Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября: в Иркутске диагноз поставлен каждому 60-му. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября. Количество случаев коронавируса в регионе уже превысило 22 тысячи. Только за минувшие сутки, на 19 октября, их число выросло на 177. Карта показывает, как распределилось число заболевших по региону.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября: коронавирус поставлен каждому 60 жителю Иркутска

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября дает четкую картину сложившейся ситуации. И прежде всего - того, что практически половина всех случаев из 2 тысяч приходится непосредственно на Иркутск. Диагноз COVID-19 поставлен с начала пандемии уже каждому 60-му жителю города. В Иркутске насчитывается 10 тысяч 382 больных либо перенесших инфекцию.

За прошедшие сутки основное число заразившихся также зафиксировано в областном центре - 141 новый случай, это львиная доля. Медицина объясняет это достаточно просто - в городе достаточно высокая плотность населения, которое активно контактирует друг с другом в магазинах, в общественном транспорте. Каждый инфицированный, прежде всего с бессимптомным течением инфекции, не зная о диагнозе, может заразить десятки других. Именно поэтому жесток контроль за ношением масок.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября: в топе - еще 5 районов

На втором месте по числу заболевших COVID-19 находится Иркутский район - там диагноз "коронавирус" поставили 1579 жителям. В Ангарске диагнозов поставлено меньше, но совсем незначительно - 1532. В Усть-Кутском районе 1485 заразившихся COVID-19 . Отметим, что почти все диагнозы здесь поставлены вахтовикам еще во время летней вспышки. В самом городе и районе больных фиксировали немного. Пятый - Братск, там диагностировали 1039 случаев. И на шестом месте Бодайбо с 706 случаями, большая часть из которых также поставлена достаточно давно рабочим, приехавшим на заработки

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября: в Саянске +14

Основной удар принял на себя Иркутск. Здесь, как правило, и фиксируют основные случаи. На остальном фоне выделился Саянск, где коронавирус диагностировали у 14 человек. В остальных территориях прирост небольшой или его вовсе нет. В лучшей ситуации по-прежнему отдаленный Мамско-Чуйский район, Катанга, Зиминский район и Балаганск, где зафиксировано 6-8 случаев с начала пандемии.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 19 октября.