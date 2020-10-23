"Вы заражаете коронавирусом": сибиряк напал на бригаду "Скорой" с баллончиком. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Профессия врача "Скорой" становится все опаснее, тем более во время пандемии. И дело даже не в том, что доктора находятся под постоянной угрозой заражения COVID-19, потому что неизвестно, есть ли инфекция у человека, которому они оказывают помощь. Страх перед коронавирусом еще и провоцирует агрессию.

-Вы заражаете коронавирусом! , - с таким криком распылил содержимое перцового баллончика прямо в лицо фельдшеру, приехавшему на вызов к соседям, житель Улан-Удэ.

Почему он решил, что от медиков исходит опасность, трудно сказать. Бригада приехала по вызову к девушке, которая жаловалась на боли в животе. Ее муж не пустил даже на порог, потребовав, чтобы в экипаже были только женщины. Дальше события развивались так.

Медики, выйдя вечером на пустынную улицу, сняли капюшоны и приспустили маски защитных костюмов. Недалеко от подъезда стоял мужчина с собакой на поводке. Его попросили убрать пса. Именно тогда с криками, что доктора распространяют коронавирус, он схватился за баллончик. Досталось не только фельдшеру, который получил серьезные химические ожоги. Санитар и водитель попытались закрыться в машине, но не успели полностью поднять стекла. Уходя, "мститель" подошел к корчившемуся от боли медику и распылил остатки баллончика с ног до головы, а потом убежал, ударив его по затылку.

-Фельдшер считал, что нападавшего необходимо строго наказать, поскольку в связи со сложившейся ситуацией и так было сложно работать, а подсудимый даже прощения не просил, - сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ .

В судебном заседании он вину тоже не признал и отказался от дачи показаний. Однако суд учел смягчающие обстоятельства - болезненное состояние здоровья и инвалидность. Наказание - два года условно.

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