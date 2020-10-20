Нехватка лекарств и долгое ожидание "скорой": Игорь Кобзев ответил на вопросы жителей Иркутской области о коронавирусе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Вечером 20 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев записал обращение к жителям региона, в котором ответил на самые частые вопросы о второй волне коронавируса.

Из множества проблем наиболее распространенными оказались сложности в сдаче анализов на COVID-19 и получения их результатов.

"Есть два возможных варианта тестирования на коронавирус - бесплатное и платное, - рассказал Игорь Кобзев. - Первое регламентируется Роспотребнадзором, который определил те группы людей, которые могут сдавать анализы бесплатно. Что касается платного тестирования, то в нашем регионе сейчас работают 14 специализированных лабораторий. К сожалению, сделать тестирование полностью бесплатным пока невозможно. Но мы работаем над тем, чтобы увеличить объемы сбора анализов".

Длительное ожидание результатов тестирования на COVID-19 губернатор объяснил высокой загруженностью лабораторий. Обычно цикл приема и получения результата должен занимать около 7 часов. Но медработникам каждый день приносят столько проб, что они уже попросту не успевают их разбирать и обрабатывать.

Также Игорю Кобзеву часто жаловались на невозможность дозвониться до скорой помощи, которая из-за большого количества вызовов просто не успевает приехать к тому, чья жизнь находится в опасности.

"Мы уже привлекли к работе колл-центров и регистратур студентов, и увеличиваем количество сотрудников, - заявил губернатор. - Уже сейчас видно, что та маршрутизация "скорых", которую выработали во время первой волны коронавируса, не работает. изменилась скорость распространения инфекции, появились сезонные заболевания. Сейчас мы меняем его. К тому же я принял решение передать автомобили правительства на помощь медикам, чтобы повысить их мобильность".

Также на связь с губернатором вышли и медики, которые работают с корнавирусом. Они пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. А ведь именно эти врачи находятся на первой линии обороны от опасного вируса, и их безопасность - это важнейшая задача для сферы здравоохранения.

"Этот вопрос держу на ежедневном контроле, - отвечает Игорь Кобзев. - Мне каждый день предоставляют подробную справку об обеспечении больниц средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Мы приняли решение дополнительно выделить 160 миллионов рублей на их закупку".

О проблеме с нехваткой антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках Иркутской области Игорь Кобзев также упомянул. Он уточнил, что проводится проверка, о результатах которой сообщат позже. И в конце губернатор обратился к жителям региона с просьбой проявить сознательность - ведь ваше здоровье находится в ваших руках.

"Действительно, система здравоохранения сегодня находится в сложной ситуации - и не только в Иркутской области, - пояснил он. - Хочу именно сегодня попросить вас с большей ответственностью подойти к своему здоровью. Врачи сейчас действительно перегружены. И мы должны делать все, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких".