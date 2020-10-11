Карта распространения коронавируса в Иркутской области 11 октября: больше всего заболевших выявлено в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 октября. Согласно данным карты, на 11 октября в регионе зафиксировано 20 568 случаев заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 162 новых случая, большинство из них – в областном центре.

Так, в Иркутске суточный прирост больных составил 136 человек. Это и не удивительно, ведь в областном центре всегда регистрировалось больше больных, чем в других территориях области. Всего с начала пандемии в столице Приангарья зафиксировано 9 828 случаев заражения COVID-19. В эту цифру входят и выздоровевшие, и погибшие, и болеющие сейчас. Областной центр лидирует по количеству зарегистрированных случаев COVID-19.

На втором месте по общему числу заболевших – Усть-Кут и Усть-Кутский район. Здесь с начала пандемии было зафиксировано 1 480 случаев заражения коронавирусом. За сутки новых заболевших здесь, к счастью, не выявлено.

Тройку лидеру по общему количеству зарегистрированных больных замыкает Иркутский район. Здесь с начала пандемии выявлено 1 479 случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост – плюс 15 новых больных. Это второе место по суточному выявлению инфицированных.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у пятерых жителей Ангарска, троих жителей Шелеховского района. Единичные случаи COVID-19 зарегистрированы за сутки также в Черемховском районе, Нижнеудинском районе и в Братске.

Стоит отметить, что в Ангарске при этом за все время пандемии было официально подтверждено 1 219 случаев заражения коронавирусом, в Шелеховском районе – 496, в Черемховском районе – 107, в Нижнеудинском – 182, а в Братске – 940.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 11 октября: ищем свой район