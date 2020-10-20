Вторая волна коронавируса в Иркутской области: как обезопасить себя
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вторая волна коронавируса в Иркутской области «задала жару». Заболеваемость растет, и у жителей Приангарья возникают вполне логичные вопросы. Что делать, если чувствуете недомогание? Куда обращаться, если не удается дозвониться до поликлиники? Где самому сдать тест на COVID-19 и на антитела, сделать компьютерную томографию легких (КТ) и сколько это стоит? Как правильно носить маску? Какие ограничения действуют в Иркутской области? Рассказываем обо всем, что связано с инфекцией.
ЧТО ТАКОЕ COVID-19
По определению Минздрава России, коронавирус - это возбудитель ОРВИ, при котором идет интоксикация организма, появляются проблемы с дыханием и пищеварением.
Как передается
Воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым, контактным, через поверхности.
Симптомы
Инкубационный период: до 14 суток.
>90% повышение температуры тела.
80% кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты).
55% одышка (наиболее тяжелая развивается на 6 - 8-й день).
44% боли в мышцах и утомляемость.
>20% ощущение заложенности в грудной клетке.
Реже: спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение, боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
Отличия COVID-19
Фото: Наталья ВИБЕ.
Формы
Легкая
• Слабость.
• Боль в горле.
• Сухой кашель.
• Заложенность носа, отек слизистой.
• Температура до 38,5.
Среднетяжелая
• Лихорадка, температура выше 38,5.
• Частота дыхательный движений 22 раза в минуту.
• Одышка при физических нагрузках.
• Изменения в легких при компьютерной томографии.
• Насыщенность кислородом меньше 95%.
Тяжелая
• Частота дыхательный движений больше 33 раз в минуту.
• Насыщенность кислородом меньше 93%.
• Снижение уровня сознания.
• Значительные изменения в легких при КТ.
Крайне тяжелая
• Стойкая лихорадка при температуре около 39 градусов.
• Нарушение дыхательной системы и свертываемости крови.
• Острая дыхательная недостаточность, необходимость искусственной вентиляции легких.
• Значительные изменения в легких при КТ.
• Септический шок (недостаток кислорода, поставляемого к тканям организма).
Как обычно протекает болезнь
1 – 4-й день: повышенная температура, сухой кашель, слабость, боль в мышцах.
5 – 9-й день: затрудняется дыхание, появляется одышка и ощущение, что не хватает воздуха.
10 – 12-й день: симптомы ослабевают.
17 - 22-й день: период восстановления. Не исключена слабость, утомляемость.
Полное восстановление может занять до трех месяцев.
Возможные осложнения
Отит, синусит, бронхит, сепсис, проблемы с желудочно-кишечным трактом, пневмония, миокардит (воспаление сердечной мышцы).
COVID-19 у детей
Как правило, дети переносят коронавирус в легкой форме. Инкубационный период от 2 до 10 дней, но чаще всего 2 дня. У новорожденных эта инфекция бывает крайне редко, внутриутробной передачи не доказано.
ПРОФИЛАКТИКА
9 шагов, как уберечься от COVID-19
1. Избегайте массовых мероприятий, пока идет вторая волна коронавируса в Иркутской области, реже посещайте торговые центры и, по возможности, маршрутки в часы-пик.
2. Надевайте маску или респиратор в общественных местах.
3. Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра, при приветствии ограничьте тесные объятия и рукопожатия.
4. Не приближайтесь к людям, которые кашляют и чихают, старайтесь не оставаться с ними в замкнутом пространстве.
5. Старайтесь не касаться перил, а при пользовании лифтом и дверными ручками надевайте резиновые перчатки. Товары оплачивайте картой.
6. Не трогайте лицо, особенно глаза, нос, губы.
7. Чаще мойте руки с мылом, особенно после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми, либо обработайте антисептиком.
8. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и все поверхности, к которым прикасаетесь.
9. Пользуйтесь отдельным полотенцем и зубной щеткой.
Как не пустить заразу в офис
1. Крупным компаниям составить график начала рабочего дня, чтобы с утра не толпиться у входа.
2. Не допускать к работе персонал с признаками ОРВИ, измерять температуру.
3. Дезинфицировать воздух: установить рециркуляторы, бактерицидные УФ-облучатели, проветривать помещения.
4. Обрабатывать столы, дверные ручки, технику и мыть полы с антисептиком.
5. Соблюдать гигиену.
6. Отменить командировки, особенно зарубежные.
НА ЗАМЕТКУ
Людям старше 60 лет - особое внимание к здоровью, особенно, когда началась вторая волна коронавируса в Иркутской области. Стоит поменьше выходить из дома. Попросите родственников или соцработников, чтобы они помогли вам дистанционно оплатить коммуналку, купить продукты или оформить документы. Если у вас есть хронические болезни, то тщательно соблюдайте рекомендации врача по их лечению, а при любом недомогании (необязательно ОРВИ) вызывайте врача на дом.
Почувствовали симптомы ОРВИ. Что делать?
• Оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Измерить температуру, прислушаться к самочувствию. Поддерживать иммунитет: есть свежие фрукты и овощи, пить теплый морс или травяной чай с медом, куриный бульон.
• Если стало хуже, поднялась температура, проявились другие симптомы ОРВИ – вызывать врача на дом. Не заниматься самолечением!
• При сильном ухудшении (не удается сбить температуру, не хватает воздуха, лихорадит) – вызывать скорую помощь.
ВАЖНО!
Без паники
Первое, что вы должны помнить, - диагноз ставит врач! Но при первых симптомах ОРВИ не звоните сразу в скорую, дождитесь участкового из поликлиники. Доктор осмотрит, расспросит о симптомах, поставит предварительный диагноз, назначит лечение, а при необходимости - тест на коронавирус или компьютерную томографию легких.
Скорая помощь - это экстренная служба, которая оказывает помощь, если есть угроза жизни. Насморк и температура к ним не относятся. Вызовы фиксирует диспетчер, бригада выезжает по очереди. Перегружать скорую звонками не стоит, ведь в этот момент помощи может не дождаться умирающий человек.
Неотложка - как раз для проблем со здоровьем вроде высокой температуры и давления. На дом выезжает врач, проводит осмотр, назначает лечение. Выпишет рецепт на лекарство, оформит больничный лист или примет решение о госпитализации.
Фото: Наталья ВИБЕ.
Тест на Covid-19: кому положено и как сдать
1. В поликлинике – бесплатно (по назначению врача)
Если есть симптомы ОРВИ, и вы:
- за последние 14 дней пересекали границу или встречались с приехавшими из-за рубежа;
- тесно контактировали с зараженным коронавирусом;
- старше 60 лет или имеете хронические болезни;
- при внебольничной пневмонии.
2. В частных клиниках – платно (без назначения врача)
• «Инвитро» - 1990 руб.
• «Юнилаб» - 2200 руб.
• Иркутский диагностический центр - 2100 руб.
• Лабораторная служба «Хеликс» - от 1400 руб.
• Центр семейной медицины доктора Эйвазовой - от 2400 руб.
• Центр СПИД - от 2300 руб.
• «РЖД-Медицина» - от 2700 руб.
Фото: Наталья ВИБЕ.
КСТАТИ
Если требуется КТ
Компьютерную томографию легких, как и анализ на коронавирус, назначает врач. Если желаете сдать сами, процедура проводится только платно. Клиника, где сейчас принимают пациентов за деньги, - «Эксперт» (4000 руб.).
МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, АНТИСЕПТИКИ
Маски задерживают влагу, которая выделяется в воздух при кашле и чихании. В ней могут быть вирусы, в том числе и COVID-19. Носить нужно и больным, чтобы не заразить окружающих, и здоровым - для профилактики.
Польза повязок
Носитель COVID-19 Вероятность передачи вируса Здоровый человек
Без маски 70% В маске
В маске 5% Без маски
В маске 1,5% В маске
Когда надевать
• В местах массового скопления людей, в маршрутках.
• Если ухаживаете за больными ОРВИ.
• При общении с людьми, у которых есть кашель и насморк.
Как правильно носить
• Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
• Менять повязку нужно каждые два-три часа.
• Старайтесь не касаться поверхностей маски, снимая ее. Если коснулись, то тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.
• Влажную или отсыревшую повязку нужно сразу заменить новой, сухой.
• Не используйте одноразовую маску повторно, не пытайтесь обработать, например постирать.
• Использованную одноразовую маску положите в отдельный пакет и выбросьте в мусорное ведро.
• Если ухаживаете за больным, то снимайте маску сразу после контакта с ним, затем тщательно вымойте руки.
Как выбрать антисептик
Внимательно читайте этикетку. Написано, что это средство только с антибактериальным действием? Не берите, так как от вирусов оно может не защитить. А вот антисептик с широким спектром действия убьет и бактерии, и вирусы.
Эффективным считается антисептик для рук, в составе которого не меньше 60% спирта.
И последнее. Протереть антисептиком ладони пять секунд недостаточно! Потребуется как минимум полминуты, причем надо тщательно обработать и кончики пальцев, и кожу между ними. В инструкции могут быть особые рекомендации. Допустим, что процедуру нужно повторить три раза подряд по две минуты, чтобы точно убить все вирусы.
КОНКРЕТНО
Маски снижают риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза, резиновые перчатки в 1,3 раза.
При контакте с больными ОРВИ маски в 1,8 раза снижают опасность подцепить инфекцию, а перчатки в 2,7 раза.
5 ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
1. Перед вылетом, но не позднее регистрации на рейс, заполните электронную анкету «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» на Едином портале госуслуг.
2. Прилетев, звоните на горячую линию по телефонам: 8 (3952) 399-999, 280-326. Придется рассказать медикам все: где именно и как долго находились за рубежом, где зарегистрированы и проживаете, контактные данные.
3. В течение трех дней после возвращения сдайте анализ на COVID-19.
4. С момента пересечения границы соблюдайте 14-дневную самоизоляцию. Если почувствуете недомогание, вызывайте врача на дом!
5. Когда получите результаты, на Едином портале госуслуг заполните форму: «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».
А если нарушил?
Грозит административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
СПРАВКА «КП»
Дистанционный больничный
Вернувшись из-за границы, можно оформить электронный больничный лист по карантину. Как? Подать заявление в «Личном кабинете» на официальном сайте Фонда социального страхования Российской Федерации. Причем не только на себя, но и на семью.
Также больничный дистанционно оформляют в двух поликлиниках:
• ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», тел.: 8 (3952) 553-147, 89642631217.
• ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3», тел.: 8 (3952) 280-994, 89025614401, 8914913609.
А что делать, если работодатель не принимает электронный больничный? В поликлинике по месту жительства вам должны сделать бумажный вариант и доставить на дом.
ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК
* Горячая линия в Иркутской области по коронавирусной инфекции – 8 (3952) 399-999.
* Горячая линия по вопросам оформления больничного листа в Приангарье: 8 (3952) 259-669.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В ПРИАНГАРЬЕ
Вторая волна коронавируса в Иркутской области продолжается. Из-за угрозы распространения COVID-19 действует режим повышенной готовности. Напомним, что он подразумевает.
1. Режим самоизоляции для сибиряков старше 65 лет продлен до 9 ноября. То есть работающие пенсионеры по-прежнему могут оформить больничный.
2. Масочный режим действует для всех. В магазине без медицинской повязки вас могут не обслуживать, а из автобуса высадить. На входе в торговые и спортивные центры, магазины, общепит, салоны красоты, парикмахерские клиентам рекомендуют выдавать бесплатные маски. Как соблюдается масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция, проверяют специалисты во время рейдов. За нарушение - штраф.
3. Кафе и рестораны работают только до 23 часов.
4. Школы полностью пока не переводят на дистанционку, на карантине только отдельные классы или учреждения, где есть заболевшие или контактные.
5. Детсады по-прежнему работают в режиме дежурных групп.
ВАЖНО
В автобусе без маски? Накажут рублем
• Для граждан - предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
• Для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч.
• Для предпринимателей - от 30 до 50 тысяч.
• Для юрлиц - от 100 до 300 тысяч.
Фото: Наталья ВИБЕ.