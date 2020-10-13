Агрессивная опухоль быстро растет на солнце, но обнаружить меланому и другие виды рака кожи в Иркутске можно на ранней стадии. Фото: ООО "Кожная клиника Медстандарт"

Меланома представляет собой один из самых опасных видов онкологических заболеваний. Рак кожи в Иркутске диагностируют очень часто, но, увы, не всегда вовремя. Обычная родинка может разрастись до грозного заболевания довольно быстро. По официальным данным Минздрава РФ, новообразования кожи и меланома в среднем дают около 15% всех видов онкологии, и это обстоятельство выводит именно рак кожи на первое место.

Причины рака кожи в Иркутске: и солнце бывает злым

Ежегодно количество случаев рака кожи увеличивается, и противопоставить что-либо этому сложно. Заболеваемость раком кожи по Иркутской области продолжает неуклонно расти. Здесь «виноваты» и наша с вами любовь загорать на солнце, и искусственные источники ультрафиолета, прежде всего так популярные у сибиряков солярии, и частое использование ламп для маникюра.

«Чаще всего болеют люди со светлой кожей, подверженные повышенной инсоляции» - сообщают иркутские онкологи. Наиболее важным фактором, предрасполагающим к раку кожи, врачи называют длительное облучение солнечными лучами.

Профилактика рака кожи в Иркутске: носите шляпки и защищайте кожу

Да, такой вот простой совет. Солнца в Приангарье столько, что по числу ясных дней в году наш регион конкурирует с Сочи. И это хорошо. Но все-таки в качестве профилактики рака кожи в Иркутске врачи советуют защищать лицо и шею от интенсивного и длительного солнечного облучения, использовать питательные кремы для предупреждения сухости кожи и вовремя лечить ее повреждения.

На ранних стадиях меланома, как и другие злокачественные новообразования, излечивается более чем на 90%. Более того, все злокачественные новообразования кожи выявляются визуально: важно только вовремя их найти и быстро начать лечение.

Именно так поступают в солнечной Австралии. На южном континенте накопили большой опыт борьбы с меланомой. По данным ВОЗ, в этой стране самый большой уровень распространения меланомы в мире. Ежедневно с экранов телевизоров здесь рассказывают о том, что, выходя на улицу, надо надеть шляпу, одежду с длинным рукавом и намазаться солнцезащитным кремом, а проводить время на пляже - не лучшее решение. И это переломило ситуацию: сейчас на зеленом континенте немодно иметь загар. Все проходят регулярные обследования, а случаи рака кожи стали снижаться.

Удаление родинок в Иркутске: что поможет избежать рака кожи

Удаление родинок в Иркутске - процедура достаточно популярная. И не случайно. Меланома может вырасти из тех, что часто повреждаются из-за трения - например, на кистях рук, стопах, в области воротника. Доктора советуют их удалять, не дожидаясь превращения в злокачественное образование.

Особое внимание на «отметины солнца» обращаем в самые сложные для организма периоды: переходный возраст, ожидание ребенка и кормление малыша, климакс. В эти моменты человек защищен меньше обычного, любые риски возрастают многократно.

Фото: ООО "Кожная клиника Медстандарт"

Симптомы и признаки рака кожи: на что обратить внимание

До самых поздних стадий заболевания человек может и не подозревать, что не здоров. Симптомы и признаки рака кожи часто таковы, что от них отмахиваются: мол, само пройдет. На самом деле ранка на коже, которая долго не заживает, изменившаяся родинка, иногда зуд, шелушение, боль - симптомы, на которые необходимо обратить серьезное внимание.

Тем временем больной чувствует себя плохо: теряет в весе, жалуется на постоянную усталость и раздражительность, на небольшое повышение температуры. Эти симптомы могут быть опасны, поэтому откладывать поход к доктору не стоит.

Диагностика рака кожи в Иркутске: пусть родинки посмотрит дерматолог

Увы, «северные» люди, светлая кожа которых с детства усыпана конопушками, - в особой группе риска: защиты от светила у них мало. Если веснушек на теле много и есть пигментные пятна, то от загара придется отказаться и всегда защищаться от солнца. В случае если какая-то родинка начала изменяться и расти, - необходимо обратиться к врачу.

Люди без специальной медицинской подготовки каких-то изменений и вовсе не заметят, а какие-то могут быть не связаны с раком кожи. Запоминать и фотографировать родинки тоже бессмысленно. Во-первых, легко запутаться, а во-вторых, тут нужен не фотоаппарат, а профессиональная система, такая как ФОТОФАЙНДЕР. Проверку на этом аппарате у врача-специалиста в наших широтах надо делать не менее чем раз в год. А если риск заболевания повышен, то раз в полгода.

Когда точно надо обратиться к специалисту? Если обнаружилась асимметричность родинок, неровность их краев, изменение цвета, зуд, кровоточивость.

Фото: ООО "Кожная клиника Медстандарт"

Система для диагностики рака кожи: что может ФОТОФАЙНДЕР

ФОТОФАЙНДЕР в руках опытного врача способен дать точный ответ, что происходит с вашей кожей и каково состояние родинки. FOTOFINDER (ФОТОФАЙНДЕР), так называется прибор, созданный немецкими учеными и применяемый в лучших клиниках Германии, позволяет увеличить изображение в 140 раз. А сам процесс сканирования кожи занимает в среднем от 20 до 60 минут. Результат заносится в программу, которая составляет ваш персональный «паспорт кожи». В следующий раз, когда вы снова придете к врачу, все изменения будут как на ладони.

Процедура проходит в два этапа, на первом из которых, как это обычно и бывает, доктор познакомится с вами и проведет консультацию. После консультации проводится исследование на аппарате, по результатам диагностики доктор выдает заключение. При необходимости вас направят на дальнейшее обследование к онкологу. Если же врача-дерматолога ничего не насторожит, можно заняться другими проблемами кожи. В любом случае доктора составят индивидуальный паспорт родинок, оценят их состояние и сделают прогноз. Все изображения, описание врача и заключение загружаются в базу данных, а впоследствии, когда вы снова придете к врачу, результаты сравниваются.

Где пройти обследование на ФОТОФАЙНДЕРЕ в Иркутске? Такую возможность представляет недавно открытая Кожная клиника «МедСтандарт». В нашем регионе это единственный аппарат.

Кожная клиника «МедСтандарт»

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