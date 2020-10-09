Из «Рекорда» в «Сибскану» Фото: Анна ПОПОВА

В межсезонье иркутских любителей хоккея с мячом ошарашила новость - женские команды «Рекорд» и «Сибскана» объединяются и отныне будут защищать бело-зеленые цвета. Многие удивились, ведь «Рекорд» - сильнейший женский клуб России и один из лидеров в мире. Почему так произошло? Тренеры объясняют, что это пойдет только на пользу и позволит более эффективно готовить резерв для сборной России по бенди. Справедливости ради, ведущим спортсменкам действительно будет проще работать вместе под началом одного тренера.

- Раньше «Сибскана» была дублем «Рекорда», а теперь будут команды «Сибскана-1» и «Сибскана-2», - объясняет главный тренер Александр Межуев. - Оба коллектива тренируются вместе, но выполняют разные упражнения. В конце занятия я стараюсь всегда объединять их, чтобы они провели двухстороннюю игру.

Что касается ближайшего турнира, на котором увидим обновленную «Сибскану» в действии, то с ним пока неизвестность. В октябре команда должна была лететь на Кубок мира в шведский город Обю, но соревнования перенесли - предварительно на февраль 2021 года. Так что девушки покажут хоккейные умения только в декабре - на Кубке России.

Вместе со сменой названия у «Сибсканы» изменились и условия для тренировок. Теперь подопечные Александра Межуева занимаются на льду нового дворца «Байкал», а ведь еще в прошлом году в это время хоккеистки ждали, когда на «Рекорде» появится первый лед.

- Теперь, когда у нас есть такой замечательный Ледовый дворец, не должно быть никаких отговорок, мол, лед еще не готов и мы не можем тренироваться, - добавляет Александр Межуев. - Мы сейчас «накатаемся» намного больше, чем когда-либо. Начали заниматься еще в августе! И до мая-июня точно будем здесь тренироваться, а затем дадим девчонкам отдохнуть месяц.

Кстати, за лето состав «Сибсканы» значительно изменился. Сразу четыре наших хоккеистки подписали контракт с клубами из Швеции. Анастасия Денисова и Екатерина Беспрозванных планировали провести сезон в «Скутшере», а Кристина Машинская и Альмира Хорошевская решили попытать счастье в стокгольмском АИКе. Кстати, в столичной команде играет еще одна иркутянка, Ольга Родионова, которая проводит в шведских клубах не первый сезон.

Однако в планы девушек из Иркутска вмешалась пандемия коронавируса. Дело в том, что в Скандинавию они собрались с условием, что сыграют за «Сибскану» на Кубке мира, а поскольку его перенесли на неопределенный срок, то застряли дома и занимаются в общей группе. Лишь Кристина Машинская смогла присоединиться к Ольге Родионовой в АИКе - и тут же стала местной звездой. В дебютном матче со «Скутшером» в Кубке Швеции она отметилась дублем, а в следующей встрече с командой «Скиро» забросила в ворота соперников три мяча.

- Конечно, обидно, когда рассчитываешь на одних игроков, опытных и проверенных, но не всегда все получается так, как хотелось бы, - сетует Александр Межуев. - Но свято место пусто не бывает: у нашей молодежи появится шанс проявить себя, а у ветеранов возможность продлить спортивный век.

Женская «Сибскана» готова продолжить свое триумфальное шествие, пусть и с новым названием. И мы с нетерпением ждем, когда девчонки вновь выйдут на большой лед и сразятся с сильнейшими командами мира.

Из «Рекорда» в «Сибскану» Фото: Анна ПОПОВА

НЕМНОГО ИСТОРИИ

34 года «Рекордов»

Впервые Иркутск узнал о женской команде по хоккею с мячом «Рекорд» в 1986 году. Тогда в городе проводился международный турнир на призы газеты «Советская Россия» и в перерыве встречи между командой СССР и скандинавами на лед «Труда» вышли две команды девушек. Это были, собственно, «Рекорд» и команда «Энергия» из Новосибирска. С тех пор женский бенди в нашем городе начал набирать обороты. Иркутянки достаточно быстро вышли в призеры, а затем и в чемпионы всесоюзных соревнований. С тех пор «Рекорд» никогда не покидал пьедестал почета.

Сегодня сибирячки - сильнейшие в России. За последние годы девушки из «Рекорд» три раза поднимали над головой Кубок мира среди клубов. Полуфиналы и финалы этого турнира никогда не обходятся без участия наших девчонок.

КСТАТИ

Стать звездой может каждая!

Хотите, чтобы ваша дочь или внучка стала частью большой хоккейной семьи «Сибсканы»? Тогда записывайте ее в секцию. Попасть в нее достаточно просто - было бы желание, а навыкам езды на коньках всегда можно научиться!

- В секцию берем абсолютно всех девочек, какого-то жесткого отбора нет, - добавляет тренер Оксана Проньшина. - Записать малышку на занятия можно с 7 лет.

В первую очередь девочек научат уверенно кататься на коньках и держать клюшку. Тренировки проходят в игровой форме, чтобы заинтересовать маленьких хоккеисток. Ну а уже позже им начинают давать более серьезные упражнения.

- Этот спорт помогает развивать координацию движений, мышление и быстроту принятия решений, - заключает Оксана Проньшина. - Еще он учит работать в команде. Я всегда говорю своим девочкам, что команда - это их вторая семья, я их вторая мама, а они все сестры, которые горой должны стоять друг за друга.

КОНКРЕТНО

Секции по хоккею с мячом для девочек

СШ «Сибскана»

ул. Карла Маркса, 12

8 (3952) 43-68-23

ДЮСШ «Рекорд»

бульвар Рябикова, 13г

8 (3952) 59-35-49

ДЮСШ № 7

ул. Володарского, 4

8 (3952) 20-05-77