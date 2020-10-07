Медики рассказали, что коронавирус мутировал, стал агрессивнее и "злее"

Сибиряки сейчас болеют целыми семьями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сводки «с полей» по коронавирусу в Приангарье тревожные. Продолжается прирост заболевших: если неделю назад за сутки регистрировали плюс-минус 108 заражений, то 7 октября - уже 136. Пошла, так называемая, вторая волна. В чем причины и как бороться с заразой?

- Ситуация неоднозначная. Вирус мутировал, стал более агрессивным и контагиозным (свойство инфекций передаваться от больных к здоровым - Ред.), то есть сейчас один заболевший может заразить несколько десятков человек, - комментирует «КП» - Иркутск министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. - COVID-19 стал «злее», пациенты стали переносить инфекцию тяжелее. Особенно, речь идет о тех, у кого есть хронические диагнозы. Еще одна особенность - большое количество, так называемых, семейных очагов, то есть когда вирус подхватывают одновременно 6-7 человек: бабушки, дедушки, родители, дети и внуки. Причина? Самая первая - ослабление бдительности. Посмотрите вокруг, иркутяне либо совсем перестали носить маски и обрабатывать руки антисептиками, либо делают это неправильно. А это важно! Даже дома у каждого должно быть отдельное полотенце и другие предметы гигиены. Второе - кафе, бары, рестораны, торговые центры переполнены, не соблюдается социальная дистанция, персонал пренебрегает масками и резиновыми перчатками.

Выход один - проверки и штрафы за нарушения. И в Иркутске с 7 октября снова начались рейды. В первую очередь это коснется торгово-развлекательных центров, пассажирских перевозок и общепита.