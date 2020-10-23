Дневник врача скорой помощи: «Температура 36.9 – и пациенты уже думают, что умирают от COVID-19»

Нагрузка на медиков выросла в разы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вызвать на дом врача, если заболели ОРВИ - сейчас тот еще квест. Скорая помощь перегружена, участковые врачи и неотложка нарасхват, мест в больницах все меньше. Что остается пациентам? Вести дневники в соцсетях. «Пять дней жду доктора из поликлиники», «Скорая не едет вторые сутки (!)», «Болею вторую неделю и не могу добиться направления на анализ на ковид и КТ», - ленты бурлят постами гнева и отчаяния. Так что же на самом деле творится в медицине? Отчего захлебываются доктора? Почему во вторую волну COVID-19 врачи так перегружены, а пациенты паникуют? Об изнанке пандемии «Комсомолке» рассказал фельдшер скорой помощи.

«Ну, соврал про обморок от жара, но ведь вас иначе не дозваться»

«Алло, это скорая?! Срочно приезжайте, кажется, у меня коронавирус. Задыхаюсь и температура 39…», - на том конце провода женщина, по голосу средних лет, в панике, рыдает.

Решительно ответив «нет» на три главных вопроса диспетчера, - были ли контакты с больными COVID-19, летала ли за границу, имеет ли хронические недуги, - успокаивается, кладет трубку. И ровно через 10 минут звонит снова.

«Как вы еще не выехали?! Но у меня, наверняка, пневмония, я умираю!» - кричит в ужасе.

Когда бригада прибывает, выясняется, что температура у пациентки 37, дыхание в порядке, сатурация (насыщенность крови кислородом) - тоже. О пневмонии речи нет, как и о показаниях для сдачи анализов на COVID-19. Обычная сезонная простуда!

- Больше половины заявок - именно из-за симптомов легкого ОРВИ, никогда такого не было! - удивляется врач скорой помощи. - У пациентов уже третью неделю коронавирусная паника. Причем повальная - у молодежи, взрослых, пожилых. Любой чих, малейшее повышение температуры, и все, считают себя безнадежно «ковидными». И их можно понять. Заболеваемость растет, вирус мутирует и становится «злее», в соцсетях нагоняют жути: один пишет, что еле выкарабкался, второй - что заждался помощи, а в СМИ озвучиваются некие новые симптомы коронавируса, которые мнительные люди незамедлительно примеряют на себя… Добавьте к этому призывы из каждого утюга вызывать врача при малейшем недомогании, и вуаля - вместо обычных 14 адресов за сутки скорая обслуживает 25!

А ведь скорая спасает жизни. Экстренная помощь, госпитализация – это к ним, а обычное лечение – нет! Выписать рецепт на препараты, открыть больничный лист, направить на анализ на коронавирус – в епархии участковых врачей из поликлиники и неотложки.

- Сейчас нас вызывают, даже если градусник показал 36.9! - восклицает врач. - Иногда откровенно хитрят. Уверяют, что человек уже свалился в обморок от жара и удушья, а когда приезжаешь… сидит, пьет чай и мило улыбается! Мол: «Нет у меня высокой температуры, но вас же иначе не дождешься». Потому и не дождешься, что драгоценное время тратится на вызовы паникеров. За смену - только половина тяжелых случаев. И пока мы вынуждены консультировать по насморку, нас ждут люди с инфарктами, кровотечениями, тяжелой пневмонией, раненые в ДТП, роженицы... Результат? Вызовы задерживаются на сутки, а то и больше!

Врачи устают от нагрузки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Требуют направление на КТ, а сами не обращались в поликлинику

И все вышеописанное – лишь цветочки...

- «Возьмите у меня мазок на COVID-19 и отвезите в лабораторию! Да, и результат не забудьте на дом привезти, желательно сегодня», - вот такие требования поступают постоянно, - говорит врач. – Или вот еще: «Сопроводите на КТ, вы обязаны. Я читала в интернете, что нельзя терять ни минуты, если температура 37 – это пневмония». Как объяснить, что на компьютерную томографию направляют лишь из стационара и по показаниям?! Скорая же отвозит на КТ только в крайних случаях: если, допустим, пациент около недели температурит, и у него появилась одышка.

Предложение обследоваться платно пациент отвергает, не задумываясь. Недешево. За процедуру надо отдать две-четыре тысячи рублей. А скорая и домчит с мигалками быстрее такси, и тратить две-четыре тысячи за КТ не придется.

- Люди обрывают линию, требуют поездку на КТ, грозят жалобами, а сами даже в поликлинику не обращались с ОРВИ! - продолжает врач скорой. - Конечно, мы не имеем права отказать в помощи. Принимаем абсолютно все вызовы. Задача диспетчера – быстро расспросить пациента и решить, ставить ли звонок в очередь на выезд. Если это небольшое ОРВИ, то вызов передадут в неотложку. Но! Только с разрешения старшего врача и с согласия самого пациента. А если он настойчив? Если просит именно скорую? Делать нечего - едем… Здесь, к слову, не работает принцип «кто первый позвонил, к тому первому и примчатся». Вызовы распределяются по степени экстренности. На обычную простуду (пусть даже пациент напоминает о себе каждые пять минут, занимая линию) выдвигаемся в последнюю очередь. Иначе нельзя.

Даже если признаков для госпитализации нет, особо нервным фельдшеры предлагают поехать в больницу – для осмотра.

«Что вы, не надо. Я сам дома долечусь!» - как видит сквозь двери в приемном покое врачей в скафандрах, тут же пишет отказ от госпитализации, дыша полной грудью. Успокоился…

Стационары переполнены, врачи тоже болеют

А иногда наоборот: больной с легкой формой пневмонии или коронавируса боится, что на дому его лечат «неправильно», и рвется в стационар.

- Всех не примешь, увы, коечный фонд не резиновый! - разводит руками врач. - Места и так наперечет, больницы заполнены. Бывает, часами кружим по городу, нигде не принимают тяжелого больного с COVID-19. Только и думаешь, как бы он не умер, не задохнулся прямо в машине…

Да и сами медики - не супергерои, а обычные люди. Тоже устают, тоже болеют. И коронавирусом в том числе. А если положительный тест выявили у одного, то на двухнедельный карантин закрывают всю бригаду: второго фельдшера и водителя. Их смены переходят «по наследству» другим.

Есть еще одна форма коронавирусной паники. Из страха оказаться на карантине и потерять заработок пациент скрывает, что у него симптомы коронавируса. Надеется сам быстренько оклематься. Но вот на фоне болезни скакнуло давление - и звонит в скорую. Фельдшер, зайдя не в химзащите, ведь сигнал о гипертонии, а в обычной медицинской маске, вдруг узнает, что пациент неделю лежит с жаром, а до этого контактировал с зараженным COVID-19…

- Сейчас много обсуждений на тему, что массовую истерию породили сами власти и СМИ, мол, нагнетают ситуацию, стращают опасностями, - рассуждает доктор. – Но коронавирус - болезнь коварная, не говорить о ней нельзя. Избегать людных мест, надевать маску, перчатки - способы обезопасить себя. Поэтому говорить об этом крайне важно! Но и обратная сторона у медали тоже есть. Вирус неизученный. Люди не знают, как их организм отреагирует, чем лечиться, и поэтому поддаются панике при первых симптомах. Совет ровно один – пытаться оценивать ситуацию трезво. Подумайте, а, может, сейчас кому-то помощь нужнее?

И не только скорые, поликлиники тоже захлебываются от потока больных, и самих медиков подкашивают инфекции. Вплоть до того, что на вызовы ездит окулист, а на телефоне дежурит стоматолог – единственные, кто не слег.

Число вызовов, которые обслуживает бригада в сутки, выросло примерно с 14 до 25. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Оксана САВЧУК:

Включите здравый смысл

- Паника возникает от того, что человек не понимает, как прожить этот непростой период. Появляется тревога, напряжение, ощущение опасности, а значит, на уровне инстинктов встает вопрос выживания. Как не поддаваться «эпидемии страха»? Нужно постараться отключить эмоции, а включить здравый смысл. Оцените картину заболеваемости - ведь подавляющее большинство выздоравливает. Вспомните об этом, выдохните и подумайте, а действительно ли вам нужна медицинская помощь или поддержка врача, который скажет: «С вами все в порядке»?

КОНКРЕТНО

Почувствовали недомогание. Что делать?

1. Оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми. Измерить температуру, прислушаться к самочувствию.

2. Если стало хуже, начался жар, проявились другие симптомы ОРВИ – вызывать врача на дом - участкового или неотложку. Доктор осмотрит, расспросит о симптомах, поставит предварительный диагноз, назначит лечение, а при необходимости - тест на коронавирус или компьютерную томографию легких.

3. При сильном ухудшении (не хватает воздуха, не можете нормально дышать и сбить высокую температуру, болеете давно) вызывать скорую помощь. Врачи замерят показатели. Тревожные признаки - температура выше 38,5, одышка, частота дыхания свыше 22, а сатурация меньше 95. При наличии минимум двум из них есть подозрение на пневмонию. Тогда направят на КТ. При легкой степени отвезут лечиться обратно домой, при среднетяжелой – в стационар.

Скорая помощь - это экстренная служба, которая спасает, если есть угроза жизни: нарушено сознание, кровообращение, дыхание. ОРВИ сюда не относятся. Перегружать скорую звонками не стоит, ведь в этот момент помощи может не дождаться умирающий человек.

Неотложка - как раз для проблем со здоровьем вроде ОРВИ, температуры, обострения хронических заболеваний. На дом выезжает врач, проводит осмотр, назначает лечение.