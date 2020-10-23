Прививки от гриппа в Иркутске: ждать ли в поликлиниках ультрасовременную российскую вакцину

Ждать ли в поликлиниках Иркутска ультрасовременную российскую вакцину от гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

Прививки от гриппа популярны как никогда. Раз массовой вакцинации от COVID-19 пока не предвидится (по прогнозам до 2021 года. - Прим. ред.), так хоть от другой заразы защититься, дабы ненароком не словить сразу две. В Самаре, например, «защиту от гриппа» уже днем с огнем не сыщешь. Бесплатную расхватали! А как у нас?

30% населения уже получили «укол здоровья»

- Сейчас в наличии 1 млн 40 тыс. 980 доз «Совигриппа», - заверяют в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Недавно была поставка, чуть позже ждем новую. А вообще привито уже 30% населения, то есть ровно половина от запланированных 60%.

Специалисты успокаивают, что гриппа в Приангарье пока нет. Но вполне может нагрянуть к концу декабря, так что октябрь-ноябрь - время подготовиться. Иммунитет после прививки формируется минимум 8 - 12 дней. Если ставить сейчас, то к зиме организм точно успеет выработать защиту. Она сохраняется в течение года.

Чтобы удостовериться, что вакцина в доступе, звоню в свою поликлинику, иркутскую районную. Сама-то еще не привита.

- Есть, есть вакцина, - устало отвечает девушка в регистратуре, сразу сняв трубку. – Приходите, поставим.

В городские поликлиники дозвониться сложнее, в ответ только музыка и гудки. Оно и понятно - линии перегружены заболевшими. Можно «прорваться» в колл-центры, открытые при медучреждениях, но там только запись к врачам. О прививках диспетчеры не знают.

В регистратуре поликлиники № 1 все же приняли вызов со второго раза.

- Наш доктор, который занимается прививками, заболел, - вздыхают на том конце провода. - Так что пока не ставим.

Но вакцины имеются. Везде «Совигрипп» - российский препарат. Что из себя представляет? Специалисты поясняют: он трехвалентный, то есть защищает от двух штаммов гриппа А и одного штамма гриппа В. Живого вируса в нем нет, есть только контигены (соединения, на которые вырабатывается иммунный ответ). Их в составе вакцин обновляют каждый сезон, поскольку вирус мутирует.

Выбор есть, но платный

При желании можно выбрать другую вакцину, но уже платно. В Иркутске и раньше был на это спрос, а в пандемию особенно подскочил: кому финансы позволяют, те избегают очередей в загруженных поликлиниках.

- Вакцин в этом году не хватает, - жалуются в одном из коммерческих центров вакцинации Иркутска. - Желающих привиться полно, многие хотят французский «Ваксигрипп», а нам вместо 1000 доз дали только 400. Голландского «Инфлювака» в этом году, видимо, вообще не будет, зато в наличии отечественные. Но и то «Ультрикса» всего 150 доз! Почему? Да потому что спрос большой. А «Ультрикс Квадри», суперсовременную четырехвалентную вакцину (сразу от четырех штаммов гриппа. - Ред.) обещали привезти еще в августе, но до сих пор нет. Ждем, если партия поступит, то небольшая. Еще остался «Флю-М», а «Гриппол Плюс» уже разошелся. А в прошлые годы всегда всего хватало!

В двух других центрах отвечают, что в наличии только «Ультрикс».

- Обещали к 15-му числу поставку импортных вакцин, но ничего не пришло, - разводят руками в регистратурах.

Получается, что кое-какой выбор все же есть. И какую же прививку ставить? Эксперты говорят, что это дело каждого.

Привитый человек устойчивее и к ОРВИ

- Эффективны все вакцины. Все они инактивированные, то есть неживые, и трехвалентные (кроме «Ультрикса Квадри»), - поясняет эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов. - Вообще «Ультрикс», «Ультрикс Квадри» - это такое ноу-хау в нашей стране, разработанное несколько лет назад. В отличие от других вакцин, в них не уменьшено содержание контигенов и нет иммуномодуляторов - соединений, которые активируют иммунную систему в целом, а не только ответ на отдельный вирус. Надо сказать, вакцина от гриппа в принципе стимулирует защиту организма, так что привитый человек становится устойчивее и к ОРВИ.

Сразу после прививки, поясняет эксперт, могут появиться небольшая температура, слабость, боль в мышцах и в месте укола. И это нормально - организм вступил в борьбу, начал вырабатывать антитела. А что касается ситуаций, когда человек поставил прививку от гриппа, а буквально через пару дней слег с тяжелым ОРВИ или тем же гриппом, то это вполне объяснимо. Иммунитет ведь еще не успел сформироваться. И даже когда он появится, все равно есть риск подцепить вирус. Но в любом случае болезнь пройдет легче и без серьезных осложнений.

Вопрос цены, понятно, не последний. В тех центрах, которые мы обзвонили, импортная прививка обойдется в Иркутске минимум в 1250 рублей, российский «Ультрикс» - в 1000 рублей вместе с осмотром врача, а на «Ультрикс Квадри» придется раскошелиться серьезнее, правда, точную сумму пока не называют.

КОНКРЕТНО

Кому защита положена бесплатно и в первую очередь

- Детям с 6 месяцев, ученикам 1 - 11-х классов;

- Студентам колледжей, техникумов, вузов;

- Медикам, педагогам, работникам коммунальной сферы и водителям общественного транспорта;

- Беременным женщинам;

- Людям старше 60 лет;

- Призывникам на военную службу;

- Пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением.

КУДА ИДТИ

Прививки делают в поликлиниках по месту жительства. Но прежде чем идти туда, уточните по телефону, работает ли кабинет и какие часы приема.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

707 000 жителей Приангарья сделали прививку от гриппа с начала сентября,

193 000 из них – дети.

16 175 человек заболели ОРВИ за предыдущую неделю,

56% из них - дети до 14 лет.

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