Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: вводятся новые ограничения для предпринимателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Иркутске, 18 октября. По сравнению с прошлым месяцем количество заболевших существенно выросло. Только за минувшие сутки медики зафиксировали 181 новый случай заражения COVID-19. Для сравнения, еще неделю назад этот показатель был существенно ниже. Всего же с начала пандемии, которая в нашем регионе продолжается с апреля 2020 года, количество тех, кто подцепил новый вирус, доросло до 21282 человек.

"Из 181 пациента с COVID-19 119 заболевших госпитализированы - остальные будут получать лечение амбулаторно, - сообщили в оперативном штабе по борьбе распространением коронавируса. - Общее число госпитализированных пациентов достигло 2655".

Чтобы хоть как-то сократить количество заболевших, в правительстве Иркутской области приняли решение ввести дополнительные меры ограничений для предпринимателей. Теперь кафе, бары и рестораны будут работать только с 8 утра до 11 вечера. А, если они находятся в жилых домах, то открываться они будут в 9. Единственные предприятия общепита, которым разрешили работать круглосуточно, это кафе в аэропортах, на вокзалах и рядом с федеральными трассами.

Также все предприниматели обязаны установить в торговых помещениях бактерицидные лампы или рециркуляторы воздуха. Стоять они должны возле касс и прилавков. Ужесточили и масочный режим - теперь ни в одно заведение нельзя заходить без нее. Однако владельцам частного бизнеса разрешили продавать средства защиты по доступным ценам и раздавать их пенсионерам бесплатно.

Хоть темпы заражения сейчас и достаточно активные, количество выздоровевших тоже растет с каждым днем - пусть и немного медленнее. Например, по состоянию на утро 18 октября медики сообщили о полном выздоровлении 54 жителей региона. Всего же тех, кто победил болезнь, уже 18222.

Однако с тяжелой инфекцией могут справиться не все. За сутки еще 4 человека стали жертвами коронавируса. Всего же от коварного вируса умерли 309 человек. Еще 99 пациентов скончались от иных серьезных заболеваний, таких как, например, сахарный диабет, гипертония и другие. В этих случаях COVID-19 спровоцировал серьезные осложнения.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 октября: вводятся новые ограничения для предпринимателей. Фото: Яндекс

Как видно из инфографики, иллюстрирующей темпы распространения коронавируса в Иркутской области, количество заразившихся еще не достигло пиковых значений, которые были зафиксированы летом. Однако заметно, что идет стабильный подъем количества заболевших. Поэтому стоит не забывать о мерах предосторожности, которые пропагандируются с самого начала пандемии. Носите маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию не меньше 1,5 метров и чаще мойте руки и лицо. И еще старайтесь не выходить из дом без серьезной причины.