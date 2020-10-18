Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 октября: больше всего заболевших в региональном центре Фото: Иван МАКЕЕВ

За те полгода, что в Иркутской области продолжается распространение коронавируса, жители региона уже свыклись с тем, что для сохранения здоровья нужно соблюдать необходимые меры безопасности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки. Однако в Приангарье есть такие районы, в которых с самого начала пандемии ситуация с COVID-19 была более сложной, чем в других. Чтобы узнать, кому стоит быть особенно осторожными, для вас - карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 октября.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 октября: больше всего заболевших в региональном центре. Фото: оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

"За сутки 18 октября диагноз COVID-19 поставили 181 жителю региона, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - Из больниц выписали 54 пациента, еще 2655 продолжают проходить курс лечения от COVID-19. 4 человека скончались от последствий заболевания".

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 октября показывает, что большая часть из всех случаев заражения, которых, кстати, уже 21828, приходится на Иркутск. Здесь зафиксирован 10341 эпизод заболевания - за сутки это число увеличилось на 64. Во многом столица Приангарья отличается такой статистикой из-за более высокой плотности населения.

На втором месте по числу заболевших COVID-19 находится Иркутский район - там диагноз "коронавирус" поставили 1576 пациентам. Совсем немного отстает от него Ангарский городской округ, с которого, кстати, началось распространение вируса в нашем регионе. Там сейчас зарегистрировано 1532 больных.

На четвертом месте по заражению COVID-19 Усть-Кутский район. Интересно, что изначально там не наблюдалось активного роста заболеваемости. Все изменилось, когда там произошла вспышка коронавируса среди вахтовиков несколько месяцев назад. На сегодняшний же день там зарегистрировано 1485 заразившихся.

Пятый в нашем антирейтинге - Братск. Там с начала пандемии выявили 1034 пациента с COVID-19. А замыкает список городов и районов с самой неблагоприятной обстановкой по коронавирусу Бодайбо, где на сегодняшний день 706 заболевших.

Согласно данным, которые нам дает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 октября, в большей части районов нашего региона обстановка достаточно благоприятная. В большей части из них число заболевших не превышает 100 человек. Так что есть надежда, что совсем скоро пандемия закончится, и мы сможем вернуться к обычной жизни.