Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 октября: число больных перевалило за 20 тысяч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 октября. Сразу 146 новых случаев заболевания зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Это внушительное количество, столько регистрировалось в регионе в середине августа. А общее число заразившихся COVID 19 с начала пандемии составило более 20 тысяч человек - 20 тысяч 092.

Из этого количества заразившихся практически половина - 9596 случаев - приходится на Иркутск. Однако стоит отметить, что к общему числу больных коронавирусом в Иркутске на 8 октября добавилось только 28 новых пациентов. Следовательно, основной прирост заболевших пришелся на территории региона.

Коронавирус в Иркутске, данные Яндекса.

Согласно статистике оперштаба Иркутской области, которая публикуется ежедневно, увеличивается и количество тех, кому требуется лечение в условиях стационара, а так поступают только в достаточно тяжелых случаях. Таких больных 1707. Заметим, что накануне эта цифра была на 145 человек меньше. К сожалению, число выздоровевших нарастает далеко не такими быстрыми темпами, за сутки оно увеличилось на 42 и составило 17 тысяч 590 с начала эпидемии.

Два человека умерли от COVID-19. Причиной смерти еще одного пациента стало иное заболевание. Таким образом, общее количество погибших от коронавируса выросло до 255 человек. От иных заболеваний скончались 90 пациентов.

Эпидемиологи отмечают, что в регионе, по последним данным, проведено 741 тысячи 222 лабораторных исследования на COVID-19.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 октября.