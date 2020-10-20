Вторая волна коронавируса в Иркутской области: как обезопасить себя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая волна коронавируса в Иркутской области «задала жару». Заболеваемость растет, и у жителей Приангарья возникают вполне логичные вопросы. Что делать, если чувствуете недомогание? Куда обращаться, если не удается дозвониться до поликлиники? Где самому сдать тест на COVID-19 и на антитела, сделать компьютерную томографию легких (КТ) и сколько это стоит? Как правильно носить маску? Какие ограничения действуют в Иркутской области? Рассказываем обо всем, что связано с инфекцией.

ЧТО ТАКОЕ COVID-19

По определению Минздрава России, коронавирус - это возбудитель ОРВИ, при котором идет интоксикация организма, появляются проблемы с дыханием и пищеварением.

Как передается

Воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым, контактным, через поверхности.

Симптомы

Инкубационный период: до 14 суток.

>90% повышение температуры тела.

80% кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты).

55% одышка (наиболее тяжелая развивается на 6 - 8-й день).

44% боли в мышцах и утомляемость.

>20% ощущение заложенности в грудной клетке.

Реже: спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение, боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Отличия COVID-19

Фото: Наталья ВИБЕ.

Формы

Легкая

• Слабость.

• Боль в горле.

• Сухой кашель.

• Заложенность носа, отек слизистой.

• Температура до 38,5.

Среднетяжелая

• Лихорадка, температура выше 38,5.

• Частота дыхательный движений 22 раза в минуту.

• Одышка при физических нагрузках.

• Изменения в легких при компьютерной томографии.

• Насыщенность кислородом меньше 95%.

Тяжелая

• Частота дыхательный движений больше 33 раз в минуту.

• Насыщенность кислородом меньше 93%.

• Снижение уровня сознания.

• Значительные изменения в легких при КТ.

Крайне тяжелая

• Стойкая лихорадка при температуре около 39 градусов.

• Нарушение дыхательной системы и свертываемости крови.

• Острая дыхательная недостаточность, необходимость искусственной вентиляции легких.

• Значительные изменения в легких при КТ.

• Септический шок (недостаток кислорода, поставляемого к тканям организма).

Как обычно протекает болезнь

1 – 4-й день: повышенная температура, сухой кашель, слабость, боль в мышцах.

5 – 9-й день: затрудняется дыхание, появляется одышка и ощущение, что не хватает воздуха.

10 – 12-й день: симптомы ослабевают.

17 - 22-й день: период восстановления. Не исключена слабость, утомляемость.

Полное восстановление может занять до трех месяцев.

Возможные осложнения

Отит, синусит, бронхит, сепсис, проблемы с желудочно-кишечным трактом, пневмония, миокардит (воспаление сердечной мышцы).

COVID-19 у детей

Как правило, дети переносят коронавирус в легкой форме. Инкубационный период от 2 до 10 дней, но чаще всего 2 дня. У новорожденных эта инфекция бывает крайне редко, внутриутробной передачи не доказано.

ПРОФИЛАКТИКА

9 шагов, как уберечься от COVID-19

1. Избегайте массовых мероприятий, пока идет вторая волна коронавируса в Иркутской области, реже посещайте торговые центры и, по возможности, маршрутки в часы-пик.

2. Надевайте маску или респиратор в общественных местах.

3. Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра, при приветствии ограничьте тесные объятия и рукопожатия.

4. Не приближайтесь к людям, которые кашляют и чихают, старайтесь не оставаться с ними в замкнутом пространстве.

5. Старайтесь не касаться перил, а при пользовании лифтом и дверными ручками надевайте резиновые перчатки. Товары оплачивайте картой.

6. Не трогайте лицо, особенно глаза, нос, губы.

7. Чаще мойте руки с мылом, особенно после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми, либо обработайте антисептиком.

8. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и все поверхности, к которым прикасаетесь.

9. Пользуйтесь отдельным полотенцем и зубной щеткой.

Как не пустить заразу в офис

1. Крупным компаниям составить график начала рабочего дня, чтобы с утра не толпиться у входа.

2. Не допускать к работе персонал с признаками ОРВИ, измерять температуру.

3. Дезинфицировать воздух: установить рециркуляторы, бактерицидные УФ-облучатели, проветривать помещения.

4. Обрабатывать столы, дверные ручки, технику и мыть полы с антисептиком.

5. Соблюдать гигиену.

6. Отменить командировки, особенно зарубежные.

НА ЗАМЕТКУ

Людям старше 60 лет - особое внимание к здоровью, особенно, когда началась вторая волна коронавируса в Иркутской области. Стоит поменьше выходить из дома. Попросите родственников или соцработников, чтобы они помогли вам дистанционно оплатить коммуналку, купить продукты или оформить документы. Если у вас есть хронические болезни, то тщательно соблюдайте рекомендации врача по их лечению, а при любом недомогании (необязательно ОРВИ) вызывайте врача на дом.

Почувствовали симптомы ОРВИ. Что делать?

• Оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Измерить температуру, прислушаться к самочувствию. Поддерживать иммунитет: есть свежие фрукты и овощи, пить теплый морс или травяной чай с медом, куриный бульон.

• Если стало хуже, поднялась температура, проявились другие симптомы ОРВИ – вызывать врача на дом. Не заниматься самолечением!

• При сильном ухудшении (не удается сбить температуру, не хватает воздуха, лихорадит) – вызывать скорую помощь.

ВАЖНО!

Без паники

Первое, что вы должны помнить, - диагноз ставит врач! Но при первых симптомах ОРВИ не звоните сразу в скорую, дождитесь участкового из поликлиники. Доктор осмотрит, расспросит о симптомах, поставит предварительный диагноз, назначит лечение, а при необходимости - тест на коронавирус или компьютерную томографию легких.

Скорая помощь - это экстренная служба, которая оказывает помощь, если есть угроза жизни. Насморк и температура к ним не относятся. Вызовы фиксирует диспетчер, бригада выезжает по очереди. Перегружать скорую звонками не стоит, ведь в этот момент помощи может не дождаться умирающий человек.

Неотложка - как раз для проблем со здоровьем вроде высокой температуры и давления. На дом выезжает врач, проводит осмотр, назначает лечение. Выпишет рецепт на лекарство, оформит больничный лист или примет решение о госпитализации.

Фото: Наталья ВИБЕ.

Тест на Covid-19: кому положено и как сдать

1. В поликлинике – бесплатно (по назначению врача)

Если есть симптомы ОРВИ, и вы:

- за последние 14 дней пересекали границу или встречались с приехавшими из-за рубежа;

- тесно контактировали с зараженным коронавирусом;

- старше 60 лет или имеете хронические болезни;

- при внебольничной пневмонии.

2. В частных клиниках – платно (без назначения врача)

• «Инвитро» - 1990 руб.

• «Юнилаб» - 2200 руб.

• Иркутский диагностический центр - 2100 руб.

• Лабораторная служба «Хеликс» - от 1400 руб.

• Центр семейной медицины доктора Эйвазовой - от 2400 руб.

• Центр СПИД - от 2300 руб.

• «РЖД-Медицина» - от 2700 руб.

Фото: Наталья ВИБЕ.

КСТАТИ

Если требуется КТ

Компьютерную томографию легких, как и анализ на коронавирус, назначает врач. Если желаете сдать сами, процедура проводится только платно. Клиника, где сейчас принимают пациентов за деньги, - «Эксперт» (4000 руб.).

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, АНТИСЕПТИКИ

Маски задерживают влагу, которая выделяется в воздух при кашле и чихании. В ней могут быть вирусы, в том числе и COVID-19. Носить нужно и больным, чтобы не заразить окружающих, и здоровым - для профилактики.

Польза повязок

Носитель COVID-19 Вероятность передачи вируса Здоровый человек

Без маски 70% В маске

В маске 5% Без маски

В маске 1,5% В маске

Когда надевать

• В местах массового скопления людей, в маршрутках.

• Если ухаживаете за больными ОРВИ.

• При общении с людьми, у которых есть кашель и насморк.

Как правильно носить

• Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

• Менять повязку нужно каждые два-три часа.

• Старайтесь не касаться поверхностей маски, снимая ее. Если коснулись, то тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.

• Влажную или отсыревшую повязку нужно сразу заменить новой, сухой.

• Не используйте одноразовую маску повторно, не пытайтесь обработать, например постирать.

• Использованную одноразовую маску положите в отдельный пакет и выбросьте в мусорное ведро.

• Если ухаживаете за больным, то снимайте маску сразу после контакта с ним, затем тщательно вымойте руки.

Как выбрать антисептик

Внимательно читайте этикетку. Написано, что это средство только с антибактериальным действием? Не берите, так как от вирусов оно может не защитить. А вот антисептик с широким спектром действия убьет и бактерии, и вирусы.

Эффективным считается антисептик для рук, в составе которого не меньше 60% спирта.

И последнее. Протереть антисептиком ладони пять секунд недостаточно! Потребуется как минимум полминуты, причем надо тщательно обработать и кончики пальцев, и кожу между ними. В инструкции могут быть особые рекомендации. Допустим, что процедуру нужно повторить три раза подряд по две минуты, чтобы точно убить все вирусы.

КОНКРЕТНО

Маски снижают риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, резиновые перчатки в 1,3 раза.

При контакте с больными ОРВИ маски в 1,8 раза снижают опасность подцепить инфекцию, а перчатки в 2,7 раза.

5 ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ

1. Перед вылетом, но не позднее регистрации на рейс, заполните электронную анкету «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» на Едином портале госуслуг.

2. Прилетев, звоните на горячую линию по телефонам: 8 (3952) 399-999, 280-326. Придется рассказать медикам все: где именно и как долго находились за рубежом, где зарегистрированы и проживаете, контактные данные.

3. В течение трех дней после возвращения сдайте анализ на COVID-19.

4. С момента пересечения границы соблюдайте 14-дневную самоизоляцию. Если почувствуете недомогание, вызывайте врача на дом!

5. Когда получите результаты, на Едином портале госуслуг заполните форму: «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».

А если нарушил?

Грозит административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Дистанционный больничный

Вернувшись из-за границы, можно оформить электронный больничный лист по карантину. Как? Подать заявление в «Личном кабинете» на официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации. Причем не только на себя, но и на семью.

Также больничный дистанционно оформляют в двух поликлиниках:

• ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», тел.: 8 (3952) 553-147, 89642631217.

• ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», тел.: 8 (3952) 280-994, 89025614401, 8914913609.

А что делать, если работодатель не принимает электронный больничный? В поликлинике по месту жительства вам должны сделать бумажный вариант и доставить на дом.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

* Горячая линия в Иркутской области по коронавирусной инфекции – 8 (3952) 399-999.

* Горячая линия по вопросам оформления больничного листа в Приангарье: 8 (3952) 259-669.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В ПРИАНГАРЬЕ

Вторая волна коронавируса в Иркутской области продолжается. Из-за угрозы распространения COVID-19 действует режим повышенной готовности. Напомним, что он подразумевает.

1. Режим самоизоляции для сибиряков старше 65 лет продлен до 9 ноября. То есть работающие пенсионеры по-прежнему могут оформить больничный.

2. Масочный режим действует для всех. В магазине без медицинской повязки вас могут не обслуживать, а из автобуса высадить. На входе в торговые и спортивные центры, магазины, общепит, салоны красоты, парикмахерские клиентам рекомендуют выдавать бесплатные маски. Как соблюдается масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция, проверяют специалисты во время рейдов. За нарушение - штраф.

3. Кафе и рестораны работают только до 23 часов.

4. Школы полностью пока не переводят на дистанционку, на карантине только отдельные классы или учреждения, где есть заболевшие или контактные.

5. Детсады по-прежнему работают в режиме дежурных групп.

ВАЖНО

В автобусе без маски? Накажут рублем

• Для граждан - предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

• Для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч.

• Для предпринимателей - от 30 до 50 тысяч.

• Для юрлиц - от 100 до 300 тысяч.