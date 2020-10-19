Погода на конец октября 2020 в Иркутске: синоптики прогнозируют до +15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске продолжает преподносить сюрпризы каждый день. Новая рабочая неделя началась с ледяного ветра, снега и всего +1 на термометре. Даже сложно поверить в то, что всего один день назад солнце припекало до +16 градусов, и вполне можно было загорать. Сразу скажем, такой резкий перепад станет не единственным в октябре. Уже в ближайшие дни все опять изменится на 120 градусов. Синоптики уже знают, какой будет погода на конец октября 2020 в Иркутске.

- Снег закончится 20 октября, - рассказывает «КП»–«Иркутск» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Правда вторник окажется прохладным – всего +2, +3 градуса. А дальше-больше. В среду потеплеет уже до +6 и также никаких осадков. Самыми комфортными днями на неделе станут четверг и пятница. Солнце припечет до +10, +12 градусов, по области и вовсе до +15.

По прогнозу, теплый фронт зацепит еще и субботу, 24 октября. Но полностью следующие выходные нас не порадуют. Зима, пусть и не календарная, вернется в воскресенье. Опять подует ветер, и пойдет снег. Кстати, у гидрометцентра уже есть предварительный прогноз на ноябрь. В Иркутске никаких сюрпризов не ожидается. Температура в пределах нормы: - 6, -13, а осадков даже меньше обычного. Как следует утепляться в последний осенний месяц стоит жителям севера региона. Там столбик термометра покажет на 1-2 градуса ниже нормы. Например, в конце ноября по ночам уже -30, -35. Снега же ожидается больше.