Собирали лицо миллиметр за миллиметром: в Бурятии девочка попала под бензопилу
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
- Аааа, - раздался крик. И в тот момент было непонятно, кто вскрикнул громче: девочка 1 год и 10 месяцев отроду или ее отец, в руках которого и была та самая мотопила.
Мужчина работал во дворе своего дома. Из-за шума от инструмента глава семьи просто не заметил, как подышать воздухом вышли его жена с маленькой дочкой. Мама забежала в дом, оставила девочку одну буквально на несколько минут. Малышка, недолго думая, спустилась с крыльца, где сидела и направилась к папе. Подошла сзади…. В какой-то момент глава семейства обернулся, цепь на пиле продолжала крутиться…. В тот момент и случилось непоправимое… Едва сдерживая дрожь рук, пытаясь остановить кровь, родители с бедняжкой запрыгнули в свой автомобиль и помчались в больницу.
Собирали лицо в 4 руки
В Детской республиканской клинической больнице малышку тут же определили в операционную. Самые большие повреждения «скопились» в области глаза. Медики всерьез переживали, будет ли девочка им видеть. За дело взялись заведующая отделением офтальмологии Валентина Раднаева и молодой доктор Екатерина Кучкина.
Первый вздох облегчения раздался, когда стало ясно, что глаз девочки остался цел.
«Глазное яблоко не повреждено», - рассказали медики Детской клинической республиканской больницы г. Улан-Удэ в Инстаграм. – «Но раны мягких тканей – век с переходом на лобную часть, щеку – обширные».
Аккуратно, миллиметр за миллиметром, врачи собирали ткань, волнуясь, не задеты ли глазодвигательные нервы… Операция в 4 руки заняла два часа. Повезло, что проводила ее офтальмолог с большим опытом работы. Валентина Раднаева – заслуженный врач России, на ее счету десятки тысяч операций, более 40 лет опыта.
«В офтальмологии не бывает легких и тяжелых случаев, так как глаз – орган чрезвычайно тонкий и чувствительный. Потому с глазом шутки плохи», - часто повторяет Валентина Гармаевна.
Зрение малышки удалось сохранить, но наверняка в будущем ей потребуется пластическая операция на лице.
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