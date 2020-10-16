Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 октября: много случаев в Ангарске и Братске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 октября. Если накануне наибольший прирост новых случаев фиксировали в Иркутске , то сегодня на первое место вышел Ангарск - 73 случая. На второй позиции Братск -57, а Иркутск замыкает тройку - 28. В других территориях прирост COVID-19 значительно меньше. Вообще нет новых случаев в 29 территориях.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 октября: красная зона

В "красную зону" по числу заражений попали шесть территорий. Первенство за Иркутском, здесь уже 10 тысяч 119 заражений с начала эпидемии, стало быть, болен или переболел каждый 60-ый горожанин.В остальных территориях красной зоны ситуация куда лучше. На втором месте -пригород, здесь 1542 случая, третье место за Усть-Кутом, но за счет вахты. А вот в Ангарске заболеваемость растет - 1468 - и в ближайшие дни он войдет в тройку. На пятом месте Братск, здесь 1012 подхватили инфекцию, на шестом Бодайбо -706.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 октября: где больных мало

Зеленая зона - это где заболевших коронавирусом совсем мало. Таких территорий в регионе тоже достаточно много и все они находятся в отдалении от больших городов. В Мамско-Чуйском районе 6 случаев, на Катанге - 7, в Балаганском и Зиминском - по 8, в Жигалово - 22, на Ольхоне 29, в Усть-Удинском районе - 30.

Для вас - карта распространения коронавируса в Иркутской области на 16 октября.