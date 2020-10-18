Пьяный сибиряк зарезал троих человек и заставил сестру отмывать следы преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 октября, вечер. Несмотря на то, что многие уже легли спать, в окне одного из домов в городе Улан-Удэ все еще горит свет. Это мужчина вместе с родственниками и в компании крепких спиртных напитков ждет возвращения домой своей сестры, которая пошла в гости и припозднилась. Но вдруг раздался звонок - это она. По интонациям женщины брат понял, что она выпила. Он здорово разозлился и решил наказать "гуляющую" родственницу.

"Вместе с родственниками и знакомыми мужчина пошел искать ее, и нашел в доме на улице Денисова в компании троих собутыльников", - сообщили в пресс-службе СК РФ по республике Бурятия.

Недовольный братец начал сначала избивать сестру, обвиняя ее в пьянке, а потом перекинулся и на ее компанию. В порыве гнева мужчина схватил нож со стола и перерезал всех в комнате, кроме своей родственницы. Хозяин квартиры, его мать и знакомый скончались на месте от полученных ранений. Никто из знакомых мужчины, которые вместе с ним искали сестру, не мог его остановить и образумить.

Агрессивный налетчик не сразу понял, какую глупость совершил. Как только он пришел в себя, то заставил сестру взять в руки тряпку и замыть кровь и все следы преступления. Когда он понял, что ничего не помогает и скрыть улики невозможно, решил пойти на отчаянный шаг и поджег всю мебель в квартире. Все незваные гости поспешили скрыться, а в доме разгорелся пожар.

"После этого злоумышленник сжег в печи всю свою одежду, потому что на ней была кровь жертв, - сообщили в пресс-службе СК РФ по республике Бурятия. - Затем он проделал это и с вещами знакомых, которые были с ним в момент расправы".

Стоит заметить, что от улик мужчина избавился хорошо. когда полицейские приехали на место преступления и обнаружили троих зарезанных людей в выжженном доме, версии у них появились не сразу. Чтобы установить виновника поджога и убийства троих человек, на подмогу следователям из Улан-Удэ приехал криминалист из Москвы. Вместе с местными полицейскими они круглосуточно прорабатывали все возможные сценарии произошедшего, и в итоге наконец вышли на агрессивного брата. Он уже дал признательные показания, рассказав о кровавой расправе во всех подробностях. Позже криминалисты также нашли и орудие убийства. Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве трех человек - он заключен под стражу.