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«Из-за полноты в школе меня затравили»: исповедь модели плюс–сайз о том, что ей пришлось пережить

Сегодня Алена Скрябикова не только не планирует худеть, но хочет организовать в Иркутске конкурс красоты для пышек
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Из-за полноты в школе меня затравили»: исповедь модели плюс–сайз о том, что ей пришлось пережить на пути к успеху. Фото из архива героини публикации.

«Из-за полноты в школе меня затравили»: исповедь модели плюс–сайз о том, что ей пришлось пережить на пути к успеху. Фото из архива героини публикации.

Эффектная, черноволосая и зеленоглазая, яркая. Ну да, не худенькая. Прямо скажем, наоборот. Размер плюс-сайз и лишние килограммы налицо. Как говорится, кустодиевская барышня, с того самого знаменитого полотна, где за самоваром. И это не повод для комплексов, Алена Скрябикова и не думает худеть. Наоборот, она в Иркутске популярная модель XL и вполне довольна собой. А ведь когда-то было совсем по-другому. Доведенная до отчаяния толстушка, которую затравили в школе, готова была руки на себя наложить. А теперь? А теперь гордится роскошной фигурой и штурмует российские подиумы – Алена стала участницей популярного реалити-шоу «Модель XL».

Гадкий утенок

На немногочисленных детских снимках Алену не узнать. Толстенькая, очень плохо одетая, испуганная и затравленная одноклассниками девчонка с рабочей городской окраины страшно всех стеснялась и всегда пряталась за спины подружек.

-Вон там светлая голова торчит, видите? Так это я. Старательно встала сзади всех, - показывает Алена снимки. - Мама моя много работала, утром рано уходила, вечером поздно приходила. Она продавец в киоске всю жизнь была. И времени на меня у нее не было. Стригла коротко, чтоб не заморачиваться. Одевала, во что было, с китайского рынка, подешевле. Однажды мы туда пришли, а торговка смотрит на меня и говорит: «Это вы на своего мальчика покупаете? Толстенький мальчик». «Мальчик» тряхнул светлыми вихрами и с криком «Я девочка» рванул от прилавка.

А такой Алена была в детстве. Фото из архива героини публикации.

А такой Алена была в детстве. Фото из архива героини публикации.

Столько лет прошло, а у Алены до сих пор, когда вспоминает об этом, слезы на глаза наворачиваются. Одноклассницы, худенькие и стройные, заплетали косички и красовались перед зеркалами в новых нарядах. Но она не знала, что главные обиды еще впереди. Впереди был 5-й класс, где послушная домашняя девочка оказалась вместе с настоящими оторвами. Говорит, не повезло. Фамилия по алфавиту в конце списка, да и мама, мать-одиночка, постоять за дочь не могла. Вот ее и определили в класс, куда никто не хотел, худший в параллели.

-Эти два года, что я там провела, стали адовыми, - вспоминает Алена. – Если раньше надо мной просто снисходительно подшучивали, то здесь начали просто травить. И даже бить. То куртку порвут, то одежду измажут. То с синяком домой приду. Кричат «Толстуха, жиробас». Я безответная была, только плакала. Мама пыталась ругаться в школе, но было только хуже.

Доведенная до отчаяния девочка однажды решила, что лучше умереть, чем так жить. Пока рыдала, мысленно прощалась с миром, к ней подошли старшие девчонки. Проводили домой. Заступились раз-два. Ее обидчицы сразу отстали. А в душе у Аленки вдруг что-то перевернулось.

- Как отрезало. Я сама открыла в класс дверь «с пинка». Ничего больше не боялась, - вспоминает она. – Дразнить перестали…

Конечно, судьбу «гадкого утенка» это изменило не сразу. Она еще комплексовала насчет килограммов, уверенно набирая объемы и вес. Но после 9 класса пошла в колледж, учиться на повара. По двум причинам – и потому, что вкусно покушать всегда любила и потому, что надо было становиться на ноги и круто менять жизнь. Алена уже считала, что создана для большего, для красоты. И надо начинать все совсем иначе, не как в мамином сценарии: утром на работу, вечером – к плите.

Алена была симпатичным поваром. Фото из архива героини публикации.

Алена была симпатичным поваром. Фото из архива героини публикации.

Карьера «самого-самого» повара

В крупный иркутский отель, где ей предстояло работать поваром, Алена пришла уже уверенной походкой роковой брюнетки. Макияж, краска для волос цвета вороного крыла. Готов образ.

-Конечно, мне это нелегко давалось. Условия работы тяжелые. На банкетах иной раз так уработаешься, на ногах не стоишь. Смена ведь могла, при необходимости, и 17 часов продолжаться, - говорит она. - Какой уж тут внешний вид! Но я упертая, хотела всего добиться. На работу всегда приходила с маникюром, волосы закручивала в афрокосы, красиво укладывала под колпаком. Потому что вот, ты выйдешь с работы, а тебя счастье поджидает, за поворотом, ага.

За поворотом поджидали подружки, худенькие как тростиночки, стройненькие, загорелые. Но и она, несмотря на то, что из 48 размера уверенно переходила в габаритный 54, чувствовала себя уверенно. Правда, коллеги ее недолюбливали и подозревали во всех грехах, как «выскочку». Но она уже была не та наивная девчонка, что в школе.

-Высшим моим достижением на этом поприще стала поездка с нашим шеф-поваром в Сочи. Были мы в команде, которая готовила для сборной на Олимпиаде. На этом я решила – все, хватит поварского колпака, надоело.

Алена давно уже не стесняется своих пышных форм. Фото из архива героини публикации.

Алена давно уже не стесняется своих пышных форм. Фото из архива героини публикации.

Все для красоты

А куда пойти? Алене страстно хотелось нескольких вещей – красивой жизни (во всяком случае, чтобы не бедствовать, как в детстве), работы в удовольствие и сцены.

- Пять лет я проработала поваром и, когда обслуживали крупные мероприятия, просто видела себя на сцене, - говорит она. – А еще хотелось творить красоту. А не работать долго и тяжело всю жизнь. Правда, что называется, хотеть не вредно. А как этого достичь?

У Алены уже был секрет успеха. Уверенность в себе. И умение видеть возможности там, где другой сомневается в себе.

Она занимается визажем. Фото из архива героини публикации.

Она занимается визажем. Фото из архива героини публикации.

- Я пришла в салон, делать выпрямление волос. Обычную процедуру. Разговорились. Денег у меня тогда было мало, работы тоже. Хозяйка салона говорит – «Иди ко мне администратором! Я заплачу тебе не деньгами, а обучением. Научу делать процедуры. Конечно, я согласилась. Тем более, вокруг было море косметики, всевозможных пробников. Пока сидела на ресепшне, красилась. Девчонки приходили – и их красила.

Так бедная девчонка с рабочей окраины научилась тонкостям визажа. Это стало одной из ее профессий. Алена работает в удовольствие и с красотой. Клиенток хватает. Но…Нужна была сцена! И она нашлась.

Подиум для Алены

Началось все, опять же, со случайности. Магазину нужна была полненькая высокая девушка для съемок одежды. Знакомые, а их у визажистки Алены уже хватало, попросили помочь.

-Так я впервые оказалась на фотосессии с профессионалом. А когда посмотрела на снимки, даже сама удивилась. Так бывает? А я все время старалась спрятать бюст и всеми силами «ужаться» до 44 размера подружек! - улыбается Алена.

Так началась для красавицы-пышки очередная «новая жизнь». Сначала она, правда, и не подумала об этом. Но фото появились в соцсетях магазина и хозяйки других торговых точек для полных в Иркутске стали спрашивать ее телефон.

Алена - настоящая красавица. Фото из архива героини публикации.

Алена - настоящая красавица. Фото из архива героини публикации.

-Первое время я не получала за съемки совсем ничего, - говорит Алена. – Хотя как ничего? А фото, а имя? Где-то рекламировали одежду, где-то – красивое, дорогое нижнее белье. Я была в восторге. Я поняла – я красивая, очень красивая.

Потом дефиле в одежде для полных тоже стало работой, с почасовой оплатой, приятным бонусом к занятиям мейкапом. А на днях по телеканалу «Ю» Алена Скрябикова смотрела шоу «Модель XL» с собственным участием. Съемки были летом, в проект она не пробилась. Первый этап кастинга прошла уверенно - за дефиле в купальнике получила от судей четыре «Да» из четырех, а вот второго тура не выдержала. Сибирячка не справилась с волнением и не смогла на камеру изобразить заданную судьями эмоцию. Вылетела. Но разве это важно? У Алены теперь новая идея. Догадались какая? Правильно!

-Организовать конкурс красоты для девушек размера плюс-сайз в Иркутске! Такого еще не было, но должно быть, - считает она. – Быть «в теле» - это красиво! Таких барышень полно, надо научить их верить в себя. А мужчины, между прочим, на кости не бросаются! Очень много тех, кто любит пухленьких.

Тут Алена Скрябикова знает, что говорит. Ее друг очень ценит Алену – ту, которой она себя сделала. Яркую, эффектную, самодостаточную, уверенную в себе. Очень гордится успехами и готов во всем помогать.

На показе. Фото из архива героини публикации.

На показе. Фото из архива героини публикации.

ТТХ Алены Скрябиковой

Возраст 29 лет

Рост – 170 см.

Вес - 95 кг

Параметры: 112-90-115

Шоу-бизнесО РАЗНОМ

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