Первый снег в Иркутске: горожане мерзнут, но не сдаются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздняя осень наступила в Иркутске 7 октября. Именно в этот день в городе прошел первый снег, который будет идти и в следующие дни. Фото первого снега в Иркутске очень живописны. Снегопад в городе с зелеными деревьями ( таких, с которых листва не только не опала, но даже еще не пожелтела, много, да и трава пока не вся пожухла) это очень красиво. Правда, особенно хорошо наблюдать за тем, как большие белые хлопья опускаются на траву, деревья и все вокруг, приятнее всего из окна квартиры, в которой тепло и светло.

Идти по городу под холодным ветром и снегом брр...не совсем приятно. Особенно, когда одет явно не по погоде, а таких сегодня, несмотря на все предупреждения о похолодании и снеге, большинство.

Кстати, в ближайшие дни нас ждут новые снегопады. Синоптики прогнозируют снег на юге, в центре Иркутской области и 9, и 10 октября.

Смотрите фото первого снега в Иркутске. А также прогноз погоды на зиму, на октябрь и на ближайшие дни.

Первый снег в Иркутске, а деревья зеленые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улицах Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Деревья не верят, что зима близко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то из прохожих сегодня подхватит простуду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В холод главное укутаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне прячутся от снега и холодного ветра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Брр. Холодно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег идет, зима близко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то старается держаться. Ну снег, что поделаешь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА