«Поможем врачам вместе»: иркутские бизнесмены на авто бизнес-класса возят медиков к пациентам, больным коронавирусом

Бизнесмен Павел Петров (слева) и врач Иван Левчук. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Во двор жилой пятиэтажки в центре Иркутска заезжает Вольво. Едва водитель успевает припарковаться около подъезда,с заднего сидения выскакивает, нет не депутат, и даже не бизнесмен в строгом костюме, а врач в защитной синей накидке, маске, медицинской шапочке, перчатках и со стетоскопом на шее. Если вы думаете, что это минздрав пересадил врачей с привычных Газелей и УАЗиков на элитные легковушки с личным водителем, то это не так. Помочь медикам, у которых с резким ростом заболевших коронавирусом, рабочий день вырос до бесконечности, решили иркутские предприниматели. Бизнесмены на время сменили профессию, и на личных машинах стали развозить докторов на вызовы. Корреспонденты "КП"-"Иркутск" попытались напроситься в одну из таких поездок.

- Извините, но в машину я вас пустить не могу, - вежливо, но твердо отказал бизнесмен-волонтер Павел Петров. В обычной жизни Павел - владелец барбершопа, парикмахерской для мужчин. Сейчас он – добровольный водитель «неотложки». Одним из первых записался в добровольцы. – Смотрите, я сам в защитном костюме. И врач посещает ковидных пациентов, поэтому все общение только на улице. Здоровье превыше всего.

Павел Петров одним из первых откликнулся на призыв о помощи, сел за руль своего автомобиля Вольво и поехал развозить врачей. Фото: Андрей СИНЬКОВ

На том и договариваюсь. Тем более, что надолго отвлекать и врача, и его личного водителя возможности нет. Фельдшер-терапевт Иван Левчук вместе с Павлом Петровым к 15.00 часам объехали уже половину Правобережного округа города. Намотав 50 километров, и побывав на 15 вызовах, напарники даже крошки во рту не держали.

- Какой обед, у нас три вызова «горят», - говорит Иван, который осмотрев очередного пациента, уже собирался прыгать в салон Вольво. – На ногах мы с 8 утра. У кого побывали сегодня? В основном это пожилые люди с коронавирусом. Увы, повидался и с коллегами. Стало много больных врачей. Не уберегаются . А нагрузка у нас действительно выросла. Так что помощь волонтеров просто бесценна. Судите сами. Если раньше с 8.00 до 19.00 я пешком обходил около 30-40 пациентов (по одному адресу может быть по несколько больных), то теперь, на машине, мы сможем объехать куда больше. К тому же, пока едешь в комфорте к пациенту, есть возможность посмотреть бумаги с диагнозами, сделать звонок другому больному.

Придумал эту акцию под названием «Поможем врачам вместе» иркутский предприниматель Вадим Костенко. Узнав в минздраве региона о нехватке автомобилей скорой помощи, он сначала просто взял и предоставил медикам свою машину с личным водителем, а затем бросил клич в соцсетях, призвав коллег поступить также. И те отозвались. За первую неделю за баранку сели 5 бизнесменов, а теперь их на маршруте уже 17.

- Сначала мы решили проверить – возрастет ли эффективность работы врачей, если они будут добираться до пациентов не пешком, а на машине, - говорит Вадим Костенко. – Первый же день показал: фельдшер может посетить на 70-80% больных больше. У меня в компании машин больше нет, поэтому я согласовал эту идею с минздравом, а затем уже стал просить о помощи у коллег.

Автор идеи о помощи врачам иркутский бизнесмен Вадим Костенко. Фото: соцсети

Сначала предприниматели работали вскладчину, а потом предложили всем неравнодушным перечислять деньги на специально заведенный счет. Теперь и простые горожане начали переводить добровольцам деньги на бензин, мойку и на защитные средства.

- Я уже заметил, что такая помощь обрадовала врачей, - говорит Павел Петров. – Прошло полдня, мы объехали микрорайоны Зеленый, Радищева, улицу Рабочего Штаба, выехали за город в садоводство, о котором я даже не слышал раньше. Мне уже хочется ужинать, а не то что обедать, а мой фельдшер в отличном настроении. Так что никаких денег не жалко. Сколько литров бензина сжег, не считаю. Не представляю, как бы все эти адреса он обходил пешком. Еще и в холодную погоду.

- А ведь в отдаленных районах еще с нумерацией домов проблема, - добавляет Иван Левчук. – Пока найдешь нужный, сколько проплутаешь.

Уже убегая от нас в салон автомобиля, чтобы поспешить к следующему ковидному пациенту, фельдшер признается.

- Знаете, а здорово будет, если эта акция продержится, пока пандемия не пойдет на спад, - говорит Иван.

Что ж, может быть. Во всяком случае, сейчас это – то что надо.

Вперед, к новым пациентам! Фото: Андрей СИНЬКОВ

А вот еще один иркутский предприниматель Сергей Перевозников, который также стал добровольцем акции, уверен, что без такой помощи, в скором времени, на вызова к больным вообще будет ездить некому. Врач, которую он возил, призналась ему, что силы и терпение у нее заканчиваются.

- Она прямым текстом сказала мне «Все, я больше не могу», - рассказывает Сергей Перевозников на своей странице в соцсети. – С утра у нее было 17 вызовов, затем после 15 часов остальные. Она приходит к пациентов, а ей выдают: «А чего это вы так долго едете, вам плевать на нас?». А у этого больного только подозрение на COVID-19. Давайте вместе помогать медикам, а то просто останемся без помощи. Сейчас я понял, какая на них физическая и психологическая нагрузка. Включайтесь и присоединяйтесь к нашей акции.

Выступая в прямом эфире, замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова искренне поблагодарила предпринимателей, которые пришли на помощь медикам.