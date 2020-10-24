"По улицам леопарда водили": владельцы застрявшего в Улан-Удэ цирка выгуливают зверей в центре города

"По улицам леопарда водили": в Улан-Удэ владельцы застрявшего в городе цирка выгуливают зверей.

- Леопарда я увидел в центре города сегодня. Я бегу, а он идет. Не догнал, Слава богу.

Шутливый пост возвращавшегося с традиционной пробежки депутата Народного Хурала Бурятии Михаила Гергенова наделал шуму в соцсетях. Ведь все знают - леопард - это такая ну очень большая кошка, хищник. А тут по Улан-Удэ идет. Правда, конечно, далеко не обычная кошка леопард, а, прямо скажем, в нашем случае цирковая. И выгуливал ее на поводке не абы кто, а дрессировщик. Должны же несчастные звери, с весны застрявшие на гастролях в столице Бурятии, белый свет видеть и относительно свежим воздухом дышать.

Мы дозвонились в цирк-шапито, который теперь до непонятных времен отмены ковидных ограничений расположился на городской парковке. В Улан-Удэ хвостатые артисты и их дрессировщики прибыли еще в начале года. Отсюда весной собирались ехать в Иркутск. Но не успели. Гастроли были в разгаре, когда все закрыли на карантин. С тех пор "кукуют".

Хищникам нужно мясо, а их среди 50 животных много. Но тигры, пантеры и леопарды на него не заработали, ведь выступлений нет. И пока в шапито идут репетиции в надежде на то, что светлое будущее наступит пораньше. На жизнь животных им выделили субсидию, самим циркачам приходится подрабатывать, устраиваясь в городе кто кем может.

Если бы не пандемия, цирк «Золотой дракон» выехал бы в Иркутскую область, а оттуда, через Красноярск, В Хакасию и Туву. Когда это произойдет, пока неизвестно.