Школы Забайкалья переходят на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ковидных госпиталях Забайкалья мест почти не осталось, хотя туда и кладут сегодня только самых тяжелых больных. Всего в регионе 9 таких стационаров, шесть из них - в Чите. в столице края мест нет. Власти говорят о том, что есть небольшой резерв в Петровск-Забайкальске и Чернышевске. В ближайшее время госпитали развернут и там. В этой ситуации принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение, чтобы снизить рост заболеваемости.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», - сказал глава региона Александр Осипов.

Решено уменьшить и число ребятишек в детских садиках. Чтобы это было возможным, составляются поименные списки сотрудников предприятий, которые могут быть переведены на удаленку. Их дети в сады ходить не будут.

«Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 процентов подъем ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми», - отметил Александр Осипов.

Кроме того, снизится и количество людей в офисах. Разобщенность должна повлиять на снижение числа тяжелых ОРВИ и ковида.

За введение таких ограничений выступает и региональный Роспотребнадзор. В Забайкальском крае уже введены дополнительные ограничения, связанные со всплеском заболеваемости коронавируса. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением тех, что проходят дистанционно. Закрыты клубы и танцплощадки.

Сегодня, 19 октября, коронавирусом заболели еще 198 жителей, что много для миллионного населения региона. За время пандемии этот диагноз поставлен уже 9084 раза.