Александр Ведерников: нужно повышать эффективность мер поддержки сельского хозяйства

Депутаты побывали на крупнейших сельхозпредприятиях области. ФОТО: Лариса Федорова.

Для аграриев октябрь – месяц особенный. Надо закончить уборочную, запастись на зиму кормами, наполнить амбары зерном. И главное успеть все до холодов. Этот сезон сельхозпроизводителей Приангарья заставил понервничать: осадков выпало больше обычного, снег «лег» рано, пришлось ускориться. Да и пандемия, так или иначе, наложила свой отпечаток. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области отправились в Усольский район, чтобы воочию посмотреть, в чем нуждаются сельчане, какие испытывают проблемы.

На Усольском молочном заводе идет модернизация. ФОТО: Лариса Федорова.

- В ближайшее время на сессии Законодательного Собрания мы планируем заслушать вопрос развития сельхозпроизводства, и в преддверие этого обсуждения решили посетить наши флагманские сельхозпредприятия, поговорить со специалистами, которые не понаслышке понимают все чаяния отрасли, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников перед поездкой. В ней приняли участие вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов и его заместитель, депутат, первый замгендиректора СХ ПАО «Белореченское» Степан Франтенко.

Модернизация не останавливается

Кто не знает «Белоречку», ее молоко, яйца, творожок?! Удельный вес валовой продукции в общем объеме сельхозпредприятий области составляет 30%. Чтобы удержать такие объемы на одном из крупнейших хозяйств Приангарья постоянно что-то модернизируют, внедряют, расширяют… Например, на Усольском молочном заводе, который входит в его структуру, сегодня идет реконструкция аппаратного цеха. С современными технологиями ознакомились и парламентарии.

В аппаратном цеху устанавливают новое современное оборудование. ФОТО: Лариса Федорова.

- Обновленное оборудование позволит увеличить мощность завода на 50%, - рассказал его директор Андрей Трынкин. – То есть если сейчас мы перерабатываем в сутки 100 тонн, то после реконструкции сможем 150. Но главное – это качество, будет исключен человеческий фактор. Весь процесс – автоматизированный.

Аппараты полностью автоматизированные. ФОТО: Лариса Федорова.

Так, например, из новинок в цехе будет стоять аппарат, который называется нормализатор молока в потоке. Он позволит получать стандартизированные молоко и сливки. Также появятся более совершенная моечная система.

- Это непрерывный процесс, - поясняет Степан Франтенко. - В 2018 году запустили цех производства сухого обезжиренного молока мощностью 50 тонн в месяц, обновили цех розлива молочных продуктов установив линию ПЭТ-бутылки с производственной мощностью 600 тонн в месяц. То есть мы не собираемся останавливаться. А будем только увеличивать объемы, и при этом сохранять высокое качество.

А почему у соседей дешевле?

Конечно, «Белореченское» - гигант в сельском хозяйстве региона. Депутат Степан Франтенко подчеркивает, что им удается сдерживать цены на продукты, не повышать их. И это в условиях постоянных достижений – поголовье коров составляет семь тысяч голов, развивается племенное хозяйство – сегодня усольские буренки пользуются спросом у фермеров от Томска до Владивостока. А еще здесь следят за кормами (они свои, выращенные на полях, заготавливают более 220 тон в год), животным дают витамины, каждый год реконструируют фермы – наследие советского прошлого. И все для того, чтобы получить пастеризованное, а не стерилизованное молоко без всяких искусственных добавок.

Зернохранилище. Зерно, которое убрали с полей, скоро будет в амбарах. ФОТО: Лариса Федорова.

Понятно, что ставка на качество не может быть дешевой. Этим пользуются конкуренты.

Аграрии из соседних регионов, особенно из Красноярского края привозят в Приангарье яйцо и молоко. Цена на них ниже, а спрос в нынешних экономических условиях растет.

В этом году и хороший урожай овощей. ФОТО: Лариса Федорова.

- В Красноярском крае у сельхозпроизводителей есть дотации на яйцо и молоко, тоже самое в Приморье, - сетуют наши аграрии. – А мы таких субсидий не имеем. Хотелось бы быть в равных условиях в плане бюджетной поддержки.

Более 30 центнеров с гектара собрали пшеницы, 22-24 – рапса. ФОТО: Лариса Федорова.

- Будем изучать механизмы, которые используют соседи. Надо будет сравнить «как у них» и «как у нас», - говорит спикер областного парламента Александр Ведерников. - Да, примеры других регионов показывают, что поддержка может быть более точечной и давать лучший результат.

Крупные сельхозпредприятия региона используют льготные программы, которые предоставляет государство. ФОТО: Лариса Федорова.

В свою очередь Степан Франтенко в разговоре добавляет, что крупные сельхозпредприятия региона используют льготные программы, которые предоставляет государство. Например, кредиты по сниженной процентной ставке для покупки оборудования для молочного производства. Однако чтобы привлечь федеральные деньги, по закону должно быть областное софинансирование. И вот здесь уже региональный процент дотаций ниже.

Аграрии попросили депутатов рассмотреть возможность увеличить господдержку.ФОТО: Лариса Федорова.

- Мы с коллегами сформировали ряд предложений, - продолжает Степан Франтенко. – Они касаются как раз увеличения дотаций, в частности, на строительство коровников, на развитие племенного скота, а также по переработке рапса.

Сложности есть, но курс сельхозпроизводители держат на развитие. ФОТО: Лариса Федорова.

Пандемия скорректировала планы

Депутаты также побывали на зерносушильном комплексе предприятия. В этом году урожай хороший – более 30 центнеров с гектара собрали пшеницы, 22-24 – рапса. Этого вполне хватит. Такие показатели дают и другие крупные хозяйства региона. Например, это подтверждает и Виталий Шадрин, руководитель ЗАО «Большееланское», которое является одним из крупнейших в Иркутской области по производству и реализации молока и молочной продукции.

Увеличивать мощности - задача аграриев. ФОТО: Лариса Федорова.

В этом году, кстати, подвела погода. Осадков было много. ФОТО: Лариса Федорова.

Уборочная в большинстве районов Приангарья завершена. ФОТО: Лариса Федорова.

Виталий Шадрин, руководитель ЗАО «Большееланское». ФОТО: Лариса Федорова.

- Я спать не буду, если амбары пустые стоят, - шутит Виталий Михайлович. Хотя, конечно, это отнюдь не шутка, а стиль управления директора, который «смотрит вперед».

Виталий Михайлович - хороший управленец, на своем посту много лет. ФОТО: Лариса Федорова.

Но повлияла ли на работу как-то пандемия?

- В текущей экономической ситуации аграрии вынуждены корректировать свои планы, - поясняет депутат Степан Франтенко. - Например, многие предприятия поставляли свою продукцию в школы и детские сады, работа которых была ограничена долгое время из-за пандемии коронавируса. Также становится сложнее приобретать импортную технику из-за роста стоимости валют. Но задача не только перед нами, но и перед другими аграриями стоит, как я уже говорил, нарастить объемы производства.

В завершение поездки Александр Ведерников обозначил и другие проблемы, которые требуют внимания. Их также взяли на карандаш и планируют обсудить более детально в Законодательном Собрании. Причем уже в ближайшее время.

- Остро стоит кадровый вопрос, решение которого также лежит в плоскости бюджетной поддержки в части комплексного развития сельских территорий – строительства жилья, социальных объектов, дорог, - пояснил спикер. - Кроме того, сельхозпроизводители поднимают вопрос газификации региона, которая позволила бы сократить их расходы на отопление, сушку и другие производственные процессы, и в итоге привело бы к уменьшению себестоимости продукции, а значит и цены для конечного потребителя.