«А как же не спасать, дети-то куда пойдут?»: в Бурятии местные жители отстояли от огня школу. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

-Школа горит! - эту новость днем в прошедший выходной в селе Степной Дворец в Бурятии передавали по цепочке. Звенели мобильники, а кого-то и просто звали на бегу, сообщая о пожаре.

Уже через 5 минут у здания школы, из-под крыши которой шел густой дым, собралась большая толпа. Село небольшое. Сегодня здесь живут около 400 человек. И все друг друга знают, все заодно.

-Пока ехала наша местная пожарная дружина, тушили сами, чем могли, - рассказывает жительница деревни Татьяна Суранова. – Сразу протянули шланг в соседний дом, там у них насос к скважине подведен. Конечно, расстояние приличное, не хватило немного. Поэтому стали строем, с ведрами. Передавали один другому. А наши парни полезли на крышу, где как раз и горело, стали разбирать. Задержали огонь. А то были б одни головешки.

Тем временем примчались местные механизаторы на сельской «пожарке». Общими усилиями залили огонь.

- А как иначе? - говорит Татьяна. – Пожарная часть находится далеко, в райцентре. Приехали они только минут через 40. Если бы мы не взялись тушить, быть бы здесь пепелищу. Где бы тогда дети учились? Школа у нас девятилетка, 60 человек учится. Сгорел бы старый деревянный дом, да еще огонь и на соседей мог перекинуться.

Директор школы Виктория Сергеевна Кузнецова живет в деревне по соседству. Звонок сорвал ее с места, через 15 минут сама была на месте.

-Спасибо людям надо сказать огромное, говорит она. –Если бы не они, возили бы детей в соседнее село на автобусах. А так – дома дети учатся. В МЧС предполагают, что пожар произошел из-за искры с печной трубы соседнего дома. Скорее всего, она попала на сухие постройки из-за сильного ветра.

Пройдет пару дней и уроки в школе села Степной Дворец возобновятся. Местные жители уже чинят крышу, а стену, которая почернела из-за копоти, достаточно побелить.