Продать/отдать

Новая обувь не по размеру

Пуховики, пальто, куртки не по размеру

Неиспользуемые лыжи

Ненужный рюкзак и спальник

Неиспользуемый велосипед

Ненужные коньки

Лишний тренажер

Выбросить

Старая обувь

Изношенная верхняя одежда

Все, что пролежало больше года