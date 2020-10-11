Укрытие из курток и шапок: под Иркутском третьеклассники спасли от мороза двух подкинутых в школу щенков. Фото: соцсети

Ученики третьего класса школы № 1 города Шелехова на днях, играя на перемене, обнаружили у стен школы необычную находку – кто-то подкинул сюда коробку с двумя маленькими щенками. Двухмесячные малыши жалобно скулили и жались друг другу, дрожа от холода в самый разгар непогоды и надвигающейся метели. А когда дети брали их на руки, щенки приветливо виляли хвостами.

- Надо найти им хозяев, - решили ребятишки и начали пристраивать найденышей своим друзьям и одноклассникам.

Но не тут-то было! Никто не хотел брать малышей домой, обрекая их на верную гибель, ведь ночью в Шелехове ожидались сильные заморозки. Тогда третьеклассники не растерялись, и вместо того, чтобы пойти после уроков по домам, до позднего вечера караулили подкидышей. Дети смастерили щенкам теплое укрытие из собственных курток, шапок и коробок, сообщает паблик «Мой Шелехов» в соцсети Instagram.

Менее, чем через сутки пушистики оказались в руках ветеринара приюта. Фото: соцсети

Благодаря находчивости третьеклассников щенки пережили холодную и снежную ночь. Их незамысловатое укрытие засыпало толстым слоем снега, но коробки и шапки, оставленные здесь школьниками, выдержали непогоду. Наутро, придя к укрытию, ученики обнаружили своих подопечных живыми.

Ребята кинули в социальных сетях клич о поиске хозяев маленьким пушистикам, но результата это не принесло – никто не отозвался. Тогда родители школьников предложили детям и классному руководителю своими силами собрать средства на определение подкидышей в приют. На каждого щенка необходимо было собрать по три тысячи рублей. Учитель идею поддержала, и уже менее, чем через сутки пушистики оказались в руках ветеринара приюта.

В иркутском приюте малыши будут несколько недель находиться на карантине, во время которого им поставят все необходимые прививки. Кстати, найденыши оказались игривыми девчонками. Волонтеры и сотрудники приюта для животных, куда привезли малышек, продолжают искать для сестренок любящих хозяев.