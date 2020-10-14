Синоптики рассказали, будет ли в октябре в Иркутске тепло до +15 градусов

Октябрь летним теплом уже не порадует. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эх, незаметно лето пролетело... Иркутяне надеются, что теплые деньки хотя и ненадолго, но все же вернутся, можно будет погулять и насладиться золотой осенью. Но октябрь в этом году выдался капризный, переменчивый. Баловать, как в прошлые годы, температурой в +20 градусов не собирается.

- В этом году очень активная деятельность циклонов, один из них сейчас как раз проходит по северу Приангарья, - рассказывает «КП» - Иркутск заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Там ожидается сильный ветер скоростью до 15 - 20 метров в секунду, и эти порывы ощутят даже в западных и юго-западных районах. В Иркутске к ночи пройдет небольшой снег, зато 15 октября установится комфортная погода: +8…+10 градусов, без осадков.

В пятницу, 16 октября, в городе будет довольно тепло, +7…+9 градусов, но может пойти дождь. Так что не забудьте захватить зонтик.

На выходных в Иркутске слегка похолодает до +6…+8 градусов. Но хотя бы сухо! А вот жителям других районов придется перетерпеть ветер, мокрый снег и дождь. Прохлада и слякоть не отступит от региона и 19 - 20 октября. Ну а чего еще ждать от сибирской осени?

- Всю следующую неделю погода в Приангарье неустойчивая: то потеплеет до +10 градусов, то снова похолодает, плюс ожидаются перепады атмосферного давления, - продолжает Юлия Янькова. - И так продлится до конца октября. Надо сказать, земля уже начала промерзать на 5 - 10 сантиметров, так что чем ближе к ноябрю, тем меньше тает выпавший снег. Но в октябре на дорогах Иркутской области все еще возможен гололед из-за дневного тепла, поэтому будьте осторожны.