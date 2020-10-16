Прохожие задержали грабителей и вернули почтальону украденную сумку с пенсиями на 400 тысяч рублей

Тот самый грабитель, который напал на почтальона. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь 42-летняя почтальон из Вихоревки Екатерина (имя изменено), разнося пенсии и письма по своему району, выбирает только проверенные маршруты. Те дороги, где всегда людно, даже, если приходится тратить время и шагать в обход. И ее можно понять. Екатерина официально устроилась на работу почтальоном совсем недавно и буквально в первую же неделю попала в переделку. 13 октября сибирячка получила в отделении 430 тысяч рублей, эти деньги за вечер должна была разнести 20 пенсионерам.

- Я как обычно пошла привычной дорогой, - в разговоре с корреспондентом "КП"-"Иркутск" Екатерина призналась, что до сих пор не отошла от пережитого шока. - На тротуаре никого. Тут мне навстречу вывернул мужчина в медицинской маске, и так нахально прет прямо на меня. Я даже понять ничего не успела, как он достал баллончик и брызнул мне в глаза.

Екатерина почувствовала резкую боль и резь, схватившись руками за лицо, упала на землю. Преступник молниеносно срезал ножницами лямки рюкзака, в котором почтальон несла деньги, схватил сумку и бросился наутек.

- Помогите! - закричала на всю улицу сибирячка. Подскочила на ноги, хотела броситься в погоню, но ноги у нее предательски подкосились, сил не было. Да еще и глаза жутко щепало. Грабитель же прямо на бегу избавлялся от улик. Вытащил пачки купюр из рюкзака, который следом выбросил, а деньги спрятал за пазухой. Екатерина продолжала звать на помощь. И ее мольбы услышали! Навстречу преступнику шли двое прохожих. Увидели Екатерину, которая кричала на всю улицу, улепетывающего от нее мужика, и сразу сообразили, в чем дело. Перерезали обидчику женщины путь и схватили.

- Когда я подошла, они крепко его держали и читали лекцию, - продолжает Екатерина. – По форме поняли, что я почтальон. Говорили, мол, ты чего творишь, у тебя бабушка есть? А если бы ей пенсию не донесли? Я добавила: «Ты знаешь, что я бы всю жизнь выплачивала штраф?». А он и бровью не повел. Буркнул, мол, никто бы не стал с меня брать деньги.

Когда все пенсии до копейки вернули, Екатерина на ватных ногах побрела к дому матери. Пенсию нужно было разнести в этот вечер позарез, не оставлять же пожилых людей без пособия, которого они ждут, а идти одной страшно. Женщина попросила мать сопроводить ее.

Преступник же, как только Екатерина скрылась, умудрился вырваться из крепких «объятий» его «тюремщиков», и снова бросился в бега. Правда, гулял на свободе совсем недолго. Полицейские, прибыв на место ЧП, просмотрели записи со всех окрестных камер видеонаблюдения, установили, где прячется грабитель, и задержали его по горячим следам. Преступником оказался 26-летний житель Вихоревки, ранее судимый за кражу. Скорее всего, нападение на почтальона он спланировал заранее. Вероятно, выслеживал женщину специально, выясняя, когда день выдачи пенсий, надеясь, на большой куш. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. Ну а двое спасителей, которые помогли Екатерине, скромно ушли, даже не назвав имен. А внешность героев женщина в переполохе и от волнения не запомнила.

- Мы ищем смельчаков, чтобы поощрить их, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Просим их откликнуться и обратиться в ближайший отдел полиции.

- Я тоже хочу им еще раз сказать спасибо, - говорит Екатерина. - Если бы не они, более 20 пенсионеров остались бы без денег, а я бы всю жизнь расплачивалась за этот долг…

Разносить пенсии Екатерина одна теперь боится. Если несет большую сумму, то только в сопровождении кого-то из близких.