«Из-за полноты в школе меня затравили»: исповедь модели плюс–сайз о том, что ей пришлось пережить на пути к успеху. Фото из архива героини публикации.

Эффектная, черноволосая и зеленоглазая, яркая. Ну да, не худенькая. Прямо скажем, наоборот. Размер плюс-сайз и лишние килограммы налицо. Как говорится, кустодиевская барышня, с того самого знаменитого полотна, где за самоваром. И это не повод для комплексов, Алена Скрябикова и не думает худеть. Наоборот, она в Иркутске популярная модель XL и вполне довольна собой. А ведь когда-то было совсем по-другому. Доведенная до отчаяния толстушка, которую затравили в школе, готова была руки на себя наложить. А теперь? А теперь гордится роскошной фигурой и штурмует российские подиумы – Алена стала участницей популярного реалити-шоу «Модель XL».

Гадкий утенок

На немногочисленных детских снимках Алену не узнать. Толстенькая, очень плохо одетая, испуганная и затравленная одноклассниками девчонка с рабочей городской окраины страшно всех стеснялась и всегда пряталась за спины подружек.

-Вон там светлая голова торчит, видите? Так это я. Старательно встала сзади всех, - показывает Алена снимки. - Мама моя много работала, утром рано уходила, вечером поздно приходила. Она продавец в киоске всю жизнь была. И времени на меня у нее не было. Стригла коротко, чтоб не заморачиваться. Одевала, во что было, с китайского рынка, подешевле. Однажды мы туда пришли, а торговка смотрит на меня и говорит: «Это вы на своего мальчика покупаете? Толстенький мальчик». «Мальчик» тряхнул светлыми вихрами и с криком «Я девочка» рванул от прилавка.

А такой Алена была в детстве. Фото из архива героини публикации.

Столько лет прошло, а у Алены до сих пор, когда вспоминает об этом, слезы на глаза наворачиваются. Одноклассницы, худенькие и стройные, заплетали косички и красовались перед зеркалами в новых нарядах. Но она не знала, что главные обиды еще впереди. Впереди был 5-й класс, где послушная домашняя девочка оказалась вместе с настоящими оторвами. Говорит, не повезло. Фамилия по алфавиту в конце списка, да и мама, мать-одиночка, постоять за дочь не могла. Вот ее и определили в класс, куда никто не хотел, худший в параллели.

-Эти два года, что я там провела, стали адовыми, - вспоминает Алена. – Если раньше надо мной просто снисходительно подшучивали, то здесь начали просто травить. И даже бить. То куртку порвут, то одежду измажут. То с синяком домой приду. Кричат «Толстуха, жиробас». Я безответная была, только плакала. Мама пыталась ругаться в школе, но было только хуже.

Доведенная до отчаяния девочка однажды решила, что лучше умереть, чем так жить. Пока рыдала, мысленно прощалась с миром, к ней подошли старшие девчонки. Проводили домой. Заступились раз-два. Ее обидчицы сразу отстали. А в душе у Аленки вдруг что-то перевернулось.

- Как отрезало. Я сама открыла в класс дверь «с пинка». Ничего больше не боялась, - вспоминает она. – Дразнить перестали…

Конечно, судьбу «гадкого утенка» это изменило не сразу. Она еще комплексовала насчет килограммов, уверенно набирая объемы и вес. Но после 9 класса пошла в колледж, учиться на повара. По двум причинам – и потому, что вкусно покушать всегда любила и потому, что надо было становиться на ноги и круто менять жизнь. Алена уже считала, что создана для большего, для красоты. И надо начинать все совсем иначе, не как в мамином сценарии: утром на работу, вечером – к плите.

Алена была симпатичным поваром. Фото из архива героини публикации.

Карьера «самого-самого» повара

В крупный иркутский отель, где ей предстояло работать поваром, Алена пришла уже уверенной походкой роковой брюнетки. Макияж, краска для волос цвета вороного крыла. Готов образ.

-Конечно, мне это нелегко давалось. Условия работы тяжелые. На банкетах иной раз так уработаешься, на ногах не стоишь. Смена ведь могла, при необходимости, и 17 часов продолжаться, - говорит она. - Какой уж тут внешний вид! Но я упертая, хотела всего добиться. На работу всегда приходила с маникюром, волосы закручивала в афрокосы, красиво укладывала под колпаком. Потому что вот, ты выйдешь с работы, а тебя счастье поджидает, за поворотом, ага.

За поворотом поджидали подружки, худенькие как тростиночки, стройненькие, загорелые. Но и она, несмотря на то, что из 48 размера уверенно переходила в габаритный 54, чувствовала себя уверенно. Правда, коллеги ее недолюбливали и подозревали во всех грехах, как «выскочку». Но она уже была не та наивная девчонка, что в школе.

-Высшим моим достижением на этом поприще стала поездка с нашим шеф-поваром в Сочи. Были мы в команде, которая готовила для сборной на Олимпиаде. На этом я решила – все, хватит поварского колпака, надоело.

Алена давно уже не стесняется своих пышных форм. Фото из архива героини публикации.

Все для красоты

А куда пойти? Алене страстно хотелось нескольких вещей – красивой жизни (во всяком случае, чтобы не бедствовать, как в детстве), работы в удовольствие и сцены.

- Пять лет я проработала поваром и, когда обслуживали крупные мероприятия, просто видела себя на сцене, - говорит она. – А еще хотелось творить красоту. А не работать долго и тяжело всю жизнь. Правда, что называется, хотеть не вредно. А как этого достичь?

У Алены уже был секрет успеха. Уверенность в себе. И умение видеть возможности там, где другой сомневается в себе.

Она занимается визажем. Фото из архива героини публикации.

- Я пришла в салон, делать выпрямление волос. Обычную процедуру. Разговорились. Денег у меня тогда было мало, работы тоже. Хозяйка салона говорит – «Иди ко мне администратором! Я заплачу тебе не деньгами, а обучением. Научу делать процедуры. Конечно, я согласилась. Тем более, вокруг было море косметики, всевозможных пробников. Пока сидела на ресепшне, красилась. Девчонки приходили – и их красила.

Так бедная девчонка с рабочей окраины научилась тонкостям визажа. Это стало одной из ее профессий. Алена работает в удовольствие и с красотой. Клиенток хватает. Но…Нужна была сцена! И она нашлась.

Подиум для Алены

Началось все, опять же, со случайности. Магазину нужна была полненькая высокая девушка для съемок одежды. Знакомые, а их у визажистки Алены уже хватало, попросили помочь.

-Так я впервые оказалась на фотосессии с профессионалом. А когда посмотрела на снимки, даже сама удивилась. Так бывает? А я все время старалась спрятать бюст и всеми силами «ужаться» до 44 размера подружек! - улыбается Алена.

Так началась для красавицы-пышки очередная «новая жизнь». Сначала она, правда, и не подумала об этом. Но фото появились в соцсетях магазина и хозяйки других торговых точек для полных в Иркутске стали спрашивать ее телефон.

Алена - настоящая красавица. Фото из архива героини публикации.

-Первое время я не получала за съемки совсем ничего, - говорит Алена. – Хотя как ничего? А фото, а имя? Где-то рекламировали одежду, где-то – красивое, дорогое нижнее белье. Я была в восторге. Я поняла – я красивая, очень красивая.

Потом дефиле в одежде для полных тоже стало работой, с почасовой оплатой, приятным бонусом к занятиям мейкапом. А на днях по телеканалу «Ю» Алена Скрябикова смотрела шоу «Модель XL» с собственным участием. Съемки были летом, в проект она не пробилась. Первый этап кастинга прошла уверенно - за дефиле в купальнике получила от судей четыре «Да» из четырех, а вот второго тура не выдержала. Сибирячка не справилась с волнением и не смогла на камеру изобразить заданную судьями эмоцию. Вылетела. Но разве это важно? У Алены теперь новая идея. Догадались какая? Правильно!

-Организовать конкурс красоты для девушек размера плюс-сайз в Иркутске! Такого еще не было, но должно быть, - считает она. – Быть «в теле» - это красиво! Таких барышень полно, надо научить их верить в себя. А мужчины, между прочим, на кости не бросаются! Очень много тех, кто любит пухленьких.

Тут Алена Скрябикова знает, что говорит. Ее друг очень ценит Алену – ту, которой она себя сделала. Яркую, эффектную, самодостаточную, уверенную в себе. Очень гордится успехами и готов во всем помогать.

На показе. Фото из архива героини публикации.

ТТХ Алены Скрябиковой

Возраст 29 лет

Рост – 170 см.

Вес - 95 кг

Параметры: 112-90-115