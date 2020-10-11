«Если я не сделаю, то никто не возьмется»: сибирячка построит мост в родном селе на выигранные в телешоу деньги

Миллион на мечту: 16-летняя сибирячка построит подвесной мост в родном селе. Фото: страница героини в соцсетях

- Мост у нас в поселке ужасно старый и сломанный – тросы давно ослабли, доски гнилые… По нему каждый день ходит около двух тысяч человек, и некоторые даже травмы получают. Я сама там падала и вывихнула себе плечо. Пожилые люди вообще стараются там не ходить, - рассказывает 16-летняя студентка Байкальского колледжа недропользования Юлия Мухамадеева из поселка Кырен, что в республике Бурятия.

Девушка мечтает восстановить в родном поселке старый подвесной пешеходный мост через одноименную речку, ходить по которому давно стало опасно для жизни. Куда только она ни обращалась: и в сельскую администрацию, и в районную… Все без толку.

Устав стучаться в двери властей, Юля решила попытать счастье в новом телевизионном шоу «Миллион на мечту». Подала заявку, расписала свою идею нового моста и.. выиграла! Правда, только половину суммы…

Членам жюри сибирячка рассказала, что пешеходному мосту в ее поселке уже 45 лет, но никто не занимается его восстановлением. Обойти переправу, конечно, можно, но приходится топать почти четыре километра. С таким положением вещей Юля не согласна, поэтому они со старшей сестрой Галей разработали проект нового моста, просчитали затраты, составили смету.

Старый подвесной пешеходный мост через речку Кырен, ходить по которому давно стало опасно для жизни. Фото: страница героини в соцсетях

С этим проектом Юля и приехала на передачу, продемонстрировав его членам жюри. В общей сложности, по подсчетам девушек, на строительство переправы, без учета оплаты работ строительной бригады, потребуется 400 тысяч рублей.

- Протяженность моста 70 метров. Кто-то не считает это серьезной проблемой, кто-то давно привык ходить по мосту с риском для жизни и здоровья. А я поняла, что, если я этого не сделаю, никто не возьмется, - сказала Юлия Мухамадеева членам жюри.

В конце программы мнения судей разделились: Дмитрий Губерниев и Андрей Трубников предложили отдать миллион Юле, Яна Рудковская и Настасья Самбурская проголосовали за историю второй героини. В итоге, впервые в истории шоу, с согласия участниц миллион был поделен поровну. Финалистки получат по 500 тысяч рублей на осуществление своей мечты.

- Проект моста моя сестра – без пяти минут инженер – разработала буквально за неделю, - рассказывает Юля. – Конечно, это был первоначальный набросок, проект еще нужно дорабатывать, чем мы и займемся в ближайшее время.

С этим проектом Юля и приехала на передачу, продемонстрировав его членам жюри. Фото: страница героини в соцсетях

Со дня на день на банковскую карту Юлиной матери организаторы отправят выигранные деньги. Помочь финансово обещал и лично Андрей Трубников. По словам девушки, после съемок шоу он позвонил ей и сказал, что любит Бурятию и готов оказать неравнодушной сибирячке любую помощь. В частности, предоставить профессиональных инженеров для доработки проекта.

Помимо этого, Юле Мухамадеевой для претворения мечты в реальность предстоит найти поставщиков материала, оптом закупить доски, тросы, крепеж – словом, все, что понадобится для строительства. Необходимо также найти строителей, готовых воздвигнуть мост, и волонтеров, которые будут помогать девушке в этом благом деле.

- По большому счету, я пришла на шоу не за миллионом, а за помощью. За тем, чтобы меня услышали, - говорит сибирячка и надеется, что мечта ее все таки сбудется, и вскоре в Кырене появится новый, удобный, а главное – безопасный пешеходный мост.