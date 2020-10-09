Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 октября: масочный режим ужесточен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Иркутске, 9 октября. Число случаев COVID-19 в Иркутской области достигло 20247. Только за прошедшие сутки оно увеличилось еще на 155 человек, и это весьма серьезный рост - на уровне лета этого года. Достаточно сказать, что регион уже несколько дней входит в топ-20 по стране по росту инфекции за сутки. По словам эпидемиологов, сейчас на регион наступают ОРВИ и коронавирус одновременно.

Коронавирус в Иркутской области, Яндекс.

По данным оперштаба Иркутской области, в ковидных госпиталях сейчас лечат 1823 жителей региона. Это на 116 больше, чем накануне и говорит о том, что тяжелых форм, требующих постоянного контроля врачей, становится все больше. К сожалению, этого нельзя сказать об увеличении количества выздоровевших. Оно выросло только на 53 и составило 17 тысяч 643.

Увы, но не каждого удается спасти. Атаки вируса не выдержали еще 6 человек, а общее число смертей составило 261. От осложнений других заболеваний на фоне коронавируса умерли 90 жителей региона.

Напомним, накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на оперштабе призвал предпринимателей максимально перевести сотрудников на удаленку, пожилым, но работающим посоветовали оформить больничные. Кроме того, в регионе снова начинают действовать волонтеры, которые будут помогать нуждающимся в помощи делать покупки. Еще в начале недели в Иркутске возобновились рейды по торговым точкам, предприятиям общепита и прочим учреждениям, где должны строго соблюдаться правила дистанцирования и масочный режим. Нарушителей будут штрафовать, причем это касается и обычных жителей.