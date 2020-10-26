"Научить писать ребенка буквы через Zoom легко. А вы пробовали?": Дневник мамы первоклассника на дистанционке

Дети ушли на дистанционку и грызут гранит науки. А родители? Фото: Мария ЛЕНЦ

«Дорогие родители! У нас в классе «корона». Будут делать тесты. С 1 октября уходим на удаленку, учеба - через Зум. Просьба всем установить его на компьютерах или смартфонах». Сообщение в группе первого «А» в мессенджере порядком напрягло «дорогих родителей». Работу-то никто не отменял! А дети только алфавит начали изучать. Рассказ Ирины, мамы первоклассника Мити, класс которого отправили на дистанционку, приводим как есть, без прикрас.

Родители тоже на удаленку?

- Завуч успокоила, мол, не беспокойтесь, уроков будет мало, всего один в день, - рассказывает Ирина о том, как родители получили первый удар под дых. - Прежде чем перевести наш первый «А» на дистанционку, она сама встретилась с родителями в том самом Зуме, показывала, как в этой программе работать, как включать и отключать звук и видео, как «поднимать руку». - Вести занятия, а начало в 11 утра, доверили учительнице из класса «Б». Наша, как выяснилось много позже, как раз и заболела!

Голова у мам и пап пошла кругом: заболеют ли дети, заразят ли всю семью, сладят ли их оболтусы с незнакомой учительницей и, наконец, что теперь делать с детьми, которые только - только из детсада вылупились, кто с ними останется?! Катастрофа…

- Тут надо сказать, что мне повезло, - продолжает Ирина. - Начальница пошла навстречу. Как услышала, что в классе у Мити COVID-19, только руками развела: «Иди на удаленку, проблем нет - ты же в отделе кадров». Так у меня образовались «внеплановые каникулы». Кто проходил через это весной, тот знает - работы завались, день резиновый, вся сверхурочка твоя. И да, обязанностей мамы в семье никто не отменял: приготовить, накормить, напоить, спать уложить Митю и младшую, которая все время рядом вертится и отвлекает, мужу внимание уделить. Хорошо, он целыми днями на работе, так что минус один претендент на ноутбук, который один. Но вот как компьютер с ребенком делить будем?!

«Ма-а-ам? Ты же дашь мне потом в комп поиграть?», - отвлек от дум Митька. Глазенки у него радостно заблестели - решил, что раз дома, значит, выходные. За сентябрь, что прогрыз гранит науки с 8 до 10 утра, уже оценил прелесть субботы и воскресенья: спать, сколько хочется, мяч во дворе погонять, в стрелялки поиграть… Но парня ждало разочарование.

Почему пять карандашей - это лягушки?

Временная новая классная Любовь Васильевна выводила на доске 5. «Сегодня изучаем цифру 5. Смотрим рисунок в учебнике. Вот она, цифра 5. Смотрите, какая красивая! Сейчас будем учиться ее писать». Уроки она вела прямо из учебного кабинета.

- С этого началась наша учеба на удаленке, - говорит Ирина.

А так удобнее: информатичка настраивает компьютеры для работы, а главное, принцип «Один раз увидеть, чем 100 раз услышать» - в действии.

«Сначала ведем палочку вниз. Потом пририсовываем к ней половинку круга, а потом шляпку», - объясняет Любовь Васильевна.

Пети, Маши, Насти и Ванечки, за которыми чужие мамы благодаря видеоокошечкам наблюдают через монитор в Зуме, старательно пыхтя, вырисовывали в своих рабочих тетрадях загадочную 5. Так просто? Да как сказать…

- После урока, вздохнув, я сама взялась объяснять Мите еще раз про эту цифру, - говорит Ирина. - И про счет. До хрипоты объясняла ребенку, почему пять карандашей перед его глазами - это лягушки, о которых говорила учительница, и зачем она его жестоко обманула. Когда же я заикнулась про игру воображения… Лучше бы я этого не делала. Педагог час, потом я еще час, а на десерт - домашнее задание. А ведь еще своя работа есть. Я решила сделать ход конем. Договорилась, что беру тайм-аут в работе с 11 до 13 - у Митьки как раз уроки пройдут, а потом сама к станку, и так до вечера. А ведь еще приготовить ужин и возня с младшей, которую папа привел из садика.

Прошла неделя, вроде бы приноровились, и тут на тебе - «вторая смена».

- Уроков вдруг добавилось. Теперь так: первый - письмо и азбука, второй - окружающий мир. А на другой день математика соседствует с рисованием, - чуть не плачет Ирина. - Еще и субботу захватили, хотя я надеялась заниматься своими делами. Вообще-то в обычной школе занятий было три-четыре и пятидневка. Но тут мы явно выбились из графика, а учительница поняла, что сидеть нам на удаленке не пару недель, а гораздо дольше. Ну хоть не пение перед экраном, и то хорошо. По окружающему миру мы с Митей рисовали осенний лес, готовили рассказ про растения на подоконнике, а на этой неделе будем лепить овощи из пластилина. По ИЗО задали изобразить жирафа и слона. По видео учительница только рассказы про цветы послушала. За нашу «тайгу» заработали похвалу - первоклашкам же оценки не ставят. Все на совести родителей и их контроля. Что скажешь ребенку, если у него слон получится непохожим даже на поросенка, а подсказать некому!

На дистанционном обучении педагогам младших классов приходится сложно. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Вася учиться не будет»

- Раньше я думала, что самой большой проблемой на удаленке будет поделить единственный ноутбук, - вздыхает Ирина. - Ну, типа, чьи сегодня валенки, чтобы в школу идти? Раньше, в войну, бабушка рассказывала, что так и было. Ходили по очереди. Как-то на уроке мы услышали от старательной Ниночки: «Я завтра не занимаюсь, брат Саша компьютер забирает, у него контрольная». И повторялось это не однажды. Но это, как оказалось, не самый треш. «Вася учиться не будет», - это уже цитата из родительского чатика. «Ноутбук ради этого мы покупать не будем, а смартфон свой я ему не дам. Сломает, а он дорогой. Я задания буду вечером брать и по выходным с ним заниматься». Да, семья Васи, а также еще нескольких наших - не из самых обеспеченных. Родители подходят к учебе просто: «учеба - в школе». Их задача - чтобы дети туда попали. За время, пока мы на удаленке, их дети порядком отстали, так и не научились писать буквы и цифру «пять». А есть семьи, у кого смартфона нет вообще, то есть в чат задание не скинешь, им задания диктует наша Любовь Васильевна. Детей учат сами. Помоги им, Господи…

А первоклашки на вторую неделю карантина взвыли. Просятся в школу!

- Сначала-то Митя от счастья прыгал, когда узнал, что рано вставать не надо и можно спать до 10, - продолжает исповедь мама пацаненка. Но когда реальность встала перед ним во весь довольно высокий рост и стало ясно, что с новыми друганами не пообщаться, Настю (соседку по парте) не увидеть, на улицу не выйти и на уроках отвечать под маминым контролем, он заявил мне: «Ма-а-ам, я в школу хочу». И все наши надеются, что скоро в школу. С ума же сойти можно: я свою работу ночами доделываю, не высыпаюсь, устаю. И у всех пока, между прочим, взяли только первый тест. Еще неизвестно, что он покажет. На удаленку-то отправили заранее. Так что просидим мы весь месяц точно. Врагу не пожелаешь!

«Дом-2» в эфире

За это время 1 «А» сроднился. Натурально. Если раньше были, можно сказать, малознакомыми людьми, то теперь узнали всю подноготную. И даже больше, чем хотели бы…

- «Машка, ты чего, так и будешь в трусах на уроке сидеть? Марш платье надевать, а то я тебя перед всем классом опозорю. От рук отбилась девка. Ну, я тебе задам!» - смеется Ирина, пересказывая диалоги в Зуме тех, кто вовремя не отключил звук. - А ведь мама Маши вполне себе интеллигентная с первого взгляда женщина и даже какая-то начальница дизайнерской конторы, но «спалилась» на первом же уроке. Эх, чего только не было за эти пару недель! У кого-то весь день по соседству работала дрель - ее крыли художественным матом; у кого-то отец семейства с внушительным брюшком пронесся мимо монитора в одних семейниках; у кого-то за дело взялась бабушка, перемывая кости ЖКХ и «тем дурам в магазине».

Конечно, через пару дней «Дом-2» прекратил свои показы. Но незапланированные включения, когда кто-то не на ту клавишу нажал, бывают до сих пор.

P.S. В выходные вырвалась с подружкой в кафе, пока из-за приступа «короны» они опять не закрылись. Сижу и жалуюсь ей, а она смеется: «У меня, - говорит, - двое, один комп и я на удаленке, а еще бабушка старенькая, за ней уход нужен».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана САВЧУК, психолог:

Задача родителей - организовать детей

- Обстоятельства, с которыми столкнулись дети и родители на удаленке, - непреодолимой силы. Поскольку мы не можем их изменить, пришлось поменять форму, технологию обучения. И тут важно знать, что в первых классах, в начальной школе, для детей основным в желании учиться является непосредственное общение с педагогом, который их поддерживает, хвалит и дает знания. Поэтому ребенок ходит в школу для того, чтобы понравиться учительнице, во всех смыслах, вкладываемых в это слово. То есть суметь достичь результата, смочь быть сильным в навыках чтения, письма и счета. Когда учитель рядом, он готов поддерживать ребенка.

Мама с папой - не педагоги. И для них эти чтение и письмо, буквы и цифры, которые постигает ребенок, кажутся либо очень простыми и они, объясняя, быстро раздражаются, либо не понимают, как поддержать школьника, как и что объяснить. Чтобы не сойти с ума в такой ситуации, родителям нужно понимать: их задача - правильно организовать время присутствия ребенка на уроке и выполнение домашних заданий. Это нужно четко планировать и постараться не отходить от графика. Если мы договорились с ребенком, что учиться будем столько-то и делать это тогда-то.