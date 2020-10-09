Игорь Кобзев заявил об опасности "ковидного нигилизма. "

Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в регионе

Обращение размещено сегодня, 9 октября, на страницах Губернатора в социальных сетях.

«Мы все следим за статистикой по коронавирусу. И она неутешительная. Рост идет как в целом по стране, так и по Иркутской области. Каждые сутки число заболевших растет на 120 и более человек!

Основная опасность – в быстром распространении. Подхватить коронавирус намного быстрее, чем грипп или другое заболевание. И в зоне риска – уже не только люди старшего возраста, но и молодежь.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к населению Иркутской области с просьбой максимально заботиться о себе и близких, соблюдать масочный режим, введенный из-за коронавируса,и раз и навсегда проститься с "ковидным нигилизмом".

"Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к своему здоровью, к здоровью своих детей и родителей? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться", - заявил глава Иркутской области.

Напомним, сегодня, по данным оперативного штаба, число случаев коронавируса, зарегистрированных в регионе с начала пандемии COVID-19, достигло 20 тысяч 247. Только за прошедшие сутки оно выросло на 155. В больницах Иркутской области на лечении находится 1823 пациента.

Также Игорь Кобзев обратился и к бизнесменам, от позиции которых во многом зависит. будут ли соблюдаться меры безопасности.

." Я обращаюсь к руководителям предприятий торговли и общепита: на вашей личной ответственности и совести соблюдение профилактических мер в ваших учреждениях.

Не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно понимать, что даже самые строгие запреты не помогут, если каждый из нас не проявит сознательность, не поймет, что риск в данной ситуации – далеко не благородное дело», - говорится в обращении.

Глава региона напомнил жителям Приангарья, что не стоит без особой нужды пользоваться общественным транспортом, посещать людные места. А приближающиеся выходные гораздо лучше провести дома.