Что закрыто в Иркутске из-за коронавируса с 13 октября: полный список. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Указ губернатора о новых ограничениях из-за коронавируса с 13 октября, обсуждают до сих пор. Самые очевидные из них жители почувствовали сразу. В транспорт уже не пускают без масок, в магазин тоже. Сами защитные средства продаются на каждом углу, у многих еще с весны многоразовые, так что тут проблем нет. Есть и еще новшества, о которых знает пока не каждый. В частности, этим же указом работа ресторанов и кафе ограничена - до 23.00, а деятельность сферы развлечения и отдыха, которая было начала восстанавливаться, снова прекращена.

Приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также СПА-салонов, соляриев и саун. Введены ограничения в работе не только общепита, но и санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов, кинотеатров.

- Мы часто слышим, что люди заразились ковидом во время посещения торгового центра или поездки в общественном транспорте. Введением ограничительных мер мы создаем условия для безопасного посещения общественных мест. Наша задача - усилить меры безопасности, создать условия для безопасного посещения таких объектов, соблюдения мер профилактики, - сказал Игорь Кобзев во время видеоконференции с представителями бизнеса, обсуждая этот вопрос.

Конечно, возникает много проблем с реализацией ограничений из-за коронавируса в Иркутске в октябре 2020. Так, представители магазинов жалуются, что часть посетителей отказывается от масок, хотя торговую точку за это штрафуют. Их предложение - наказывать рублем тех, кто без средств защиты. Как вариант - отказаться от их обслуживания.

У дальнобойщиков и водителей междугородных автобусов другая проблема, и тоже связанная с ограничениями из-за коронавируса в Иркутске в октябре 2020. Придорожные кафе должны закрываться в 23.00, а как и где поесть и отдохнуть тем, кто едет ночью? Многие просят ввести арендные каникулы в связи с закрытием. Все эти вопросы будут рассмотрены. Помощь будет.