Названы причины, по которым не все дети от 16 до 18 лет в Иркутской области получили выплаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У всех семей в Иркутской области, где есть дети-подростки в возрасте от 16 до 18 лет, еще есть возможность получить выплаты на них. Напомним, по закону Иркутской области в связи с коронавирусом они имеют право на 10 тысяч рублей из бюджета региона. Последний день подачи заявлений — 30 ноября 2020 года.Об этом в прямом эфире рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Сейчас, по данным министерства, родители написали около 40 тысяч заявлений ( а всего подростков этого возраста в регионе 52, 5 тысячи). Уже получили деньги 38 тысяч из них. Есть определенные проблемы, почему до сих пор не приняты документы от всех. И главная из них - место регистрации самих детей. Дело в том, что многие из них к этому возрасту уже учатся в вузах и колледжах либо просто уехали из дома.

— Действительно, есть и отказы по некоторым заявлениям. Например, когда за выплатой обращаются оба родителя — и мама, и папа. В законе прописано, что право на выплату имеет только один из них. Кроме этого, в некоторых случаях мама прописана по одному адресу, папа — по-другому, сын или дочь — по третьему. Однако, чтобы получить выплату, ребенок должен проживать с одним из родителей. Мы рекомендуем оформить временную регистрацию по месту жительства одного из родителей и только после этого подать заявление.

Есть еще один нюанс, который необходимо учесть. В законе четко прописан возраст, границы от 1 октября 2001 по 11 мая 2004 года. Те, кто старше, уже не подходит под выплату, а родители техе, кто младше, должны были получить ее через Пенсионный фонд.