В крытом дворце с обновленным составом: «Байкал-Энергия» начинает сезон Фото: Анна ПОПОВА

Уже 7 ноября «Байкал-Энергия» стартует в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом. Кстати, теперь все игры бело-синие будут проводить в Ледовом дворце «Байкал»! Давняя мечта иркутских болельщиков о крытой арене сбылась. А станет ли любимая команда лидером, пока ответить сложно, но определенно сибиряки улучшат свои позиции в турнирной таблице. Все потому, что перемены в клубе произошли разительные.

Начнем с того, что прошлый сезон игроки провели неудачно. Впервые за несколько лет вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв архангельскому «Воднику». В межсезонье главным тренером стал Евгений Хвалько, который до этого работал в красноярском «Енисее».

- Вижу тот объем, который придется проделать, - рассказал Евгений Хвалько на первой пресс-конференции. - Нужно построить эффективную систему, чтобы все компоненты структуры объединились вокруг одной идеи - профессионализма, саморазвития и полной самоотдачи. Невозможно заранее обещать трофеи, сидя на стуле. Но могу заявить, что мы будем бороться за победу до последних минут.

Ну а под началом Хвалько в команде началась серьезная перестройка. Стан бело-синих покинули 6 игроков, на смену им пришли 5 новичков и несколько молодых хоккеистов из «дубля».

Первый турнир - первые итоги

Посмотреть на обновленную команду в действии болельщики смогли на предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом в зоне «Восток», который проходил в Иркутске с 11 по 16 сентября.

Последние годы «Байкал-Энергии» никак не удавалось показать класс в кубковых матчах. Однако на этом турнире бело-синие выглядели вполне неплохо. В первой же игре без труда разгромили «Сибсельмаш» со счетом 10:0. На следующий день подопечных Евгения Хвалько ждало испытание посерьезнее: предстояло сразиться с хабаровским «СКА-Нефтяником», который несколько лет считается практически непобедимым.

Армейцы открыли счет уже на восьмой минуте. К завершению первого тайма к голу добавилось еще три. Иркутяне тем временем смогли забить только один раз. Во втором тайме ситуация не улучшилась. Лишь под занавес встречи бело-синие немного сократили разрыв, но обогнать сильного соперника не смогли. Итог - победа хабаровчан 10:5.

Достаточно напряженной выдалась и следующая игра с «Уральским трубником». Соперники повели в счете первыми, оформив дубль на 15-й минуте встречи, и останавливаться на этом не думали. Наши ответили яростным сопротивлением и к большому перерыву сумели не только отыграться, но и заработать небольшое преимущество - 4:3. Во втором тайме иркутяне окончательно захватили инициативу. Эта встреча осталась за «Байкал-Энергией» - 8:4.

В крытом дворце с обновленным составом: «Байкал-Энергия» начинает сезон Фото: Анна ПОПОВА

Решающий матч турнира предстояло провести с красноярским «Енисеем». Он прошел в равной борьбе. Счет открыли красноярцы, на что бело-синие ответили дублем. Затем команды обменялись голами и ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу «Байкал-Энергии». Спустя 10 минут после начала второго тайма «Енисей» сравнял счет. За 15 минут до финального свистка иркутяне вновь вырвались вперед, но их лидерство длилось недолго. На последних минутах они пропустили обидный гол, который в итоге привел к ничьей - 4:4.

- Этот матч показал, что ребята заметно шагнули вперед, - рассказывает Евгений Хвалько. - Также он помог нам увидеть, где есть пробелы. Любой гол - это либо цепочка ошибок, либо последовательность правильных действий. Эти знания помогут в будущем повысить мастерство.

Словом, Кубок России показал, что наша любимая команда вполне может дать бой серьезным соперникам и претендовать на высокие места в турнирной таблице. так что с нетерпением ждем старта нового сезона, чтобы от души поболеть за бело-синих в ледовом дворце "Байкал"!

НОВИЧКИ "БАЙКАЛ-ЭНЕРГИИ"

ЛЕГИОНЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Расскажем, кто пополнил команду

Мартин ЛАНДСТРЕМ, нападающий, 25 лет

Мартин Ландстрем Фото: Анна ПОПОВА

Первый в истории иркутского клуба легионер из Швеции. Начал заниматься бенди в родном Траносе и достаточно быстро привлек к себе внимание скаутов из команд высшего дивизиона. За свою карьеру успел поиграть в таких клубах, как «Ветланда» и «Вестерос». В составе последнего провел в прошлом сезоне 29 матчей, в которых забил 22 гола и выполнил 25 результативных передач.

Рауан ИСАЛИЕВ, полузащитник, 32 года

Рауан Исалиев Фото: Анна ПОПОВА

Родился в городе Уральске (Казахстан). В его карьере значатся выступления за «Водник», «Старт» и «Сибсельмаш». В составе новосибирской команды в прошлом сезоне выходил на лед в 26 матчах, забросил 22 мяча в ворота соперников и отдал 9 голевых передач. Рауан вот уже несколько лет становится игроком национальной сборной Казахстана, которая выступает на чемпионатах мира в сильнейшей группе А.

Павел ПЛЕШИВЦЕВ, полузащитник, 24 года

Павел Плешивцев Фото: Анна ПОПОВА

Родился в Красноярске. Там же начал профессиональную карьеру, сначала выступая за «дубль», а потом и за основную команду «Енисея». В прошлом сезоне вошел в состав дружины в 31 матче, в которых забил два гола и отличился 14 результативными передачами.

Вадим ЧЕРНОВ, полузащитник, 26 лет

Вадим Чернов Фото: Анна ПОПОВА

Родился в Красноярске. Как и Павел Плешивцев, на протяжении всей спортивной карьеры выступал исключительно за местный «Енисей». В прошлом сезоне провел 30 игр, забил шесть голов и отдал пять голевых пасов. В послужном списке у этого хоккеиста два золота чемпионата мира по хоккею с мячом, которые он завоевал со сборной России в 2018 и 2019 годах.

Максим СЕМЕНОВ, защитник, 28 лет

Максим Семенов Фото: Анна ПОПОВА

Родом из Кемерова. Воспитанник местного хоккейного клуба «Кузбасс». В его составе провел большую часть карьеры, лишь в прошлом сезоне перебрался в «Мурман». В этой команде он выходил на лед в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

КОНКРЕТНО

Календарь игр «Байкал-Энергии» в первом круге чемпионата России по хоккею с мячом

Домашние матчи

7 ноября: «Байкал-Энергия» - «Динамо»

10 ноября: «Байкал-Энергия» - «Мурман»

14 ноября: «Байкал-Энергия» - «Родина»

17 ноября: «Байкал-Энергия» - «Строитель»

Выездные матчи

21 ноября: «Старт» - «Байкал-Энергия»

24 ноября: «Водник» - «Байкал-Энергия»

28 ноября: «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»

1 декабря: «Енисей» - «Байкал-Энергия»